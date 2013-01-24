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快速。強大的涵蓋範圍，甚至能深入難以觸及之處
全新 SpeedPro 無線吸塵器可快速清潔，涵蓋範圍強大。配備 180° 吸頭，精確吸塵，甚至能深入難以觸及之處 - 貼近牆邊、家具和角落內。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
快速。強大的涵蓋範圍，甚至能深入難以觸及之處
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快速。強大的涵蓋範圍，甚至能深入難以觸及之處
全新 SpeedPro 無線吸塵器可快速清潔，涵蓋範圍強大。配備 180° 吸頭，精確吸塵，甚至能深入難以觸及之處 - 貼近牆邊、家具和角落內。 查看所有優點
SpeedPro 吸頭上的 LED 燈讓您可輕鬆看見並掃除灰塵、棉絮、毛髮和碎屑。附 LED 的吸頭可在行進間將隱藏的灰塵與髒污揭露無遺。
兩段式速度設定，適合不同的地板和髒汙類型。
180° 吸頭經特別設計，每次可在各種地板類型上精準且強力吸起達 98% 的灰塵與髒污，連最難觸及的地方也不例外。
只要按一下就能簡單操作的配件。可分離式手持裝置讓 SpeedPro 二合為一。整合至吸塵管的毛刷配件，讓您打掃天花板或層櫃時皆方便好用。
高效能 18V 鋰電池在完全耗盡電力前，能以一般模式操作長達 30 分鐘，在 Turbo 模式也可操作 15 分鐘。
可輕鬆拆下及清空吸塵器的集塵桶，灰塵不會溢散。
SpeedPro 不僅靈活，更是順手。集塵桶位於頂端，能夠以完整平貼地面的低角度深入家具下方。
PowerBlade 馬達專為製造高風速而設計，能在吸頭位置提供強力且精準的吸入效能。
PowerCyclone 7 技術能立即將灰塵與空氣分離，長時間維持強大效能。
過濾系統可捕捉高達 99% 的花粉和黴菌孢子，將潔淨空氣送回馬達，確保高風速與持久效能。
效能
運用效能
設計
過濾系統
吸頭與配件
永續性
重量和尺寸