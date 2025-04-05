讓訪客更順利進門

連線至閘道器並與應用程式配對後，DDL801-5HBS 可讓您透過應用程式產生並分享臨時 PIN 碼*。請從一次性密碼 *(限時 6 小時)、重複性密碼* 或限時密碼* 中進行選擇，以符合各種訪客的需求。此彈性功能可簡化訪客的進門程序，同時強化居家的安全與便利。