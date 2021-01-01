使用新鮮咖啡豆製作 12 款美味的咖啡，就是那麼輕鬆寫意
一鍵輕鬆製作義式濃縮咖啡、一般咖啡、卡布奇諾和拿鐵瑪琪朵等香醇咖啡飲品。LatteGo 能夠製作柔滑綿密奶泡，為奶類咖啡錦上添花，不僅設定容易，而且只要短短 15 秒就能完成清理作業*
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使用新鮮咖啡豆製作 12 款美味的咖啡，就是那麼輕鬆寫意 LatteGo 史上最快速度清潔牛奶系統* 12 款飲品 LatteGo 鮮奶解決方案 鍍鉻 TFT 顯示幕 耐用的陶瓷研磨器能夠沖煮出 20,000 杯最細緻的咖啡
用我們的耐磨陶瓷研磨器，帶出咖啡的完整風味。我們鋒利的研磨器可萃取咖啡豆的最佳香氣與風味。100% 陶瓷製造，從粗磨到細緻研磨都沒有問題，確保至少可研磨 20,000 杯咖啡。
AquaClean 讓您沖煮最多 5000 杯***咖啡都無需除垢
機器提示後更換濾網，即可享用清澈潔淨的水以及多達 5000 杯***咖啡而無需除垢。
杯杯得享完美的溫度、香氣和咖啡表層泡沫**
智慧 Aroma Extract 系統通過將水溫保持在 90 至 98°C 之間，同時調節水流量，在沖調溫度和香氣提取之間達到最佳平衡，讓您享受美味的咖啡。
提供 12 段研磨程度，輕鬆調整個人喜愛的口味
我們耐用的陶瓷研磨器共具 12 段調整功能，利於將咖啡豆轉換為超細粉末或粗度研磨。
使用咖啡客製功能調整香氣濃度和容量
使用咖啡客製功能輕鬆調整濃度、咖啡和牛奶量的設定，打造專屬咖啡。
高速 LatteGo 系統可讓您製作柔滑綿密奶泡
以柔滑綿密的奶泡層點綴您的咖啡。LatteGo 採用漩渦式奶泡技術，以每秒 394 公尺的速度釋放強勁的蒸汽微泡，製造濃厚而綿密的奶泡。
4 種使用者設定檔，讓您每次都能擁有恰到好處的飲品
提供四種使用者設定檔儲存您的客製化配方，讓您每次都能以相同的方式享受您喜愛的咖啡。額外提供訪客設定檔，讓您的訪客能依照他們自己的喜好品嚐專屬風味咖啡，而不需改變您的設定。
直覺式觸控顯示幕讓您可輕鬆選擇咖啡
我們簡單易用的顯示幕，讓您與下一杯美味咖啡的距離不再遙遠。只要幾個步驟，您就能客製化新鮮咖啡豆的風味，輕鬆的將渴望化為杯中飲品。
濃縮咖啡加量功能增添更多風味
運用咖啡客製功能的濃縮咖啡加量功能，提高飲料的濃度，增添風味而不覺苦澀。
頂級機器，專為廚房設計的優雅風格
本產品的優雅設計，讓您的咖啡成為視覺焦點。鍍鉻的前方面板為每一杯咖啡提供優美背景，更為廚房增添些許品味。
動動指頭就能享受 12 款咖啡，包括咖啡牛奶
每個時刻都能享用專屬當下的一杯咖啡。無論是濃烈的義式濃縮咖啡還是溫和的卡布奇諾咖啡，全自動義式咖啡機都能讓您輕鬆沖煮出完美的杯中咖啡，不需浪費時間。
LatteGo 十分容易清潔：2 個零件，沒有管線
為方便使用，您可以將 LatteGo 滴盤和咖啡渣盒放入洗碗機中。如此可節省時間並確保衛生清潔效果。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
原產國家/地區
設計地
義大利 製造地
羅馬尼亞
自訂
香氣濃度設定
5 研磨器設定
12 咖啡與牛奶萃取時間長度
可調式 預潤香氣萃取控制
有 使用者設定檔 溫度設定
3
豐富多變
飲品
義式濃縮咖啡 (Espresso)
咖啡
美式咖啡
卡布奇諾 (Cappuccino)
拿鐵瑪奇朵 (Latte Macchiato)
澳式白咖啡 (Flat White)
咖啡牛奶 (Café au Lait)
拿鐵 (Caffe Latte)
黃金泡沫咖啡 (Caffè Crema)
特濃義式濃縮咖啡 (Ristretto)
義式淡咖啡 (Espresso Lungo)
旅行馬克杯功能
奶泡
熱水 咖啡粉選項
有 雙杯
有 雙杯牛奶
否
其他功能
可拆式蒸餾沖煮零件
有 香氣封存設計
是 指示除垢
是 AquaClean
有
配件
內附
量匙
水質硬度試紙
AquaClean 濾淨設計
潤滑管
LatteGo 儲存蓋
技術規格
顏色
灰色與銅 電壓
230
V 電線長度
100
cm 頻率
50
Hz 鮮奶盒容量
0.26
l 咖啡渣容器容量
12
servings 水箱容量
1.8
l 咖啡豆容量
275
g 產品重量
8
kg 殘渣容器
正面操作 水箱
正面操作 濾網相容性
AquaClean 幫浦壓力
15
bar 外觀質感
鍍鉻 產品規格
246x372x433
mm
一般規格
可調式出口高度
85 - 145
mm 牛奶解決方案
LatteGo 容易清潔和保養
與 AquaClean 濾網相容 零件可用洗碗機清洗 顯示幕類型
TFT
服務
2 年保固
有
永續性
環保設定
有 沖煮耗電量
1500
W 可回收包裝材質
> 95%
根據與頂尖單鍵 (咖啡 + 牛奶) 全自動義式咖啡機 (2018) 比較的德國消費者測試結果。 * 以 70 至 82 °C 為基準。 **此為根據機器指示更換 8 次濾網的情況下。實際杯數依所選咖啡種類、沖洗及清潔模式而定。
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