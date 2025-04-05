遠端智慧連線
彈指之間便能即時掌控，智慧功能確保安全無虞！飛利浦 DDL801-5HBS 可與門口連線，與行動應用程式配對，即時開鎖之外，還能存取門鎖記錄和警示。隨時隨地掌握自家門廊活動！
查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
遠端智慧連線 掌握門口活動 搭配閘道使用* 遠端解鎖 按「0」鍵靜音 室內快速開鎖開關 IP65 認證 隨時掌握門口的最新動態
透過 DDL801-5HBS 連線至閘道器與應用程式，即可隨時隨地輕鬆監控門口狀況。查看門鎖狀態、存取記錄、檢視門鈴活動並接收即時警示，只需動動指尖即可。升級至更聰明、更安全的防護解決方案，一切所需隨手可及！
點選即可立即解鎖
將 DDL801-5HBS 連線至閘道器並與應用程式配對後，您只需透過手機點選即可遠端開啟門鎖。無論身在何處，按一下即可提供立即存取。馬上來體驗遠端解鎖的輕鬆便利！
讓訪客更順利進門
連線至閘道器並與應用程式配對後，DDL801-5HBS 可讓您透過應用程式產生並分享臨時 PIN 碼*。請從一次性密碼 *(限時 6 小時)、重複性密碼* 或限時密碼* 中進行選擇，以符合各種訪客的需求。此彈性功能可簡化訪客的進門程序，同時強化居家的安全與便利。
握住即可立即辨識
採用半導體指紋感應器，驗證只需 0.5 秒*。當您握住門把時，手指會自然地落在掃描器上。辨識成功後，只需壓下門把即可開門，帶來便利快速的開門體驗。
告別安全疑慮
DDL801-5HBS 配備竄改警示、鎖閂異常、系統鎖定以及待命模式，為您守護居家安全，讓您安心無虞。若發生任何問題，您將會透過行動應用程式收到即時警示，以確保為您提供不間斷的防護，並降低安全疑慮。
轉動解鎖
使用 DDL801-5HBS 室內組件的快速開鎖切換開關加以強化，此功能可確保您在緊急狀況下安全無虞。若智慧鎖的電子功能故障，只需轉動切換開關就能輕鬆將門解鎖。您的安全是我們的第一要務！
採取額外步驟，解鎖額外的安全性
在雙重驗證模式下，您可以在三種解鎖方式中任選兩種 (指紋、PIN 碼或卡片) 來進行識別。兩種方式皆須成功通過驗證才能解鎖，確保居家的雙重安全。
所有家庭成員皆可存取
使用行動應用程式、指紋、PIN 碼、卡片或機械鑰匙輕鬆解鎖，五種便利的解鎖方法可滿足您家人的多元需求。
觸碰即可立即解鎖
我們的室內門鎖握把配備觸控式和紅外線感應器。只需觸碰門把，讓紅外線感應器偵測到您的手部即可輕鬆解鎖。使用輕鬆便利，是經常出入者的完美選擇！
輕鬆滿足您的多元語言需求
DDL801-5HBS 預設配備中文和英文語音導航。可透過應用程式的語音組合 OTA* 更新，新增偏好的第三種語言。目前可用的語言包括西班牙文、葡萄牙文、印尼文與法文，可提升智慧型門鎖體驗的多樣性！
考量到全家人的休息需求
「0」鍵可作為數字按鈕和靜音按鈕使用。將其按住 2 秒可啟動靜音模式，避免在寧靜的夜間打擾家人休息。貼心的設計，為您的開門體驗增添簡約與便利性！
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
出入方式
室外解鎖
指紋
PIN 碼
卡片
臨時 PIN 碼
機械鑰匙 室內解鎖
設計和外觀
色彩
星空灰 握把
推拉式
容
使用者 PIN 碼
20 組 (含一次性密碼) 主 PIN 碼
一組 指紋
100 組 (含管理員指紋) 卡片
100 組
電力規格
電源供應
4 顆 AA 鹼性電池 (至少)
8 顆 AA 鹼性電池 (最大) 電池壽命
10 個月*(安裝 8 顆電池) 外部電源供應器
5V 備用電力 電池類型
鹼性電池
安裝規格
門板厚度
38-60 公釐
60-90 公釐
90-120 公釐
其他* 開門方向 門板類型 側邊距離
60 公釐
特色功能
鎖定模式 警示
竄改警示
電池電量不足警示
待命模式警示
鎖舌故障警示
系統鎖定警示 安全功能
閘道器：隨附於配件，DDL801-5HBS 透過閘道器連接至網路，即可遠端操作。 應用程式：DDL801-5HBS 可搭配 Home Access 應用程式使用。 臨時 PIN 碼：一次性、重複性和限時代碼一併稱為臨時 PIN 碼。 一次性代碼：最多可在 1 小時內產生 10 個唯一限時一次性代碼。 重複性代碼：可在每週特定時間內重複使用的代碼。 限時代碼：代碼設定為在指定期間內有效。 0.5 秒：來源為內部測試報告資料。 雙重驗證：在雙重驗證模式下，應用程式可使用遠端一鍵式解鎖。 OTA：我們的產品目前提供西班牙文、葡萄牙文、印尼文與法文語音組合，更多的語言正在開發中。如需詳細資訊，請聯絡您當地的飛利浦智慧門鎖經銷商。
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