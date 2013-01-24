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可能是全球銷售最好的集塵袋
S-bag 是原廠拋棄式集塵袋，適用於所有飛利浦及 Electrolux 集團 (Electrolux、Volta、Tornado、AEG-Electrolux) 出品的吸塵器。請造訪 www.s-bag.com 取得所有資訊。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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S-bag 是標準拋棄式集塵袋，適用於多種型號的吸塵器，其標誌清楚易認。它適用於飛利浦、Electrolux、AEG、Volta 及 Tornado 生産的集塵袋式吸塵器。
此集塵袋由多層濾網與吸味材質所構成，能有效吸附任何難聞異味，最適合養寵物的家庭使用！
合成集塵袋讓效果更持久，過濾效果更勝紙質集塵袋。
專利密封設計讓您不會接觸到灰塵。
配件規格