S-bag 集塵袋 經典長效型（4 件裝）
s-bag® 經典長效
S-bag® 是所有飛利浦和 Electrolux (Electrolux、AEG、Volta、Tornado) 集塵袋式吸塵器均通用的集塵袋。購買替換用集塵袋時，只需認明 S-bag® 標誌。使用非原廠集塵袋可能會損壞您的吸塵器。
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s-bag® 經典長效 效能持久，過濾效果更好 集塵袋 4 入組 單一尺寸全部適用 延長 50% 使用壽命 增加 15% 的容量 通用標準，方便選用
飛利浦原廠 S-bag® 集塵袋可供所有飛利浦和 Electrolux 集團 (Electrolux、AEG、Volta、Tornado) 出品之集塵袋式吸塵器使用。現在您再也無需煩惱相容集塵袋難找的問題，只要認明 S-bag® 標誌就可安心使用。
使用壽命較傳統紙質集塵袋長 50%
s-bag® 經典長效，其使用壽命較傳統紙質集塵袋長 50%。特殊合成集塵袋材質與加大 15% 的容量能提供最佳風量，讓您的吸塵器能維持更久的吸力。
過濾 99% 的微塵
這件集塵袋的合成材質能過濾最高達 99% 的灰塵與微粒。它的空氣淨化能力更勝一般紙質集塵袋，能幫助您掃除過敏原等塵埃粒子。
TÜV 認證，結果值得信賴
飛利浦 s-bag® 經典長效集塵袋通過 TÜV Rheinland Group 的獨立測試並榮獲其認證。
乾淨衛生的封閉系統，輕鬆丟棄
飛利浦 S-bag® 集塵袋的封閉系統經專利設計，可輕鬆丟棄，乾淨衛生，集塵袋內的灰塵不會撒出。
採用瑞典製造的高耐用合成材質
此 s-bag® 經典長效集塵袋使用瑞典製造的高耐用合成材質。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
一般規格
主要材質
4 層合成纖維 產品類型：
吸塵器集塵袋 認證
TÜV 認證 集塵容量
3 公升 隨附集塵袋
4 個集塵袋 相容於
2000 系列，PowerGO - FC8240 - FC8246、FC8293 - FC8296、FC8250、FC8253、FC8289；3000 系列，Performer Compact - FC8366 - FC8367、FC8370 - FC8379、FC8383 - FC8389、XD30xx、XD31xx
6000 系列，LED - XD6122、XD6142；7000 系列，Performer Silent - FC8780、FC8781、FC8782、FC8783、FC8784、FC8785、FC8786、FC8787、FC8789；8000 系列，Performer (LED) - XD8121、XD8122、XD8142、XD8152、XD8022、XD8042、XD8052
5000 系列，Performer Active - XD51xx、FC8563、FC8574 - FC8579、FC8584 - FC8589；Performer - FC8680 - FC8682、FC9150 - FC9179；Performer Expert - FC8720 - FC8728；PerformerPro - FC9180 - FC9199；Performer Ultimate - FC8921 - FC8925、FC8941 - FC8957
Jewel - FC9050 - FC9079；HomeRun - XU3100、XU3110 集塵袋類型
s-bag® 經典長效
原產國家/地區
產地
瑞典
適用於
HomeRun
XU2100
XU5100
XU9100
XV1451
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