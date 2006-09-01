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  • 力與美的結合 力與美的結合 力與美的結合

    蒸氣熨斗

    GC4330/02

    力與美的結合

    具有特殊強效蒸氣頭的蒸氣熨斗可使蒸氣進入非常細微的地方。高速連續蒸氣輸出 (40 g)、超強力集中式噴射蒸氣 (100 g) 、加長型蒸氣槽及特殊的安全功能。

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    自動除鈣裝置

    自動除鈣裝置。

    柔軟握把，長時間使用依然舒適

    這款 Philips 熨斗的柔軟握把讓熨燙工作更順手，長時間使用依然舒適。

    技術規格

    • 技術規格

      功率
      2400
      頻率
      50-60
      電壓
      220 - 240

    • 重量與尺寸

      產品重量
      1.70
      產品規格
      303 x 120 x 152

    • 簡單易用

      快速加熱功能

    • 絲滑手感

      底盤
      Careeza 專利急速超滑底盤

    • 舒適熨燙

      電線長度
      3  m
      格外舒適
      • 360 度的電線移動範圍
      • 柔軟握把
      防水垢管理功能
      雙重抗鈣除垢系統
      不漏水
      防漏系統
      使用安全
      • 熨斗閒置不用時，將自動切斷熨斗電源
      • 超越國際落地測試標準
      適合自來水
      水箱容量
      350  ml

    • 撫平皺摺

      垂直蒸氣熨燙功能
      連續蒸氣
      高達每分鐘 40 克
      噴水
      深入刁鑽角落
      強效蒸氣頭
      強力蒸氣
      高達每分鐘 100 克

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