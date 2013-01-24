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吸塵器集塵袋

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    s-bag 吸塵器集塵袋

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    s-bag® 經典長效

    s-bag® 是所有飛利浦和 Electrolux (Electrolux、AEG、Volta、Tornado) 集塵袋式吸塵器均通用的集塵袋。購買替換用集塵袋時，只需認明 s-bag® 標誌。使用非原廠集塵袋可能會損壞您的吸塵器。 查看所有優點

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      s-bag® 經典長效

      效能持久，過濾效果更好

      • 集塵袋 4 入組
      • 單一尺寸全部適用
      • 延長 50% 使用壽命
      • 增加 15% 的容量
      通用標準，方便選用

      通用標準，方便選用

      飛利浦原裝 s-bag® 集塵袋可供所有飛利浦和 Electrolux 集團 (Electrolux、AEG、Volta、Tornado) 出品之集塵袋式吸塵器使用。現在您再也無需煩惱相容集塵袋難找的問題，只要認明 s-bag® 標誌就可安心使用。

      使用壽命較傳統紙質集塵袋長 50%

      使用壽命較傳統紙質集塵袋長 50%

      s-bag® 經典長效，其使用壽命較傳統紙質集塵袋長 50%。特殊合成集塵袋材質與加大 15% 的容量能提供最佳風量，讓您的吸塵器能維持更久的吸力。

      過濾 99% 的微塵

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      這件集塵袋的合成材質能過濾最高達 99% 的灰塵與微粒。它的空氣淨化能力更勝一般紙質集塵袋，能幫助您掃除過敏原等塵埃粒子。

      TÜV 認證，結果值得信賴

      TÜV 認證，結果值得信賴

      飛利浦 s-bag® 經典長效集塵袋通過 TÜV Rheinland Group 的獨立測試並榮獲其認證。

      乾淨衛生的封閉系統，輕鬆丟棄

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      飛利浦 S-bag® 集塵袋的封閉系統經專利設計，可輕鬆丟棄，乾淨衛生，集塵袋內的灰塵不會撒出。

      採用瑞典製造的高耐用合成材質

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      此 s-bag® 經典長效集塵袋使用瑞典製造的高耐用合成材質。

      技術規格

      • 配件規格

        集塵袋數目
        4
        集塵袋材質
        4 層合成纖維

      • 適用於

        PowerLife
        • FC8320 - FC8329
        • FC8450 - FC8459
        PowerGo
        • FC8240 - FC8246
        • FC8293 - FC8296
        • FC8250
        • FC8253
        • FC8289
        Performer Compact
        • FC8366 - FC8367
        • FC8370 - FC8379
        • FC8383 - FC8389
        PerformerActive
        • FC8563
        • FC8574 - FC8579
        • FC8584 - FC8589
        Jewel
        FC9050 - FC9079
        Performer
        • FC8680 - FC8682
        • FC9150 - FC9179
        PerformerPro
        FC9180 - FC9199
        高效能專家
        FC8720 - FC8728
        Performer Silent
        • FC8741
        • FC8743
        • FC8745
        • FC8779 - FC8786
        Performer Ultimate
        • FC8921 - FC8925
        • FC8941 - FC8957

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