垂直蒸氣熨燙可在不需要燙衣板的情況下，快速擺平皺摺，使吊掛衣物氣味清新。水平蒸氣熨燙則可在難以熨燙的區域 (如袖口和衣領) 獲得完美的效果。無論是垂直或水平方式，強力連續蒸氣都能提供良好的效果。
採用 SmartFlow 技術的蒸氣噴頭可加熱至最佳溫度，所有可熨燙的衣料皆適用，並能預防出現水印。加熱蒸氣噴頭有助於在水平蒸氣熨燙時按壓布料，並提供更好的蒸氣熨燙效果*。
電動幫浦可自動提供連續蒸氣，輕鬆且快速擺平皺摺。
刷具配件可打開布料纖維，使蒸氣更能深入內層。這特別適合夾克和大衣等較厚重的衣物。它也能協助清除污垢和毛球。
本掛燙機可安全用於所有可熨燙的衣物。蒸氣噴頭可安全壓在任何衣服上，不會有燙壞危險，因此是細緻布料 (如絲綢) 的絕佳解決方案。
直接對吊掛衣物使用蒸氣掛燙機，不需用到燙衣板，因此能輕鬆省力地擺平皺摺。
手持式蒸氣掛燙機符合人體工學設計，輕便小巧，使用舒適。只要按下觸動器，就能看著皺摺消失。
水箱可拆下，在水龍頭下輕鬆加水。
範圍更廣
使用完手持式蒸氣掛燙機後，以隨附的收納包加以收納，或是在旅行期間隨身攜帶
熱蒸氣可讓衣物氣味清新，並殺死 99.9% 的細菌*。降低清洗和乾洗頻率，不僅能節省時間和金錢，還有助於延長衣服壽命。
收納
簡單易用
內附配件
保證
快速擺平皺摺
環保效能
尺寸與重量
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