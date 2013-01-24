增加髮量，打造彈力豐盈的捲髮造型

豐盈造型蓬鬆烘罩的獨特不對稱設計可順應頭型，使用起來更容易、也更為直覺。豐盈造型蓬鬆烘罩也能讓風流均勻分佈於髮絲，更健康地吹乾秀髮、提升髮量豐盈感並減少毛躁。為達最佳效果，請盡量使其靠近頭頂和髮根部位，讓豐盈造型蓬鬆烘罩質地細緻的梳齒創造彈力豐盈的捲髮造型。