強力蒸氣可以垂直熨燙並擺平皺摺。
本蒸氣熨斗閒置不用時，會自動關閉產品電源。放置在底座 8 分鐘、平放或側放 30 秒後，均會自動斷電。
有了「自動蒸氣控制」，您不必再擔心蒸氣量是否恰當的問題。只要根據衣物選擇溫度，您就能順利熨燙。
這款重量理想的熨斗，不論在何種衣物上均能輕鬆移動，熨燙操作不費力之外，更可時常在熨燙板與底座間拿放熨斗，方便自如。
飛利浦 Azur Performer 上的梭型尖端具備 3 種極致精準設計：梭型尖端、鈕扣槽及時尚前端設計。三重精準尖端讓您輕鬆深入最難熨燙的區域，例如鈕扣或皺摺處。
除了內建除鈣盒以外，底盤的自行清潔功能可清除最頑強的鈣漬。擁有潔淨的底盤將能有效提升蒸氣效能與熨燙效果。
高達 25 克/分鐘的連續蒸氣，發揮良好除皺性能。
耐刮且滑順的 T-ionicGlide 鈦離子底盤是 5 星級的優秀底盤，內建氧化鈦層。
1100 瓦可維持強力蒸氣輸出。
快速除鈣是為熨斗除鈣的最簡易方式，並能保證一致的強力蒸氣效果，經久不衰。
抗鈣處理
簡單易用
永續性
迅速有效擺平皺摺
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