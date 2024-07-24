更清楚的門口視野

內板上有一個 4 吋 IPS 顯示器。您可以按一下顯示器的按鈕，即可檢視門口的訪客情況。再按一下按鈕可讓您關閉顯示器，這對長輩和兒童來說很方便。此外，您可以透過應用程式調整螢幕亮度和螢幕亮屏時長。