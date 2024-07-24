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  • 美好生活始於Alpha
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1000 series智能視訊門鎖

DDL111BAGCW/00

美好生活始於Alpha

飛利浦智慧型門鎖 Alpha-VP-5HWS 整合貓眼、門鈴和門鎖，採用 2MP 廣角攝相機，支援 Wi-Fi 網路，讓您能透過應用程式檢視門口情況，相當於擁有“帶眼”的保全警衛。

查看所有優點

遙控視訊對講

美好生活始於Alpha

  • 遠端視訊對講

  • 4 吋 IPS 顯示器

  • Wi-Fi 連線即時功能

  • 自動鎖定

隨時洞悉來者何人

隨時洞悉來者何人

飛利浦 Alpha-VP-5HWS 透過 Wi-Fi 連線可保持即時上線。在綁定飛利浦 EasyKey 應用程式後，您可以檢視門鎖開啟記錄、遠端傳送臨時密碼，且可按一下視訊按鈕，檢視門口的即時情況。

隨時隨地，即時通訊

隨時隨地，即時通訊

當訪客按下門鈴時，訊息會立即推送至應用程式。您可以點選訊息方塊連線至應用程式，開始雙向音訊通訊。門鈴響起時，視訊門鎖會自動錄製視訊，即使您不在家，也不會錯過任何訪客資訊。

更清楚的門口視野

更清楚的門口視野

內板上有一個 4 吋 IPS 顯示器。您可以按一下顯示器的按鈕，即可檢視門口的訪客情況。再按一下按鈕可讓您關閉顯示器，這對長輩和兒童來說很方便。此外，您可以透過應用程式調整螢幕亮度和螢幕亮屏時長。

技術規格

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免責聲明

  1. 3 公尺：最大 PIR 動態偵測距離為 3 公尺，可透過應用程式設定為 1 公尺、2 公尺和 3 公尺。

  2. 其他：隨附的安裝配件包適用於指定厚度的門型。針對不在此範圍內的門型，請諮詢授權的飛利浦智慧鎖客戶服務中心，或指定的線下經銷商。

  3. 產品圖片中顯示的數位鍵盤可能與實際顯示不同。請參閱實際使用時的數位鍵盤外觀。

  4. 3 個月：這是內部測試資料；實際持續時間可能會因使用頻率而異。