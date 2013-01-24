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溫控護髮功能，以較低溫度快速吹乾頭髮
在享受快速吹整的同時保護您的秀髮。多段風速與溫度設定可提供您想要的吹整效果。溫控護髮功能利用恆溫快速吹乾您的秀髮，此外還有負離子護髮與超強力風速功能。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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溫控護髮功能，以較低溫度快速吹乾頭髮
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1500W 專業級沙龍吹風機可創造強勁風流。風力與速度的搭配效果讓您更快更輕鬆吹整與造型秀髮。
護髮溫控能提供最佳的吹風溫度，防止秀髮過度受熱。風力依然強勁，但卻可讓秀髮備受呵護。
您可以輕鬆調整所需的風速和溫度，打造完美的美髮造型。六種不同設定，可確保精確和量身打造的造型效果。
負離子護髮功能賦予您的秀髮深層光澤。本吹風機所釋放的負離子較他牌吹風機多出 4 倍。絕佳的負離子量可消除更多靜電、改善髮質狀態並撫平頭髮毛鱗片，打造極致閃亮、不毛躁的秀髮，讓秀髮閃閃動人！
瞬間冷風鍵是美髮造型梳必備的專業級功能，可提供強勁冷風，用於造型之後的修飾和定型。
扁平的風力集中吹嘴可精準吹整出閃閃動人的完美髮型。
電源線長達 1.8 公尺，非常方便使用。
豐盈造型蓬鬆烘罩的獨特不對稱設計可順應頭型，使用起來更容易、也更為直覺。豐盈造型蓬鬆烘罩也能讓風流均勻分佈於髮絲，更健康地吹乾秀髮、提升髮量豐盈感並減少毛躁。為達最佳效果，請盡量使其靠近頭頂和髮根部位，讓豐盈造型蓬鬆烘罩質地細緻的梳齒創造彈力豐盈的捲髮造型。
橡膠掛環位於握把底座，提供額外收納選擇，居家使用或出外造型都非常方便。
吹風機的可拆式氣流濾網非常容易維護。只要輕輕一按，即可輕鬆拆卸進行清理。定期這樣做可防止累積灰塵和頭髮而影響吹乾效能。
扁平的風力集中吹嘴可精準吹整出閃閃動人的完美髮型。
技術規格
特色
客戶服務
重量與尺寸