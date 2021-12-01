原廠替換濾網 內建三合一 FY1700/30
3 合 1 濾網，實現始終如新的效能
3 層濾網由 NanoProtect HEPA、活性碳濾網和前層濾網組成，讓您免受細菌、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑及氣體的侵害。
查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
3 合 1 濾網，實現始終如新的效能
3 層濾網由 NanoProtect HEPA、活性碳濾網和前層濾網組成，讓您免受細菌、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑及氣體的侵害。
查看所有優點
3 合 1 濾網，實現始終如新的效能 完美契合的原廠 Philips 濾網 12 個月使用壽命 HEPA + 活性碳 + 前層濾網 有效過濾 99.97% 的 0.003 微米微粒 濾淨氣體和異味 NanoProtect Pro HEPA 濾網清潔速度超過 H13 濾網 (4)
3 層濾網由 NanoProtect HEPA、活性碳濾網和前層濾網組成，讓您免受細菌、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑及氣體的侵害。NanoProtect HEPA 技術不僅能吸附汙染物，還能使用特殊靜電加以吸引，淨化空氣的速度超過醫療用 HEPA H13 濾網。(5)
可清除空氣中高達 99.9% 的病毒和氣溶膠 (7)
吸附包括可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經獨立測試，能清除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠。亦針對冠狀病毒進行過測試 (8)。
完美貼合，提供穩定一致的高效能
原廠 Philips 濾網與裝置本身共同設計，確保完美貼合，確保裝置持續順暢運作。
Philips 濾網可確保您的裝置有效運作
Philips 空氣濾網在出廠前，需要經過一系列強制性嚴格檢查測試。產品經過嚴格的使用壽命和耐用性測試，確保可以持續全天候運作。我們的濾網專為確保 Philips 清淨機高效運作而設計，可使用至濾網的使用壽命結束為止。(6)
可使用 12 個月
Philips 整合式 3 合 1 濾網可持續提供保護，並保證 12 個月的最佳過濾效能。(1)
連接裝置即可追蹤濾網使用壽命
透過 Air+ 應用程式，隨時隨地監測濾網的使用壽命和狀態 (2)。在濾網需要更換時接收提醒，更可直接透過應用程式輕鬆訂購新的濾網 (3)。
依照裝置上的智慧型濾網狀態指示燈操作
Philips 裝置會適時通知您清潔前層濾網和更換濾網，不到一分鐘即可完成更換。維護裝置輕鬆簡單，同時確保您隨時享有乾淨健康的空氣。
三合一濾網，使用便利，效能優異
圓柱形 3 合 1 濾網採用三層過濾設計，讓您的裝置實現始終如新的效能。(6) 活性碳、HEPA 加上前層濾網的最佳組合可去除污染物、病毒、過敏原和細菌；一次更換三層濾網，即能確保享受更潔淨的空氣。
定期清潔前層濾網
為達到最佳過濾效能，請定期以吸塵器清潔前層濾網。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
重量與尺寸
產品重量
.7
kg 包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)
220*220*247
mm 產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
212*135*237 產品含包裝重量
0.89
kg
設計與表面處理
顏色
白色、黑色
替換
內建濾網
有 Philips 空氣清淨機適用型號
效能
濾除異味
有 濾除 TVOC
有 微粒過濾
99.97% 的 0.003 微米微粒 過敏原過濾
99.99% 過濾病毒與氣溶膠
<99.9% 濾芯
整合式 HEPA、活性碳與前層濾網
(1) 建議使用壽命是根據 Philips 使用者的平均使用時間及 WHO 都市室外汙染程度資料所計算。實際使用壽命會受到使用環境和使用頻率的影響。 (2) 僅適用於具備連線能力的特定機型 (3) 僅適用於有 Philips 商店的國家/地區 (4) NanoProtect HEPA 濾網材質可提供比 HEPA H13 濾網材質更低的空氣阻力，相較於同等大小的經認證 HEPA H13 濾網，具有 NanoProtect 功能的 Philips 空氣清淨機可提供更高的潔淨空氣輸出率 (CADR) (5) 將通過濾網的空氣，由 iUTA 根據 DIN71460-1 進行 NaCl 氣溶膠測試。 (6) 視搭配 AC1711 或 1715 Philips 清淨機使用的濾網而定 (7) 於 Airmid Health Group Ltd. 進行微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒汙染的 28.5m³ 試驗室。 (8) 於外部實驗室進行微生物減少率測試，使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網，在受禽類冠狀病毒 (IBV) 氣溶膠汙染的試驗室中進行測試。
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。