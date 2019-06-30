原廠替換濾網 NanoProtect HEPA
帶來最效能的強大防護
NanoProtect 系列 2 濾網可捕捉 99.87% 的 0.003um 微粒，包括常見的過敏原、灰塵、汙染、細菌。使用壽命 12 個月，提供長效性能。
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帶來最效能的強大防護 捕捉 99.87% 的微粒 捕捉 99.87% 的微粒 過濾 99.5% 的 0.003 μm 微粒 飛利浦濾網可確保您的裝置有效運作
飛利浦空氣濾網在原廠推出之前，會通過一組強制且嚴格的檢查測試。本產品經過嚴格的使用壽命與耐用性測試，可全年無休持續運作。我們的濾網設計可為您的飛利浦清淨機提供最佳效能，直到濾網使用壽命的最後一天為止。
NanoProtect HEPA 濾網清潔速度比 H13 濾網更快 (4)
NanoProtect HEPA 濾網的低阻力纖維讓氣流達到最佳狀態。靜電可吸引小至 0.003 微米的粒子，效率達 99.98%，讓濾網清潔空氣的速度比醫療用 HEPA H13 濾網更快 (4)
可清除高達 99.9% 的病毒
清淨機會捕捉可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經獨立測試，可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠。亦經冠狀病毒測試 (8)。
依照裝置上的智慧型濾網狀態指示燈操作
您的飛利浦裝置會通知您何時該清潔前層濾網，以及何時該更換濾網。這只需要不到一分鐘的時間。裝置的維護工作輕鬆，確保您隨時享有乾淨健康的空氣。
完美貼合，提供穩定一致的高效能
原廠飛利浦濾網與裝置本身共同設計，確保完美貼合，確保裝置持續順暢運作。
可使用長達 24 個月
飛利浦 NanoProtect HEPA 濾網提供穩定一致的保護，並保證最佳過濾效果長達 2 年。(1)
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
一般規格
產品類型：
HEPA NanoProtect 濾網 包裝內附
1 個濾網 HEPA NanoProtect
有 前層濾網
有 活性碳
否 使用壽命
長達 1 年
效能
微粒過濾
99.98% 的 0.003 微米微粒
重量與尺寸
產品高度
175 公釐 產品重量
0.21 公斤 產品寬度
120 公釐 產品長度
185 公釐 包裝長度
195 公釐 包裝寬度
195 公釐 包裝高度
188 公釐 包裝重量
0.33 公斤
替換
飛利浦空氣清淨機適用型號
AC0817、AC0819、AC0820
飛利浦空氣清淨機可在小至 0.003 微米的粒子通過濾網時捕捉 99.87% 的粒子。2015 年由第三方實驗室以 5.33cm/s 風量測試濾器單次濾除的結果。 (2) 僅適用於具備連線能力的特定機型 (3) 僅適用於有飛利浦商店的國家/地區 (4) NanoProtect HEPA 濾網材質可提供比 HEPA H13 濾網材質更低的空氣阻力，相較於同等大小的經認證 HEPA H13 濾網，具有 NanoProtect 功能的飛利浦空氣清淨機可提供更高的潔淨空氣輸出率 (CADR) (5) 將通過濾網的空氣，由 iUTA 根據 DIN71460-1 進行 NaCl 氣溶膠測試。 (6) 視搭配 AC1711 或 1715 飛利浦清淨機使用的濾網而定 (7) 於 Airmid Health Group Ltd. 進行微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒汙染的 28.5m³ 試驗室。 (8) 於外部實驗室進行微生物減少率測試，使用飛利浦 HEPA NanoProtect 濾網，在受禽類冠狀病毒 (IBV) 氣溶膠汙染的試驗室中進行測試。
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