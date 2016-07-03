智慧型偵測系統可適應任何環境的清潔需求

全新吸塵機器人搭載智慧型偵測系統，擁有智慧型晶片組合、迴轉儀和加速度感應器，讓機器人有效率地自動清掃。機器人能夠理解環境，並且選擇最佳清潔方案，以最快速度來清掃您的家。機器人不會卡住，還能在必要時返回其機座。