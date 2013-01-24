搜尋關鍵字
力與美的結合
具有特殊強效蒸氣頭的蒸氣熨斗可使蒸氣進入非常細微的地方。高速連續蒸氣輸出 (40 g)、超強力集中式噴射蒸氣 (100 g)、加長型蒸氣槽及特殊的安全功能。
力與美的結合
具有特殊強效蒸氣頭的蒸氣熨斗可使蒸氣進入非常細微的地方。高速連續蒸氣輸出 (40 g)、超強力集中式噴射蒸氣 (100 g)、加長型蒸氣槽及特殊的安全功能。
力與美的結合
具有特殊強效蒸氣頭的蒸氣熨斗可使蒸氣進入非常細微的地方。高速連續蒸氣輸出 (40 g)、超強力集中式噴射蒸氣 (100 g)、加長型蒸氣槽及特殊的安全功能。
力與美的結合
具有特殊強效蒸氣頭的蒸氣熨斗可使蒸氣進入非常細微的地方。高速連續蒸氣輸出 (40 g)、超強力集中式噴射蒸氣 (100 g)、加長型蒸氣槽及特殊的安全功能。
飛利浦蒸氣熨斗高達 40 克/分鐘的連續蒸氣輸出，釋放恰到好處的蒸氣量，有效撫平所有皺摺。
一段時間未使用或移動熨斗時，電子斷電設計能自動切斷熨斗電源。
超大 350 毫升水箱容量，減少加水次數，讓您一次熨燙更多衣物。
這款飛利浦熨斗擁有特長 3 公尺電線，讓您可以輕易在燙衣板各個角落遊走，燙衣板再大也不怕！
獨特的強效蒸氣頭結合狹長尖端和新改良的蒸氣孔設計，可使蒸氣到達最微細最難深入的衣物死角，帶來最佳的熨燙效果。
這款飛利浦熨斗的柔軟握柄讓熨燙工作更順手，長時間使用依然舒適。
舒適熨燙
擺平皺摺
簡單易用
平滑
技術規格
重量和尺寸