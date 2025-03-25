免接觸手掌掃描功能

只要在走向門口時掃描一次手掌，就能立即開啟門鎖。手掌靜脈辨識功能利用血液中血紅素吸收近紅外線的特性，擷取精確的影像，進而透過比較手掌靜脈，提供安全的解鎖方法。有了即時辨識技術，這款門鎖不但精準且安全，更具備免接觸的優點，能克服指紋淺和手指皮膚乾燥的問題。適合全家使用。