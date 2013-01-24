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蒸氣熨斗

GC4310
  • 力與美的結合 力與美的結合 力與美的結合
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    蒸氣熨斗

    GC4310

    力與美的結合

    具有特殊的強效蒸氣頭的蒸氣熨斗可使蒸氣進入非常細微的地方。高速連續蒸氣輸出 (40 g)、超強力集中式噴射蒸氣 (100 g) 與加長型蒸氣槽。

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    力與美的結合

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      技術規格

      • 舒適熨燙

        格外舒適
        360 度的電線移動範圍
        防水垢處理
        雙重抗鈣除垢裝置
        電線長度
        3  m
        不漏水
        底盤防漏裝置
        使用安全
        超越國際落地測試標準
        適合自來水
        水箱容量
        350  毫升

      • 擺平皺摺

        連續蒸氣
        高達 40 克/分鐘
        深入難到達的角落
        強效蒸氣頭
        噴水
        強力蒸氣
        高達 100 克/分鐘

      • 簡單易用

        快速加熱

      • 平滑

        不沾黏底盤
        Careeza 專利急速超滑底盤

      • 技術規格

        頻率
        50-60
        功率
        2400
        電壓
        220 - 240

      • 重量和尺寸

        產品規格
        303 x 120 x 152
        產品重量
        1.55

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