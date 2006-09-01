GC4330/02
力與美的結合
具有特殊強效蒸氣頭的蒸氣熨斗可使蒸氣進入非常細微的地方。高速連續蒸氣輸出 (40 g)、超強力集中式噴射蒸氣 (100 g) 、加長型蒸氣槽及特殊的安全功能。
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飛利浦蒸汽熨斗高達 40 克/分鐘的連續蒸汽輸出，釋放恰到好處的蒸汽量，有效撫平所有皺摺。
一段時間未使用或移動熨斗時，電子斷電設計會自動切斷熨斗電源。
Philips 蒸氣熨斗的防漏系統，讓您放心以低溫熨燙精緻布料，不用擔心水滴弄髒衣物。
特大 350 毫升水箱，減少注水次數，讓您一次可熨更多衣物。
這款飛利浦熨斗擁有特長 3 公尺電線，讓您可以輕易在燙衣板各個角落遊走，燙衣板再大也不怕！
獨特的強效蒸氣頭結合狹長尖端和新改良的蒸氣孔設計，可使蒸氣到達最微細最難深入的衣物死角，帶來最佳的熨燙效果。
自動除鈣裝置。
這款 Philips 熨斗的柔軟握把讓熨燙工作更順手，長時間使用依然舒適。
技術規格
重量與尺寸
簡單易用
絲滑手感
舒適熨燙
撫平皺摺
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