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s-bag

拋棄式集塵袋

FC8023/03
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    s-bag 拋棄式集塵袋

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    可能是全球銷售最好的集塵袋

    S-bag 是原廠拋棄式集塵袋，適用於所有飛利浦及 Electrolux 集團 (Electrolux、Volta、Tornado、AEG-Electrolux) 出品的吸塵器。請造訪 www.s-bag.com 取得所有資訊。 查看所有優點

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      S-bag 是標準拋棄式集塵袋，適用於多種型號的吸塵器，其標誌清楚易認。它適用於飛利浦、Electrolux、AEG、Volta 及 Tornado 生産的集塵袋式吸塵器。

      吸味材質與優異濾網

      此集塵袋由多層濾網與吸味材質所構成，能有效吸附任何難聞異味，最適合養寵物的家庭使用！

      合成集塵袋，具備最佳的效能和過濾效果

      合成集塵袋讓效果更持久，過濾效果更勝紙質集塵袋。

      特殊封閉系統

      專利密封設計讓您不會接觸到灰塵。

      技術規格

      • 配件規格

        拋棄式集塵袋適用於
        • AEG 集塵袋式吸塵器
        • Electrolux 集塵袋式吸塵器
        • FC8200 - FC8219
        • FC8380 - FC8399
        • FC8400 - FC8499
        • FC8600 - FC8649
        • FC9000 - FC9099
        • FC9100 - FC9199
        • HR8300 - HR8349
        • HR8368 - HR8378
        • HR8500 - HR8599
        • Tornado 集塵袋式吸塵器
        • Volta 集塵袋式吸塵器
        集塵袋數目
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