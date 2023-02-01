每天都能輕鬆擺平皺摺
我們全新的 EasyTouch 蒸氣掛熨機經專門設計，體積小巧，效能強勁。這款必備的蒸氣產品非常適合用於每日快速除皺。
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
每天都能輕鬆擺平皺摺 搭配最精巧的飛利浦直立式蒸氣掛燙機 1800 瓦，每分鐘 35 公克 蒸氣噴嘴加大 40%* 加大 80% 的注水口* 5 種蒸氣設定 每分鐘 35 公克的持續蒸氣提供多 20% 熨燙力*
EasyTouch 蒸氣掛燙機從噴嘴集中吹出每分鐘 35 公克的強力連續蒸氣，和上一代型號相比提供多 20% 的熨燙力*，只要來回幾次就可以撫平皺摺
5 段式蒸氣，可根據不同衣料類型做調整
設定您慣用的蒸氣量，以針對不同的衣料獲得最佳效果。
蒸氣噴嘴加大 40%*，一次處理更廣範圍
相較於上一代型號，蒸氣掛燙機配備的蒸氣噴嘴加大 40%*，讓您可以處理更廣的布料範圍，更有效率的進行熨燙。
1.4 公升水箱附有加大 80% 注水口*
與上一代型號相比，1.4 公升大型可拆式水箱的注水口加大 80%*，注水和清潔變得更輕鬆，讓水箱更清潔衛生。
適用於各種高度設定的可調節式雙掛桿
使用蒸氣掛燙機時，可利用內建的可調節式雙掛桿吊掛您的衣物。此掛桿可折疊，便於輕鬆收納
易沖洗除垢，多年保持高效能
定期使用易沖洗除垢功能，讓產品的使用壽命更長久。
StyleMat 輕鬆進行蒸氣熨燙
頂級 StyleMat 支撐解決方案可輕鬆達成熨平效果。
整合式掛熨架
整合式掛熨架讓您在使用蒸氣掛燙機時可輕鬆將襯衫、洋裝和長褲等衣物掛在架上
各式衣物皆能安全使用
此款蒸氣掛燙機適用於所有衣料，是熨燙絲綢和喀什米爾羊毛等高級衣料的絕佳選擇。
蒸氣能殺滅超過 99% 的細菌和塵蟎*
熱蒸氣能殺滅超過 99% 的衣物細菌和塵蟎*，有助延遲清洗或乾洗的時間，節省金錢同時令衣物更耐穿。
防熱手套在您熨燙時提供額外保護
隨附隔熱手套，在使用掛熨機時保護您的雙手。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
簡單易用
可安全用於所有可熨燙衣料
即使是絲綢等細緻衣料也能安心使用 水箱容量
1400
ml 可拆式水箱
有 可在使用期間隨時加水
有 電線長度
1.8
m
內附配件
衣架
有 防熱手套提供額外保護
有 StyleMat
有 可調節式雙掛桿
有
保固
2 年全球保固
有
快速擺平皺摺
功率
1800
W 連續蒸氣
35
g/min 垂直蒸氣
有 電壓
220-240
V 立即可用
2
minute(s) 多段式蒸氣
5
環保效能
使用手冊
100% 再生紙
尺寸與重量
熨斗重量
0.33
kg 包裝尺寸 (寬x高x長)
34.5 x 40 x 40 公分
cm 熨衣板重量
0.1
kg 產品規格 (寬 x 高 x 長)
27.7 x 31.5 x 30.9 公分
cm 含包裝總重量
4.8
kg 熨斗及底座重量
3.45
kg 伸長後掛桿尺寸
155
cm
* 由第三方機構測試，經 1 分鐘的蒸氣時間測試「大腸桿菌 8099」、「金黃色葡萄球菌 ATCC 6538」、「念珠菌 ATCC 10231」細菌類型 (消毒技術標準 2002-2.1.5) 與 GC509 比較
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