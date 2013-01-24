主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

喚醒燈

HF3520/01
尋找產品支援
1 獲獎記錄
  • 喚醒燈搭配絢麗日出效果 喚醒燈搭配絢麗日出效果 喚醒燈搭配絢麗日出效果
    -{discount-value}

    喚醒燈

    HF3520/01
    尋找產品支援

    喚醒燈搭配絢麗日出效果

    飛利浦喚醒燈以自然日出為靈感，結合獨特的光療法與音效，以更自然的方式將您喚醒。晨光色彩從柔和的破曉彤紅轉為溫暖橙橘，最後變為明亮黃光。 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    喚醒燈

    喚醒燈搭配絢麗日出效果

    飛利浦喚醒燈以自然日出為靈感，結合獨特的光療法與音效，以更自然的方式將您喚醒。晨光色彩從柔和的破曉彤紅轉為溫暖橙橘，最後變為明亮黃光。 查看所有優點

    類似產品

    See all sleep-and-wake-up-lights

      喚醒燈搭配絢麗日出效果

      晨光甦醒燈與彩色日出

      • 彩色日出模擬
      • 5 種自然音效
      • FM 收音機和閱讀燈
      • 輕拍一下就能貪睡
      彩色日出模擬，讓您自然醒來

      彩色日出模擬，讓您自然醒來

      以自然日出為靈感，光線會在 30 分鐘內，從柔和的紅色晨光逐漸轉為橘光，最後滿室充滿明亮黃光。這種光線逐漸變換的過程，可以讓您的身體自然醒來。等到光線滿室時，隨即播放您選定的自然音效，為整個甦醒體驗劃下完美的句點，讓您做好準備，迎接新的一天。

      5 種不同的自然喚醒音效選擇

      5 種不同的自然喚醒音效選擇

      一到您設定的喚醒時間，隨即播放自然音效，讓整個甦醒體驗更趨完美，確保您完全醒轉。所選音效會在一分半內逐漸加大音量。共有五種自然音效可供選擇：森林鳥鳴、佛音、瑜伽、海浪及尼泊爾頌缽。

      FM 收音機讓您聽著自己最愛的電台節目醒來

      FM 收音機讓您聽著自己最愛的電台節目醒來

      在甦醒過程中聆聽自己最愛的電台節目。

      臥室變暗時，顯示幕會自動調節亮度

      臥室變暗時，顯示幕會自動調節亮度

      顯示幕會自行調整亮度。如果臥室有光，亮度會增加，讓您可以看清螢幕。臥室變暗時，顯示幕的亮度會變暗，不會在您試著入睡時照亮臥室

      只要輕拍一下產品就開啟貪睡功能

      只要輕拍一下產品就開啟貪睡功能

      輕拍一下喚醒燈，就能設定貪睡模式。9 分鐘後音效會再次柔和響起。

      臨床證實唯一有效的喚醒燈

      臨床證實唯一有效的喚醒燈

      目前，飛利浦喚醒燈是唯一經過科學證實有效的產品。為了讓喚醒燈變成最棒的產品，好讓您自然甦醒並充滿活力，我們做了許多臨床研究。這項研究由獨立科學機構進行，負責研究並證明喚醒燈對整體喚醒體驗的成效。我們藉此證明，在所有產品中，飛利浦喚醒燈不只能讓您自然醒來，而且能讓您更有活力，提升一早醒來的心情。

      由研究燈光逾百年的照明專家飛利浦所研發。

      由研究燈光逾百年的照明專家飛利浦所研發。

      飛利浦在百年前成立，當時專門生產及銷售燈泡。百年來，飛利浦成長為全球知名大公司，為多種不同領域帶來創新技術。截至今日，照明技術仍是飛利浦的靈魂。這款喚醒燈承襲了飛利浦引以為傲的傳統，由全球知名的照明專家累積多年的知識及專門技術淬鍊而成。

      可調式光線可緩緩助您安穩入眠

      可調式光線可緩緩助您安穩入眠

      日落模擬是光療模式，能幫助您入眠。日落模擬能依您設定的期間，逐漸降低光量，讓您的身體做好入眠準備。

      92% 的使用者同意使用此產品後更容易起床

      92% 的使用者同意使用此產品後更容易起床

      獨立研究* 顯示，92% 的飛利浦喚醒燈使用者，覺得使用本產品後更容易起床 (Metrixlab 2011，N=209)

      20 種亮度設定，能根據您個人的喜好調整

      20 種亮度設定，能根據您個人的喜好調整

      每個人對光的敏感度不同。通常，光線亮度較高時，人可以較快清醒。喚醒燈提供 20 種可以個人化的亮度，最高可設定至 300 勒克斯。

      4 種顯示亮度 - 根據您的喜好調整

      4 種顯示亮度 - 根據您的喜好調整

      顯示幕的亮度有數種設定，分別是高、中、低、極低、無。

      技術規格

      • 簡單易用

        防滑橡膠腳座
        貪睡類型
        智慧貪睡模式
        顯示幕亮度控制
        自行調節
        店內示範功能
        鬧鈴時間次數
        2 次鬧鐘
        輕拍貪睡音效
        9 分鐘
        替 iPhone/ iPod Touch 充電
        可由 iPhone/ iPod 應用程式控制

      • 音效

        FM 收音機
        起床音效的數量
        5
        智慧型手機 / iPod 的音樂

      • 照亮健康、安寧的光

        提高警示
        自然轉移至睡眠模式
        睡到自然醒
        逐漸甦醒

      • 自然光

        亮度設定
        20
        彩色日出模擬
        有。紅轉橘，後轉黃
        光線強度
        300 勒克斯
        日出模擬程序
        可調整 20 到 40 分鐘
        日落模擬

      • 技術規格

        電線長度
        150  cm
        頻率
        50/60  Hz
        絕緣層
        級別 III
        絕緣電源插頭
        級別 II (雙重隔濾)
        功率
        16.5  W
        電源輸出轉接器
        12 瓦
        燈具類型
        Lumiled Luxeon Rebel
        電壓
        100/240  V

      • 重量和尺寸

        產地
        中國
        電源插頭重量
        99 公克
        產品規格
        19.2 (高度) x 19.9 (直徑) x14.6 (深度)  cm
        產品重量
        1.113  kg

      • 安全與法規

        非一般照明
        非一般照明
        伴隨晨光醒來
        伴隨晨光醒來
        無紫外線
        無紫外線

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品

          獲獎記錄