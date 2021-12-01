三合一濾網，使用便利，效能優異

圓柱形 3 合 1 濾網採用三層過濾設計，讓您的裝置實現始終如新的效能。(6) 活性碳、HEPA 加上前層濾網的最佳組合可去除污染物、病毒、過敏原和細菌；一次更換三層濾網，即能確保享受更潔淨的空氣。