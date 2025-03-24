隨時隨地連接居家安全

當有訪客按門鈴時，我們的智慧門鎖會立即向您的應用程式傳送通知。只需輕輕一按，即可啟動即時雙向對講，同時遠端檢視室外情況。此外，門鎖會在門鈴被按下時自動拍照或錄製影片，即使連線中斷，也隨時都可透過開啟記錄檢閱訪客資訊。