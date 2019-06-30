飛利浦濾網可確保您的裝置有效運作

飛利浦空氣濾網在原廠推出之前，會通過一組強制且嚴格的檢查測試。本產品經過嚴格的使用壽命與耐用性測試，可全年無休持續運作。我們的濾網設計可為您的飛利浦清淨機提供最佳效能，直到濾網使用壽命的最後一天為止。