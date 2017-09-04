搜尋關鍵字

  • 輕鬆擺平皺摺的輕巧解決方案 輕鬆擺平皺摺的輕巧解決方案 輕鬆擺平皺摺的輕巧解決方案

    Steam&Go 手持式蒸氣掛燙機

    GC362

    輕鬆擺平皺摺的輕巧解決方案

    搭配 SmartFlow 加熱噴頭能夠更輕鬆進行蒸氣熨燙。可垂直使用或水平使用，處理不好熨燙的區域，以及讓任何衣物煥然一新，而且保證不會燙壞。輕量精巧的設計利於隨時隨地輕鬆使用。打開蒸氣就能立即使用！

    查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    建議零售價格: NT$2,288.00

    Steam&Go 手持式蒸氣掛燙機

    類似產品

    See all 蒸氣掛燙機

    輕鬆擺平皺摺的輕巧解決方案

    垂直或水平使用均可獲得更佳效果

    • 1300 瓦，高達 24 克/分鐘
    • 水平與垂直蒸氣
    • 70 毫升可拆式水箱
    • 耐熱收納包
    垂直與水平蒸氣功能可提供更高的便利性

    垂直與水平蒸氣功能可提供更高的便利性

    垂直蒸氣熨燙可在不需要燙衣板的情況下，快速擺平皺摺，使吊掛衣物氣味清新。水平蒸氣熨燙則可在難以熨燙的區域 (如袖口和衣領) 獲得完美的效果。無論是垂直或水平方式，強力連續蒸氣都能提供良好的效果。

    SmartFlow 加熱噴頭可產生更好的蒸氣熨燙效果*

    SmartFlow 加熱噴頭可產生更好的蒸氣熨燙效果*

    採用 SmartFlow 技術的蒸氣噴頭可加熱至最佳溫度，所有可熨燙的衣料皆適用，並能預防出現水印。加熱蒸氣噴頭有助於在水平蒸氣熨燙時按壓布料，並提供更好的蒸氣熨燙效果*。

    自動連續蒸氣，輕鬆擺平皺摺

    自動連續蒸氣，輕鬆擺平皺摺

    電動幫浦可自動提供連續蒸氣，輕鬆且快速擺平皺摺。

    刷具配件適用於較厚的布料

    刷具配件適用於較厚的布料

    刷具配件可打開布料纖維，使蒸氣更能深入內層。這特別適合夾克和大衣等較厚重的衣物。它也能協助清除污垢和毛球。

    可安全用於所有可熨燙衣料，保證不會燙壞

    可安全用於所有可熨燙衣料，保證不會燙壞

    本掛燙機可安全用於所有可熨燙的衣物。蒸氣噴頭可安全壓在任何衣服上，不會有燙壞危險，因此是細緻布料 (如絲綢) 的絕佳解決方案。

    不需燙衣板

    不需燙衣板

    直接對吊掛衣物使用蒸氣掛燙機，不需用到燙衣板，因此能輕鬆省力地擺平皺摺。

    輕巧設計，可方便使用、收納及攜帶出門

    輕巧設計，可方便使用、收納及攜帶出門

    手持式蒸氣掛燙機符合人體工學設計，輕便小巧，使用舒適。只要按下觸動器，就能看著皺摺消失。

    可拆式水箱，方便注水

    可拆式水箱，方便注水

    水箱可拆下，在水龍頭下輕鬆加水。

    2.5 公尺電源線，範圍更廣

    2.5 公尺電源線，範圍更廣

    範圍更廣

    耐熱收納包，可輕鬆收納

    耐熱收納包，可輕鬆收納

    使用完手持式蒸氣掛燙機後，以隨附的收納包加以收納，或是在旅行期間隨身攜帶

    連續蒸氣可去除異味並殺死 99.9% 的細菌

    連續蒸氣可去除異味並殺死 99.9% 的細菌

    熱蒸氣可讓衣物氣味清新，並殺死 99.9% 的細菌*。降低清洗和乾洗頻率，不僅能節省時間和金錢，還有助於延長衣服壽命。

    技術規格

    • 收納

      收納解決方案
      收納包

    • 簡單易用

      水箱容量
      70  ml
      可安全用於所有可熨燙衣料
      即使是絲綢等細緻衣料也能安心使用
      可拆式水箱
      可在使用期間隨時加水
      電線長度
      2.5  m
      立即可用
      指示燈

    • 內附配件

      刷具
      防熱手套提供額外保護

    • 保證

      2 年全球保固

    • 快速擺平皺摺

      功率
      1300  W
      連續蒸氣
      高達 24  g/min
      電壓
      220-240  V
      立即可用
      <1  minute(s)

    • 環保效能

      產品包裝
      100% 可回收
      使用手冊
      100% 再生紙

    • 尺寸與重量

      包裝尺寸 (寬x高x長)
      38 x 12.8 x 15  cm

    Badge-D2C

    取得產品支援

    查找產品使用提示、常見問題、使用手冊，以及安全和合規資訊。
    Clippin

    尋找備用零件或配件

    前往零件與配件

    配件

    建議產品

    最近檢視的產品

    獲獎記錄

    • 相較於飛利浦 Steam&Go GC310 和 GC320；不含 SmartFlow 加熱噴頭。
    • 經外部機構，以 1 分鐘蒸氣時間對以下細菌類型進行測試：大腸桿菌 8099、金黃色葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231。

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。