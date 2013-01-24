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Azur Performer Plus

蒸氣熨斗

GC4522
1 獲獎記錄
  • 更快速、更輕鬆、更聰明 更快速、更輕鬆、更聰明 更快速、更輕鬆、更聰明
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    Azur Performer Plus 蒸氣熨斗

    GC4522
    1 獲獎記錄

    更快速、更輕鬆、更聰明

    飛利浦 Azur Performer 蒸氣熨斗完美結合強大效能與易於使用的特性。配備簡易的快速除鈣設計、5 星級最佳 T-ionicGlide 鈦離子底盤及安全自動斷電功能，輕輕鬆鬆便能享有最理想的熨燙效果。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    Azur Performer Plus 蒸氣熨斗

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      • T-ionicGlide 鈦離子底盤
      • 安全自動斷電功能 + 抗鈣
      • 1100 瓦
      強力蒸氣高達 210 克

      強力蒸氣高達 210 克

      強力蒸氣可以垂直熨燙並擺平皺摺。

      熨斗閒置不用時，自動關閉產品電源

      熨斗閒置不用時，自動關閉產品電源

      本蒸氣熨斗閒置不用時，會自動關閉產品電源。放置在底座 8 分鐘、平放或側放 30 秒後，均會自動斷電。

      自動蒸氣控制提供衣物恰如其分的蒸氣量

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      有了「自動蒸氣控制」，您不必再擔心蒸氣量是否恰當的問題。只要根據衣物選擇溫度，您就能順利熨燙。

      理想重量讓您在熨燙衣物時更不費力

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      這款重量理想的熨斗，不論在何種衣物上均能輕鬆移動，熨燙操作不費力之外，更可時常在熨燙板與底座間拿放熨斗，方便自如。

      三重精準尖端，給您無死角的靈活操控

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      飛利浦 Azur Performer 上的梭型尖端具備 3 種極致精準設計：梭型尖端、鈕扣槽及時尚前端設計。三重精準尖端讓您輕鬆深入最難熨燙的區域，例如鈕扣或皺摺處。

      自行清潔功能可有效除鈣

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      除了內建除鈣盒以外，底盤的自行清潔功能可清除最頑強的鈣漬。擁有潔淨的底盤將能有效提升蒸氣效能與熨燙效果。

      高達 25 克/分鐘的連續蒸氣，發揮良好除皺性能

      高達 25 克/分鐘的連續蒸氣，發揮良好除皺性能

      高達 25 克/分鐘的連續蒸氣，發揮良好除皺性能。

      T-ionicGlide 鈦離子底盤：5 星級最佳底盤

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      耐刮且滑順的 T-ionicGlide 鈦離子底盤是 5 星級的優秀底盤，內建氧化鈦層。

      1100 瓦可維持強力蒸氣輸出

      1100 瓦可維持強力蒸氣輸出

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      快速除鈣可移除掛燙機內的水垢

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      快速除鈣是為熨斗除鈣的最簡易方式，並能保證一致的強力蒸氣效果，經久不衰。

      技術規格

      • 抗鈣處理

        抗鈣除垢解決方案
        自行清潔
        快速除鈣

      • 簡單易用

        電線收納
        電線夾
        防滴漏
        電線長度
        2  m
        安全自動斷電功能
        柔軟握柄
        水箱容量
        300  毫升
        加水與排水
        側面加水口

      • 迅速有效擺平皺摺

        連續蒸氣輸出
        25  g/min
        離子深層蒸氣
        功率
        100  W
        不沾黏底盤
        T-ionicGlide 鈦離子底盤
        噴水
        強力蒸氣
        210  g
        可調整蒸氣設定
        垂直蒸氣

      • 永續性

        環保設定
        節省 20% 的電力

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