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以自然日出為靈感，光線會在 30 分鐘內，從柔和的紅色晨光逐漸轉為橘光，最後滿室充滿明亮黃光。這種光線逐漸變換的過程，可以讓您的身體自然醒來。等到光線滿室時，隨即播放您選定的自然音效，為整個甦醒體驗劃下完美的句點，讓您做好準備，迎接新的一天。
一到您設定的喚醒時間，隨即播放自然音效，讓整個甦醒體驗更趨完美，確保您完全醒轉。所選音效會在一分半內逐漸加大音量。共有五種自然音效可供選擇：森林鳥鳴、佛音、瑜伽、海浪及尼泊爾頌缽。
在甦醒過程中聆聽自己最愛的電台節目。
顯示幕會自行調整亮度。如果臥室有光，亮度會增加，讓您可以看清螢幕。臥室變暗時，顯示幕的亮度會變暗，不會在您試著入睡時照亮臥室
輕拍一下喚醒燈，就能設定貪睡模式。9 分鐘後音效會再次柔和響起。
目前，飛利浦喚醒燈是唯一經過科學證實有效的產品。為了讓喚醒燈變成最棒的產品，好讓您自然甦醒並充滿活力，我們做了許多臨床研究。這項研究由獨立科學機構進行，負責研究並證明喚醒燈對整體喚醒體驗的成效。我們藉此證明，在所有產品中，飛利浦喚醒燈不只能讓您自然醒來，而且能讓您更有活力，提升一早醒來的心情。
飛利浦在百年前成立，當時專門生產及銷售燈泡。百年來，飛利浦成長為全球知名大公司，為多種不同領域帶來創新技術。截至今日，照明技術仍是飛利浦的靈魂。這款喚醒燈承襲了飛利浦引以為傲的傳統，由全球知名的照明專家累積多年的知識及專門技術淬鍊而成。
日落模擬是光療模式，能幫助您入眠。日落模擬能依您設定的期間，逐漸降低光量，讓您的身體做好入眠準備。
獨立研究* 顯示，92% 的飛利浦喚醒燈使用者，覺得使用本產品後更容易起床 (Metrixlab 2011，N=209)
每個人對光的敏感度不同。通常，光線亮度較高時，人可以較快清醒。喚醒燈提供 20 種可以個人化的亮度，最高可設定至 300 勒克斯。
顯示幕的亮度有數種設定，分別是高、中、低、極低、無。
簡單易用
音效
照亮健康、安寧的光
自然光
技術規格
重量和尺寸
安全與法規