3000 系列空氣清淨機 活性碳濾網
帶來最效能的強大防護
飛利浦活性碳濾網能夠有效捕捉家中空氣的臭味和可吸入有害氣體 (像是 VOC、臭氧和甲醛)，讓家中空氣保持潔淨安全。
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很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
完美貼合，提供穩定一致的高效能
原廠飛利浦濾網與裝置本身共同設計，確保完美貼合，確保裝置持續順暢運作。
飛利浦活性碳濾網可濾除有害氣體和異味
蜂巢狀活性碳濾網的設計可有效濾除空氣中的有害氣體，包括臭氧和有害 VOC (揮發性有機化合物)。房屋翻新、烹飪及其他活動都會釋放這些有害氣體，而活性碳可有效吸收，讓您呼吸乾淨健康的空氣。
飛利浦濾網可確保您的裝置有效運作
飛利浦空氣濾網在原廠推出之前，會通過一組強制且嚴格的檢查測試。本產品經過嚴格的使用壽命與耐用性測試，可全年無休持續運作。我們的濾網設計可為您的飛利浦清淨機提供最佳效能，直到濾網使用壽命的最後一天為止。
可使用長達 12 個月
飛利浦活性碳濾網提供穩定一致的保護，並保證最佳過濾效果長達一年。(1)
依照裝置上的智慧型濾網狀態指示燈操作
您的飛利浦裝置會通知您何時該清潔前層濾網，以及何時該更換濾網。這只需要不到一分鐘的時間。裝置的維護工作輕鬆，確保您隨時享有乾淨健康的空氣。
與裝置連線並透過應用程式監控
使用 CleanHome+ 應用程式 (2)，隨時隨地監控濾網的使用壽命和狀態。您需要更換濾網時會收到警示，並可直接透過應用程式輕鬆訂購替換品 (3)。
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一般規格
產品類型：
AC NanoProtect 濾網 包裝內附
1 個濾網 HEPA NanoProtect
否 前層濾網
否 活性碳
有 使用壽命
長達 1 年
效能
微粒過濾
氣體及異味
重量與尺寸
產品高度
362 公釐 產品重量
0.468 公斤 產品寬度
276 公釐 產品長度
10 公釐 包裝長度
21 公釐 包裝寬度
292 公釐 包裝高度
380 公釐 包裝重量
1.25 公斤
替換
飛利浦空氣清淨機適用型號
AC3256、AC4550、AC4558、AC3259
(1) 建議使用壽命是根據飛利浦使用者的平均使用時間及 WHO 都市室外汙染程度資料所計算。實際使用壽命會受到使用環境和使用頻率的影響。 (2) 僅適用於具備連線能力的特定機型 (3) 僅適用於有飛利浦商店的國家/地區 (4) NanoProtect HEPA 濾網材質可提供比 HEPA H13 濾網材質更低的空氣阻力，相較於同等大小的經認證 HEPA H13 濾網，具有 NanoProtect 功能的飛利浦空氣清淨機可提供更高的潔淨空氣輸出率 (CADR) (5) 將通過濾網的空氣，由 iUTA 根據 DIN71460-1 進行 NaCl 氣溶膠測試。 (6) 視搭配 AC1711 或 1715 飛利浦清淨機使用的濾網而定 (7) 於 Airmid Health Group Ltd. 進行微生物減少率測試，測試環境為受到空氣傳播型 A 型流感 (H1N1) 病毒汙染的 28.5m³ 試驗室。 (8) 於外部實驗室進行微生物減少率測試，使用飛利浦 HEPA NanoProtect 濾網，在受禽類冠狀病毒 (IBV) 氣溶膠汙染的試驗室中進行測試。
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