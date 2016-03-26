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    Azur Performer Plus 蒸氣熨斗

    GC4522/03

    更快速、更輕鬆、更聰明

    飛利浦 Azur Performer 蒸氣熨斗完美結合強大效能與易於使用的特性。配備簡易的快速除鈣設計、5 星級最佳 T-ionicGlide 鈦離子底盤及安全自動斷電功能，輕輕鬆鬆便能享有最理想的熨燙效果。

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    搭配我們滑動度極佳的底盤

    • 蒸氣 25 克/分鐘
    • T-ionicGlide 鈦離子底盤
    • 安全自動斷電功能 + 抗鈣
    • 1100 瓦
    強力蒸氣高達 210 克

    強力蒸氣高達 210 克

    強力蒸氣可以垂直熨燙並擺平皺摺。

    熨斗閒置不用時，自動關閉產品電源

    熨斗閒置不用時，自動關閉產品電源

    本蒸氣熨斗閒置不用時，會自動關閉產品電源。放置在底座 8 分鐘、平放或側放 30 秒後，均會自動斷電。

    自動蒸氣控制提供衣物恰如其分的蒸氣量

    自動蒸氣控制提供衣物恰如其分的蒸氣量

    有了「自動蒸氣控制」，您不必再擔心蒸氣量是否恰當的問題。只要根據衣物選擇溫度，您就能順利熨燙。

    理想重量讓您在熨燙衣物時更不費力

    理想重量讓您在熨燙衣物時更不費力

    這款重量理想的熨斗，不論在何種衣物上均能輕鬆移動，熨燙操作不費力之外，更可時常在熨燙板與底座間拿放熨斗，方便自如。

    三重精準尖端，給您無死角的靈活操控

    三重精準尖端，給您無死角的靈活操控

    飛利浦 Azur Performer 上的梭型尖端具備 3 種極致精準設計：梭型尖端、鈕扣槽及時尚前端設計。三重精準尖端讓您輕鬆深入最難熨燙的區域，例如鈕扣或皺摺處。

    自行清潔功能可有效除鈣

    自行清潔功能可有效除鈣

    除了內建除鈣盒以外，底盤的自行清潔功能可清除最頑強的鈣漬。擁有潔淨的底盤將能有效提升蒸氣效能與熨燙效果。

    高達 25 克/分鐘的連續蒸氣，發揮良好除皺性能

    高達 25 克/分鐘的連續蒸氣，發揮良好除皺性能

    高達 25 克/分鐘的連續蒸氣，發揮良好除皺性能。

    T-ionicGlide 鈦離子底盤：5 星級最佳底盤

    T-ionicGlide 鈦離子底盤：5 星級最佳底盤

    耐刮且滑順的 T-ionicGlide 鈦離子底盤是 5 星級的優秀底盤，內建氧化鈦層。

    1100 瓦可維持強力蒸氣輸出

    1100 瓦可維持強力蒸氣輸出

    1100 瓦可維持強力蒸氣輸出。

    快速除鈣可移除掛燙機內的水垢

    快速除鈣可移除掛燙機內的水垢

    快速除鈣是為熨斗除鈣的最簡易方式，並能保證一致的強力蒸氣效果，經久不衰。

    技術規格

    • 抗鈣處理

      抗鈣除垢解決方案
      自行清潔
      快速除鈣

    • 簡單易用

      加水與排水
      側面加水口
      水箱容量
      300  ml
      安全自動斷電功能
      柔軟握柄
      防滴漏
      電線收納
      電線夾
      電線長度
      2  m

    • 永續性

      環保設定
      節省 20% 的電力

    • 迅速有效擺平皺摺

      底盤
      T-ionicGlide 鈦離子底盤
      連續蒸汽輸出
      25  g/min
      功率
      100  W
      噴水
      垂直蒸汽
      強力蒸汽
      210  g
      離子深層蒸氣
      可調整蒸汽設定

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