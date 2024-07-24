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已停產

7000 series推拉鎖

DDL702SLAGBW/97

觸動解鎖

通過Wi-Fi連網，可遠程查看門鎖記錄，無懼空間約束。此外，產品還具備室內感應解鎖開門、關門自動上鎖等功能，讓生活安心又便捷。

查看所有優點

Wi-Fi連接，輕鬆聯網

觸動解鎖

  • 推拉直覺式使用方式

  • 自動上鎖

  • 室內感應解鎖

  • Wi-Fi連線

  • 側邊距離 70 公釐

網路連接一步到位

網路連接一步到位

內置Wi-Fi模組，無需網關，也能輕鬆接入網路，開啟智慧生活。透過飛利浦智能鎖App可隨時查看門鎖記錄和開門方式信息，不受距離限制。在App上海可遠程授權發送密碼，即時您不在家時，親友來訪亦無需久久於門前等待。

手落即開

手落即開

產品把手上配備觸摸傳感器和紅外傳感器，當手觸摸到觸摸傳感器且紅外傳感器檢測到遮擋物時，即可啟動解鎖。

安全防護始終在線

安全防護始終在線

在雙重驗證模式中，您可以從指紋、密碼和卡片中選擇使用任意兩種組合開門方式來解鎖，為居家安全提供雙重保障。

技術規格

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尋找常見問答集、使用手冊、安全資訊及提示。

免責聲明

  1. 10個月：此為內部測試數據，實際使用時長可能因使用頻率而有所不同。

  2. 其他：產品隨附的安裝配件包適用於上述提到的厚度的門，對於超出此範圍的其他厚度的門，請聯繫授權的飛利浦智能門鎖客戶服務中心或指定的線下經銷商。

  3. 產品圖片中顯示的數位鍵盤可能與實際顯示不同。請參閱實際使用時的數位鍵盤外觀。