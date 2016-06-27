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Genuine replacement filter

活性碳濾網

FY3432/10
1 獲獎記錄
  • 帶來最效能的強大防護 帶來最效能的強大防護 帶來最效能的強大防護
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    Genuine replacement filter 活性碳濾網

    FY3432/10
    1 獲獎記錄

    帶來最效能的強大防護

    Philips 活性碳濾網能夠有效捕捉家中空氣的臭味和可吸入有害氣體 (像是 VOC、臭氧和甲醛)，讓家中空氣保持潔淨安全。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$1,990.00

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      帶來最效能的強大防護

      完美契合的原廠 Philips 濾網

      • 壽命長達 12 個月
      • 濾淨氣體和異味
      Philips 濾網可確保您的裝置有效運作

      Philips 濾網可確保您的裝置有效運作

      Philips 空氣濾網在原廠推出之前，會通過一組強制且嚴格的檢查測試。本產品經過嚴格的使用壽命與耐用性測試，可全年無休持續運作。我們的濾網設計可為您的 Philips 清淨機提供最佳效能，直到濾網使用壽命的最後一天為止。

      可使用長達 12 個月

      可使用長達 12 個月

      Philips 活性碳濾網提供穩定一致的保護，並保證最佳過濾效果長達一年。(1)

      依照裝置上的智慧型濾網狀態指示燈操作

      依照裝置上的智慧型濾網狀態指示燈操作

      您的 Philips 裝置會通知您何時該清潔前層濾網，以及何時該更換濾網。這只需要不到一分鐘的時間。裝置的維護工作輕鬆，確保您隨時享有乾淨健康的空氣。

      與裝置連線並透過應用程式監控

      與裝置連線並透過應用程式監控

      使用 CleanHome+ 應用程式 (2)，隨時隨地監控濾網的使用壽命和狀態。您需要更換濾網時會收到警示，並可直接透過應用程式輕鬆訂購替換品 (3)。

      完美貼合，提供穩定一致的高效能

      原廠 Philips 濾網與裝置本身共同設計，確保完美貼合，確保裝置持續順暢運作。

      Philips 活性碳濾網可濾除有害氣體和異味

      蜂巢狀活性碳濾網的設計可有效濾除空氣中的有害氣體，包括臭氧和有害 VOC (揮發性有機化合物)。房屋翻新、烹飪及其他活動都會釋放這些有害氣體，而活性碳可有效吸收，讓您呼吸乾淨健康的空氣。

      技術規格

      • 設計與外型

        包裝尺寸 (長x寬x高)
        21*292*380 mm
        產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
        10*276*362 mm
        顏色
        黑色

      • 替換

        飛利浦空氣清淨機適用型號
        AC4550、AC4558、AC3259

      • 維護

        以水沖洗
        用刷子清潔
        使用化學產品清潔

      • 效能

        濾除
        氣體和異味

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          Regulatory information
          Manufacturer address
          Product risks
          • (1) 建議使用壽命是根據 Philips 使用者的平均使用時間及 WHO 都市室外汙染程度資料所計算。實際使用壽命會受到使用環境和使用頻率的影響。
          • (2) 僅適用於具備連線能力的特定機型
          • (3) 僅適用於有 Philips 商店的國家/地區
          • (4) NanoProtect HEPA 濾網材質可提供比 HEPA H13 濾網材質更低的空氣阻力，相較於同等大小的經認證 HEPA H13 濾網，具有 NanoProtect 功能的 Philips 空氣清淨機可提供更高的潔淨空氣輸出率 (CADR)
          • (5) 將通過濾網的空氣，由 iUTA 根據 DIN71460-1 進行 NaCl 氣溶膠測試。
          • (6) 視搭配 AC1711 或 1715 Philips 清淨機使用的濾網而定
          • (7) 於 Airmid Health Group Ltd. 進行微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒汙染的 28.5m³ 試驗室。
          • (8) 於外部實驗室進行微生物減少率測試，使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網，在受禽類冠狀病毒 (IBV) 氣溶膠汙染的試驗室中進行測試。

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