產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
已停產
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伸手即觸智簡生活
通過Wi-Fi連網，可遠程查看門鎖記錄，無懼空間約束。此外，產品還具備室內感應解鎖開門、關門自動上鎖等功能，讓生活安心又便捷。
推拉直覺式使用方式
自動上鎖功能
室內感應開門
Wi-Fi 連網
側邊距離 60 公釐
內置Wi-Fi模組，無需網關，也能輕鬆接入網路，開啟智慧生活。透過飛利浦智能鎖App可隨時查看門鎖記錄和開門方式信息，不受距離限制。在App上海可遠程授權發送密碼，即時您不在家時，親友來訪亦無需久久於門前等待。
產品把手上配備觸摸傳感器和紅外傳感器，當手觸摸到觸摸傳感器且紅外傳感器檢測到遮擋物時，即可啟動解鎖。
在雙重驗證模式中，您可以從指紋、密碼和卡片中選擇使用任意兩種組合開門方式來解鎖，為居家安全提供雙重保障。
10個月：此為內部測試數據，實際使用時長可能因使用頻率而有所不同。
其他：產品隨附的安裝配件包適用於上述提到的厚度的門，對於超出此範圍的其他厚度的門，請聯繫授權的飛利浦智能門鎖客戶服務中心或指定的線下經銷商。
產品圖片中顯示的數位鍵盤可能與實際顯示不同。請參閱實際使用時的數位鍵盤外觀。