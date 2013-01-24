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排氣濾網

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      技術規格

      • 配件規格

        排氣濾網數目
        2
        馬達濾網的數目
        1
        替換濾網適用於
        • FC6841 - FC6845
        • FC8380 - FC8399
        • FC8400 - FC8439
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