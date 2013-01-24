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SmartPro Compact

吸塵機器人

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    SmartPro Compact 吸塵機器人

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    極致效能，智慧清潔

    飛利浦 SmartPro Compact 吸塵機器人為您處理清潔工作。寬度加大的 TriActive XL 吸頭使打掃速度快上 2 倍。搭載智慧型偵測系統的吸塵機器人會挑選最適合的清潔方案，徹底清掃住家 查看所有優點

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      極致效能，智慧清潔

      徹底清潔，速度快 2 倍*

      • TriActive XL 吸頭
      • 6 公分輕薄設計
      • 4 輪系統
      • 120 分鐘使用時間
      寬度加大的 TriActive XL 吸頭

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      TriActive XL 吸頭不僅效率一流，並能徹底清潔，現在速度快 2 倍，正是因為：1. 加寬吸頭一次動作即可覆蓋兩倍地板面積。2. 三個小吸孔可從前方與兩側集聚灰塵。3. 彈性掃條可集聚後方餘下的所有灰塵。

      6 公分輕薄設計讓低矮空間一樣清潔溜溜

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      只有 6 公分高度的輕薄設計可讓機器人輕鬆進入低矮空間，清除家具底下積聚的灰塵。

      智慧型偵測系統可適應任何環境的清潔需求

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      全新吸塵機器人搭載智慧型偵測系統，擁有智慧型晶片組合、迴轉儀和加速度感應器，讓機器人有效率地自動清掃。機器人能夠理解環境，並且選擇最佳清潔方案，以最快速度來清掃您的家。機器人不會卡住，還能在必要時返回其機座。

      紅外線感應器可避免撞到障礙物

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      全新飛利浦吸塵機器人搭載 6 個紅外線感應器，可偵測和避開如牆壁、燈具或纜線等障礙物，細心清掃您的地板。您不需插手，即可享受乾淨整潔的家居環境。

      可於 24 小時前事先預約清潔功能

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      新款吸塵機器人提供 24 小時排程功能，讓您於 24 小時前事先排定下一次的清潔時間。

      自動回到機座充電

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      當飛利浦吸塵機器人的電池電量即將耗盡時，會自動返回機座充電，隨時準備好執行下一次的清潔任務。

      遠距遙控機器人

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      遙控器能從一段距離之外遙控吸塵機器人，並且執行多種動作。您可以要求機器人開始和停止、引導它去任何方向、改變清掃路徑，或要求機器人回到機座上。

      強勁鋰電池，操作時間達 120 分鐘

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      與標準電池相比，強勁鋰電池擁有更長的壽命，且充電時間更短。全新吸塵機器人可工作長達 120 分鐘。

      4 種清潔方式可隨空間調整

      4 種清潔方式可讓機器人選擇快速有效的方式來清潔空間。

      2 支角落清潔適用的超長側邊刷

      2 支加長型側邊刷可讓機器人掃除角落與牆邊的髒汙與灰塵，並清潔機器人無法抵達的地方。

      4 輪驅動系統可輕鬆跨越門檻清掃

      新款具備 TriActive XL 吸頭的 SmartPro Compact 採用 4 輪驅動系統，相較於傳統機器人的 2 輪系統，4 輪驅動系統更可讓機器人輕鬆跨越門檻。

      額外濾網讓產品可全年使用維持效能

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      技術規格

      • 效能

        電池類型
        鋰電池
        電池電壓
        12.8  V
        充電時間
        4  小時
        使用時間
        120  分鐘
        聲音功率位準
        58  dB

      • 運用效能

        灰塵已滿指示燈
        24 小時排程
        灰塵感應器
        地板類型
        硬質地板
        智慧型偵測系統
        18 個感應器
        攀爬上限
        17  mm
        清潔模式
        4

      • 設計

        特殊設計
        階梯偵測器
        顏色
        亮銅

      • 過濾系統

        集塵容量
        0.30  L
        濾網
        3M 濾網

      • 吸頭與配件

        內附配件
        • AC 電源變壓器
        • 側邊刷
        標準吸頭
        TriActive XL 吸頭
        其他配件
        • 2 x 濾網
        • 遙控器
        • 充電機座

      • 永續性

        待機耗電量
        0.62  W

      • 重量和尺寸

        產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
        60.1 x 330  mm
        產品重量
        1.73  kg

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