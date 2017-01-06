產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
已停產
FY1119/30
帶來最效能的強大防護
帶來最效能的強大防護
壽命長達 24 個月
過濾 99.97% 的 0.003μm 微米微粒
原廠飛利浦濾網與裝置本身共同設計，確保完美貼合，確保裝置持續順暢運作。
飛利浦空氣濾網在原廠推出之前，會通過一組強制且嚴格的檢查測試。本產品經過嚴格的使用壽命與耐用性測試，可全年無休持續運作。我們的濾網設計可為您的飛利浦清淨機提供最佳效能，直到濾網使用壽命的最後一天為止。
清淨機會捕捉可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經獨立測試，可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠。亦經冠狀病毒測試 (8)。
(1) 建議使用壽命是根據飛利浦使用者的平均使用時間及 WHO 都市室外汙染程度資料所計算。實際使用壽命會受到使用環境和使用頻率的影響。
(2) 僅適用於具備連線能力的特定機型
(3) 僅適用於有飛利浦商店的國家/地區
(4) NanoProtect HEPA 濾網材質可提供比 HEPA H13 濾網材質更低的空氣阻力，相較於同等大小的經認證 HEPA H13 濾網，具有 NanoProtect 功能的飛利浦空氣清淨機可提供更高的潔淨空氣輸出率 (CADR)
(5) 將通過濾網的空氣，由 iUTA 根據 DIN71460-1 進行 NaCl 氣溶膠測試。
(6) 視搭配 AC1711 或 1715 飛利浦清淨機使用的濾網而定
(7) 於 Airmid Health Group Ltd. 進行微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒汙染的 28.5m³ 試驗室。
(8) 於外部實驗室進行微生物減少率測試，使用飛利浦 HEPA NanoProtect 濾網，在受禽類冠狀病毒 (IBV) 氣溶膠汙染的試驗室中進行測試。