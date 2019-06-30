SpeedPro 無線直立式吸塵器
快速。強大的涵蓋範圍，甚至能深入難以觸及之處
全新 SpeedPro 無線吸塵器可快速清潔，涵蓋範圍強大。配備 180° 吸頭，精確吸塵，甚至能深入難以觸及之處 - 貼近牆邊、家具和角落內。
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快速。強大的涵蓋範圍，甚至能深入難以觸及之處 180° 吸頭 18V，達 30 分鐘 2 合 1：吸塵與手持式 吸頭附 LED 燈 附 LED 的吸頭可讓您清楚看見藏匿的灰塵與髒污
SpeedPro 吸頭上的 LED 燈讓您可輕鬆看見並掃除灰塵、棉絮、毛髮和碎屑。附 LED 的吸頭可在行進間將隱藏的灰塵與髒污揭露無遺。
兩段式速度設定，適合不同的地板和髒汙類型
兩段式速度設定，適合不同的地板和髒汙類型。
每次攔截達 98% 的灰塵與髒污
180° 吸頭經特別設計，每次可在各種地板類型上精準且強力吸起達 98% 的灰塵與髒污，連最難觸及的地方也不例外。
18V 鋰電池提供達 30 分鐘的清潔力
高效能 18V 鋰電池在完全耗盡電力前，能以一般模式操作長達 30 分鐘，在 Turbo 模式也可操作 15 分鐘。
獨特的集塵桶設計，清空時不會讓灰塵溢散
可輕鬆拆下及清空吸塵器的集塵桶，灰塵不會溢散。
PowerBlade 馬達專為製造高風速而設計
PowerBlade 馬達專為製造高風速而設計，能在吸頭位置提供強力且精準的吸入效能。
PowerCyclone 7 可維持強大持久的效能
PowerCyclone 7 技術能立即將灰塵與空氣分離，長時間維持強大效能。
水洗式濾網可確保高風速更加持久*
過濾系統可捕捉高達 99% 的花粉和黴菌孢子，將潔淨空氣送回馬達，確保高風速與持久效能。
整合式手持裝置、隙縫工具與刷子
只要按一下就能簡單操作的配件。可分離式手持裝置讓 SpeedPro 二合為一。整合至吸塵管的毛刷配件，讓您打掃天花板或層櫃時皆方便好用。
即使面對低矮家具，也能快速深入每個角落
SpeedPro 不僅靈活，更是順手。集塵桶位於頂端，能夠以完整平貼地面的低角度深入家具下方。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
吸頭與配件
標準吸頭
180° 吸頭 內附配件
設計
特殊設計
2 合 1 顏色
星燦白
重量和尺寸
產品重量
2.43
kg
永續性
包裝
> 90% 為再生材料
效能
電池類型
鋰電池 運轉音量
80
dB 電池電壓
18
V 充電時間
5
hour(s) 使用時間
30
minute(s) 使用時間 (高速)
15
minute(s) 風量 (上限)
達 800
l/min
過濾
集塵容量
0.4
l 馬達濾網
水洗式濾網*
可用性
可提式握把
Top 滾輪類型
橡膠
請僅以手洗方式每 2 週清洗一次濾網，以發揮濾網最佳效能。擠壓濾網直到流出的水乾淨為止。待其乾燥 24 小時後再重複使用。
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