SmartPro Compact 吸塵機器人
極致效能，智慧清潔
飛利浦 SmartPro Compact 吸塵機器人為您處理清潔工作。寬度加大的 TriActive XL 吸頭使打掃速度快上 2 倍。搭載智慧型偵測系統的吸塵機器人會挑選最適合的清潔方案，徹底清掃住家
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極致效能，智慧清潔 徹底清潔，速度快 2 倍* TriActive XL 吸頭 6 公分輕薄設計 4 輪系統 120 分鐘使用時間 寬度加大的 TriActive XL 吸頭
TriActive XL 吸頭不僅效率一流，並能徹底清潔，現在速度快 2 倍，正是因為：1. 加寬吸頭一次動作即可覆蓋兩倍地板面積。2. 三個小吸孔可從前方與兩側集聚灰塵。3. 彈性掃條可集聚後方餘下的所有灰塵。
6 公分輕薄設計讓低矮空間一樣清潔溜溜
只有 6 公分高度的輕薄設計可讓機器人輕鬆進入低矮空間，清除家具底下積聚的灰塵。
智慧型偵測系統可適應任何環境的清潔需求
全新吸塵機器人搭載智慧型偵測系統，擁有智慧型晶片組合、迴轉儀和加速度感應器，讓機器人有效率地自動清掃。機器人能夠理解環境，並且選擇最佳清潔方案，以最快速度來清掃您的家。機器人不會卡住，還能在必要時返回其機座。
紅外線感應器可避免撞到障礙物
全新飛利浦吸塵機器人搭載 6 個紅外線感應器，可偵測和避開如牆壁、燈具或纜線等障礙物，細心清掃您的地板。您不需插手，即可享受乾淨整潔的家居環境。
可於 24 小時前事先預約清潔功能
新款吸塵機器人提供 24 小時排程功能，讓您於 24 小時前事先排定下一次的清潔時間。
自動回到機座充電
當飛利浦吸塵機器人的電池電量即將耗盡時，會自動返回機座充電，隨時準備好執行下一次的清潔任務。
遠距遙控機器人
遙控器能從一段距離之外遙控吸塵機器人，並且執行多種動作。您可以要求機器人開始和停止、引導它去任何方向、改變清掃路徑，或要求機器人回到機座上。
強勁鋰電池，操作時間達 120 分鐘
與標準電池相比，強勁鋰電池擁有更長的壽命，且充電時間更短。全新吸塵機器人可工作長達 120 分鐘。
4 種清潔方式可隨空間調整
4 種清潔方式可讓機器人選擇快速有效的方式來清潔空間。
2 支角落清潔適用的超長側邊刷
2 支加長型側邊刷可讓機器人掃除角落與牆邊的髒汙與灰塵，並清潔機器人無法抵達的地方。
4 輪驅動系統可輕鬆跨越門檻清掃
新款具備 TriActive XL 吸頭的 SmartPro Compact 採用 4 輪驅動系統，相較於傳統機器人的 2 輪系統，4 輪驅動系統更可讓機器人輕鬆跨越門檻。
額外濾網讓產品可全年使用維持效能
額外濾網讓產品可全年使用維持效能。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
吸頭與配件
標準吸頭
TriActive XL 吸頭 其他配件 內附配件
設計
特殊設計
階梯偵測器 顏色
亮銅
重量和尺寸
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
60.1 x 330
mm 產品重量
1.73
kg
永續性
待機耗電量
0.62
W
效能
電池類型
鋰電池 運轉音量
58
dB 電池電壓
12.8
V 充電時間
4
hour(s) 使用時間
120
minute(s)
過濾
集塵容量
0.30
l 濾芯
3M 濾網
可用性
清潔模式
4 灰塵已滿指示燈
有 24 小時排程
是 灰塵感應器
是 智慧型偵測系統
18 個感應器 攀爬上限
17
mm 地板類型
硬質地板
根據與飛利浦 FC8800 比較的 IEC 覆蓋測試結果。
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