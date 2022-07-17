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美好生活始於Alpha
飛利浦智慧型門鎖 Alpha-V-5HWS 整合貓眼、門鈴和門鎖，採用 2MP 廣角攝相機，支援 Wi-Fi 網路，讓您能透過應用程式檢視門口情況，相當於擁有“帶眼”的保全警衛。
遠端視訊對講
PIR人體動態偵測
Wi-Fi 連線即時功能
自動鎖定
飛利浦 Alpha-V-5HWS 透過 Wi-Fi 連線可保持即時上線。在綁定飛利浦 EasyKey 應用程式後，您可以檢視門鎖開啟記錄、遠端傳送臨時密碼，且可按一下視訊按鈕，檢視門口的即時情況。
當訪客按下門鈴時，訊息會立即推送至應用程式。您可以點選訊息方塊連線至應用程式，開始雙向音訊通訊。門鈴響起時，視訊門鎖會自動錄製視訊，即使您不在家，也不會錯過任何訪客資訊。
飛利浦 Alpha-V-5HWS 配備 144° 廣角攝影機和兩個低功率紅外線輔助燈。具備日間模式和夜視模式。當光線昏暗時，紅外線輔助燈會自動開啟，切換至夜視模式，並從鎖定端 1 公尺內辨識臉部特徵。
3 公尺：最大 PIR 動態偵測距離為 3 公尺，可透過應用程式設定為 1 公尺、2 公尺和 3 公尺。
其他：隨附的安裝配件包適用於指定厚度的門型。針對不在此範圍內的門型，請諮詢授權的飛利浦智慧鎖客戶服務中心，或指定的線下經銷商。
產品圖片中顯示的數位鍵盤可能與實際顯示不同。請參閱實際使用時的數位鍵盤外觀。