2000 系列，PowerGO - FC8240 - FC8246、FC8293 - FC8296、FC8250、FC8253、FC8289；3000 系列，Performer Compact - FC8366 - FC8367、FC8370 - FC8379、FC8383 - FC8389、XD30xx、XD31xx

2000 系列，PowerGO - FC8240 - FC8246、FC8293 - FC8296、FC8250、FC8253、FC8289；3000 系列，Performer Compact - FC8366 - FC8367、FC8370 - FC8379、FC8383 - FC8389、XD30xx、XD31xx

5000 系列，Performer Active - XD51xx、FC8563、FC8574 - FC8579、FC8584 - FC8589；6000 系列，LED - XD6122、XD6142

5000 系列，Performer Active - XD51xx、FC8563、FC8574 - FC8579、FC8584 - FC8589；6000 系列，LED - XD6122、XD6142