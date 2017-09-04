垂直與水平蒸氣功能可提供更高的便利性

垂直蒸氣熨燙可在不需要燙衣板的情況下，快速擺平皺摺，使吊掛衣物氣味清新。水平蒸氣熨燙則可在難以熨燙的區域 (如袖口和衣領) 獲得完美的效果。無論是垂直或水平方式，強力連續蒸氣都能提供良好的效果。