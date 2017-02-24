原廠替換濾網 NanoProtect HEPA FY1410/30
原廠替換濾網 NanoProtect HEPA FY1410/30
帶來最效能的強大防護
NanoProtect HEPA 確保您免受病毒、細菌、花粉、灰塵、PM2.5 以及寵物皮屑的侵害。
查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
帶來最效能的強大防護
NanoProtect HEPA 確保您免受病毒、細菌、花粉、灰塵、PM2.5 以及寵物皮屑的侵害。
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帶來最效能的強大防護 完美契合的原廠 Philips 濾網 壽命長達 24 個月 過濾 99.97% 的 0.003μm 微米微粒 完美貼合，提供穩定一致的高效能
原廠 Philips 濾網與裝置本身共同設計，確保完美貼合，確保裝置持續順暢運作。
Philips 濾網可確保您的裝置有效運作
Philips 空氣濾網在原廠推出之前，會通過一組強制且嚴格的檢查測試。本產品經過嚴格的使用壽命與耐用性測試，可全年無休持續運作。我們的濾網設計可為您的 Philips 清淨機提供最佳效能，直到濾網使用壽命的最後一天為止。
可清除高達 99.9% 的病毒
清淨機會捕捉可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經獨立測試，可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠。亦經冠狀病毒測試 (8)。
可使用長達 24 個月
Philips NanoProtect HEPA 濾網提供穩定一致的保護，並保證最佳過濾效果長達 2 年。(1)
依照裝置上的智慧型濾網狀態指示燈操作
您的 Philips 裝置會通知您何時該清潔前層濾網，以及何時該更換濾網。這只需要不到一分鐘的時間。裝置的維護工作輕鬆，確保您隨時享有乾淨健康的空氣。
與裝置連線並透過應用程式監控
使用 CleanHome+ 應用程式 (2)，隨時隨地監控濾網的使用壽命和狀態。您需要更換濾網時會收到警示，並可直接透過應用程式輕鬆訂購替換品 (3)。
NanoProtect HEPA 濾網清潔速度比 H13 濾網更快 (4)
NanoProtect HEPA 濾網的低阻力纖維讓氣流達到最佳狀態。靜電可吸引小至 0.003 微米的粒子，效率達 99.98%，讓濾網清潔空氣的速度比醫療用 HEPA H13 濾網更快 (4)
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
重量與尺寸
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
28*275*360
mm 包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)
55*290*375
mm 產品重量
0.29
kg 產品含包裝重量
0.439
kg
設計與表面處理
顏色
白色、灰色
替換
Philips 空氣清淨機適用型號
AC1213、AC1214、AC1215、AC1217、AC2729
效能
微粒過濾
99.97% 的 0.003 微米微粒 過敏原過濾
99.99% 過濾病毒與氣溶膠
99.9%
維護保養
以水沖洗
否 用刷子清潔
否 使用化學產品清潔
否
(1) 建議使用壽命是根據 Philips 使用者的平均使用時間及 WHO 都市室外汙染程度資料所計算。實際使用壽命會受到使用環境和使用頻率的影響。 (2) 僅適用於具備連線能力的特定機型 (3) 僅適用於有 Philips 商店的國家/地區 (4) NanoProtect HEPA 濾網材質可提供比 HEPA H13 濾網材質更低的空氣阻力，相較於同等大小的經認證 HEPA H13 濾網，具有 NanoProtect 功能的 Philips 空氣清淨機可提供更高的潔淨空氣輸出率 (CADR) (5) 將通過濾網的空氣，由 iUTA 根據 DIN71460-1 進行 NaCl 氣溶膠測試。 (6) 視搭配 AC1711 或 1715 Philips 清淨機使用的濾網而定 (7) 於 Airmid Health Group Ltd. 進行微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒汙染的 28.5m³ 試驗室。 (8) 於外部實驗室進行微生物減少率測試，使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網，在受禽類冠狀病毒 (IBV) 氣溶膠汙染的試驗室中進行測試。
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