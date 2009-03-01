S-bag 集塵袋 抗過敏集塵袋
s-bag® 抗過敏
S-bag® 是所有飛利浦和 Electrolux (Electrolux、AEG、Volta、Tornado) 集塵袋式吸塵器均通用的集塵袋。購買替換用集塵袋時，只需認明 S-bag® 標誌。使用非原廠集塵袋可能會損壞您的吸塵器。
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很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
s-bag® 抗過敏 過濾效果更好，過敏症患者的最佳選擇 集塵袋 4 入組 單一尺寸全部適用 抗過敏過濾系統 通用標準，方便選用
飛利浦原廠 S-bag® 集塵袋可供所有飛利浦和 Electrolux 集團 (Electrolux、AEG、Volta、Tornado) 出品之集塵袋式吸塵器使用。現在您再也無需煩惱相容集塵袋難找的問題，只要認明 S-bag® 標誌就可安心使用。
可抗過敏，適合氣喘和過敏患者
s-bag® 抗過敏集塵袋的優異過濾功能可濾除分子小至 1 微米的花粉、灰塵粒子、塵蹣和貓蝨類過敏原。這樣的過濾等級可大幅降低家人暴露在過敏原下的機會，也是氣喘和過敏患者的一大福音。
採用瑞典製造的高耐用合成材質
此 s-bag® 抗過敏集塵袋使用瑞典製造的高耐用合成材質。
乾淨衛生的封閉系統，輕鬆丟棄
飛利浦 S-bag® 集塵袋的封閉系統經專利設計，可輕鬆丟棄，乾淨衛生，集塵袋內的灰塵不會撒出。
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一般規格
主要材質
4 層合成纖維 產品類型：
吸塵器集塵袋 認證
TÜV 認證 集塵容量
3 公升 隨附集塵袋
4 個集塵袋 相容於
2000 系列，PowerGO - FC8240 - FC8246、FC8293 - FC8296、FC8250、FC8253、FC8289；3000 系列，Performer Compact - FC8366 - FC8367、FC8370 - FC8379、FC8383 - FC8389、XD30xx、XD31xx
5000 系列，Performer Active - XD51xx、FC8563、FC8574 - FC8579、FC8584 - FC8589；6000 系列，LED - XD6122、XD6142
7000 系列，Performer Silent - FC8780、FC8781、FC8782、FC8783、FC8784、FC8785、FC8786、FC8787、FC8789；8000 系列，Performer (LED) - XD8121、XD8122、XD8142、XD8152、XD8022、XD8042、XD8052
Performer - FC8680 - FC8682、FC9150 - FC9179；Performer Expert - FC8720 - FC8728；PerformerPro - FC9180 - FC9199；Performer Ultimate - FC8921 - FC8925、FC8941 - FC8957；Jewel - FC9050 - FC9079；HomeRun - XU3100、XU3110 集塵袋類型
s-bag® 抗過敏
原產國家/地區
產地
瑞典
適用於
HomeRun
XU2100
XU5100
XU9100
XV1451
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