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簡單、快速、有效
除了居家雜務之外，生活還有很多事情值得享受，所以您當然會想盡快完成這些工作。具備專門設計的蒸氣孔和不沾黏底盤，這款高品質的熨斗專為速度需求而設計。
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高達 17 克/分鐘的連續蒸氣輸出，發揮絕佳除皺性能。
飛利浦熨斗以特殊不沾黏外層包覆底盤，讓您在任何布料上均可輕鬆整燙。
除鈣清洗功能可輕鬆去除您飛利浦熨斗內的鈣質，延長熨斗的使用壽命。
到達所需的熨燙溫度時，指示燈即熄滅。
超大 200 ml 水箱容量，減少加水次數，讓您一次熨燙更多衣物。
特殊設計的蒸氣孔樣式確保最佳蒸氣流、輕易擺平縐褶。