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DDL720CCAKW/00
您的臉就是鑰匙
使用飛利浦 DDL720-FVP-7HWS，體驗臉部辨識輕鬆解鎖的功能。雙攝影機可模擬人眼成像，捕捉並辨識 3D 臉部特徵，免接觸即可將門解鎖，您的臉就是鑰匙。
3D 臉部解鎖
雷達動態偵測
4 吋 LCD 顯示器
在您走進距離飛利浦智慧鎖 DD720-FVP-7HWS 的 1 公尺* 範圍內時，就會啟動雷達感應器並觸發臉部辨識模組。雙前置攝影機可捕捉獨特的 3D 臉部特徵，能有效辨識相片、影片、化妝等，輕鬆實現臉部解鎖且無須手動開門。
DDL720-FVP-7HWS 需搭配 Home Access 應用程式使用。連接網路後，您可隨時隨地查看門鎖操作記錄、門鈴通知和過往開門記錄。如有任何異常活動，系統會發出即時快顯警示，讓您隨時掌握門前狀況，保障安全。
當訪客按下門鈴時，您會立即在 Home Access 應用程式上收到通知。輕觸訊息即可開始雙向語音對話，並遠端檢視門前狀況。此外，視訊貓眼會在每次門鈴按下時自動拍照或錄製影片。即使您無法即時回應，仍可透過記錄輕鬆查看訪客資料。
Home Access 應用程式：DDL720-FVP-7HWS 需搭配 Home Access 應用程式使用。
雲端儲存：只有雲端儲存服務的訂閱者可存取過往錄製的影片；非訂閱者只能檢視高畫質快照。
1 公尺：雷達感應器可偵測距離長達 1 公尺的活動。徘徊警示預設為關閉，但可以在 Home Access 應用程式中啟動。您可以在應用程式中調整徘徊靈敏度：高靈敏度為 1 公尺、低靈敏度為 0.5 公尺。將徘徊持續時間設為 10 秒、20 秒、30 秒或 60 秒。
機械電子鎖體：係指鎖體配備外部馬達和電子偵測功能。觸發感應器門栓後並關閉門鎖時，外部馬達就會接合門栓，完成上鎖。
10 秒：數據來源為內部測試資料
待命模式：只有在使用配備偵測開關的鎖體時才能使用。如果使用未配備偵測開關的鎖體，則無法使用待命模式功能。
特殊功能：待命模式需要配備內建偵測模組的標準 311 鎖體以啟動待命和門栓異常警示。如果使用沒有偵測開關的機械鎖體，則無法使用這些功能。
3 個月：這是內部測試資料；實際電池壽命可能會因使用頻率而異。
其他範圍：隨附的安裝套件適用於指定厚度的門。針對不在此範圍內的門，請諮詢授權的飛利浦智慧鎖客戶服務中心，或指定的離線經銷商。