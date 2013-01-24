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s-bag® 經典長效
s-bag® 是所有飛利浦和 Electrolux (Electrolux、AEG、Volta、Tornado) 集塵袋式吸塵器均通用的集塵袋。購買替換用集塵袋時，只需認明 s-bag® 標誌。使用非原廠集塵袋可能會損壞您的吸塵器。 查看所有優點
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s-bag® 經典長效
s-bag® 是所有飛利浦和 Electrolux (Electrolux、AEG、Volta、Tornado) 集塵袋式吸塵器均通用的集塵袋。購買替換用集塵袋時，只需認明 s-bag® 標誌。使用非原廠集塵袋可能會損壞您的吸塵器。 查看所有優點
飛利浦原裝 s-bag® 集塵袋可供所有飛利浦和 Electrolux 集團 (Electrolux、AEG、Volta、Tornado) 出品之集塵袋式吸塵器使用。現在您再也無需煩惱相容集塵袋難找的問題，只要認明 s-bag® 標誌就可安心使用。
s-bag® 經典長效，其使用壽命較傳統紙質集塵袋長 50%。特殊合成集塵袋材質與加大 15% 的容量能提供最佳風量，讓您的吸塵器能維持更久的吸力。
這件集塵袋的合成材質能過濾最高達 99% 的灰塵與微粒。它的空氣淨化能力更勝一般紙質集塵袋，能幫助您掃除過敏原等塵埃粒子。
飛利浦 s-bag® 經典長效集塵袋通過 TÜV Rheinland Group 的獨立測試並榮獲其認證。
飛利浦 S-bag® 集塵袋的封閉系統經專利設計，可輕鬆丟棄，乾淨衛生，集塵袋內的灰塵不會撒出。
此 s-bag® 經典長效集塵袋使用瑞典製造的高耐用合成材質。
配件規格
適用於