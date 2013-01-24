主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

蒸氣熨斗

GC3221
1 獲獎記錄
  • 效果絕佳，毫不費力 效果絕佳，毫不費力 效果絕佳，毫不費力
    -{discount-value}

    蒸氣熨斗

    GC3221
    1 獲獎記錄

    效果絕佳，毫不費力

    EasyCare - 讓您以更輕鬆的方法，就能展現自信，裝扮出色！

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    蒸氣熨斗

    效果絕佳，毫不費力

    EasyCare - 讓您以更輕鬆的方法，就能展現自信，裝扮出色！

    效果絕佳，毫不費力

    EasyCare - 讓您以更輕鬆的方法，就能展現自信，裝扮出色！

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    蒸氣熨斗

    效果絕佳，毫不費力

    EasyCare - 讓您以更輕鬆的方法，就能展現自信，裝扮出色！

    類似產品

    See all 蒸氣熨斗

      效果絕佳，毫不費力

      強化 3 大便利性

      可快速、輕鬆加水的超大入水口

      可快速、輕鬆加水的超大入水口

      有了超大入水口，注水至熨斗既快速又方便。注水只要幾秒鐘的時間，而且不會將水灑得到處都是！

      特長電線讓熨衣更方便

      特長電線讓熨衣更方便

      有了 EasyCare 特長 3 公尺電線，您就可以輕鬆遊走燙衣板的各個角落，燙衣板再大也不怕！

      特別清楚且明顯可見的水位指示

      特別清楚且明顯可見的水位指示

      飛利浦熨斗的超清楚刻度標示讓水位明顯可見，因此只要看一眼就知道水量是否足夠。

      梭型尖端讓您輕鬆熨燙鈕釦與接縫處

      梭型尖端讓您輕鬆熨燙鈕釦與接縫處

      梭型尖端讓您輕鬆熨燙鈕釦與接縫處。

      超大 300 毫升水箱容量，減少加水次數

      超大 300 毫升水箱容量，減少加水次數

      300 毫升大水箱容量，利於減少加水次數，讓您一次熨燙更多衣物。

      雙重抗鈣除垢設計預防鈣質堆積

      雙重抗鈣除垢設計預防鈣質堆積

      飛利浦蒸氣熨斗的雙重抗鈣除垢設計，能透過除垢片和使用方便的除鈣清洗功能，預防鈣質堆積。

      技術規格

      • 舒適熨燙

        電線長度
        3 m
        水箱容量
        300 毫升
        防水垢處理
        雙重抗鈣除垢裝置
        格外舒適
        • 360 度的電線移動範圍
        • 超清楚的水量指示

      • 簡單易用

        快速加熱
        電壓
        220 - 240
        頻率
        50-60
        易於使用與收納
        • 超大入水口
        • 內建電線收納功能
        產品規格
        303 x 120 x 152
        產品重量
        1.34
        功率
        2200

      • 擺平皺摺

        強力蒸氣
        高達 90 克/分鐘
        噴水
        深入難到達的角落
        梭型尖端
        連續蒸氣
        高達 35 克/分鐘
        垂直蒸氣熨燙

      • 平滑

        不沾黏底盤
        Careeza 專利急速超滑底盤

      取得產品支援

      尋找常見問答集、疑難排解、使用手冊及提示

      尋找備用零件或配件

      前往零件與配件

      此產品的配件

      查看所有配件
        * 建議零售價格

        建議產品

          最近檢視的產品