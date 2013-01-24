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效果絕佳，毫不費力
EasyCare - 讓您以更輕鬆的方法，就能展現自信，裝扮出色！
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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有了超大入水口，注水至熨斗既快速又方便。注水只要幾秒鐘的時間，而且不會將水灑得到處都是！
有了 EasyCare 特長 3 公尺電線，您就可以輕鬆遊走燙衣板的各個角落，燙衣板再大也不怕！
飛利浦熨斗的超清楚刻度標示讓水位明顯可見，因此只要看一眼就知道水量是否足夠。
梭型尖端讓您輕鬆熨燙鈕釦與接縫處。
300 毫升大水箱容量，利於減少加水次數，讓您一次熨燙更多衣物。
飛利浦蒸氣熨斗的雙重抗鈣除垢設計，能透過除垢片和使用方便的除鈣清洗功能，預防鈣質堆積。
舒適熨燙
簡單易用
擺平皺摺
平滑