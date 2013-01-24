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蒸氣熨斗

GC1420
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    蒸氣熨斗

    GC1420

    簡單、快速、有效

    除了居家雜務之外，生活還有很多事情值得享受，所以您當然會想盡快完成這些工作。具備專門設計的蒸氣孔和不沾黏底盤，這款高品質的熨斗專為速度需求而設計。

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        電源
        1200  W
        不沾黏底盤
        不沾黏

      • 簡單易用

        可隨時加水
        水箱容量
        200  毫升

      • 技術規格

        熨斗重量
        1.06  kg

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