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ThermoProtect Ionic

吹風機

HP8235/01
1 獲獎記錄
  • 溫控護髮功能，以較低溫度快速吹乾頭髮 溫控護髮功能，以較低溫度快速吹乾頭髮 溫控護髮功能，以較低溫度快速吹乾頭髮
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    ThermoProtect Ionic 吹風機

    HP8235/01
    1 獲獎記錄

    溫控護髮功能，以較低溫度快速吹乾頭髮

    在享受快速吹整的同時保護您的秀髮。多段風速與溫度設定可提供您想要的吹整效果。溫控護髮功能利用恆溫快速吹乾您的秀髮，此外還有負離子護髮與超強力風速功能。 查看所有優點

    建議零售價格: NT$1,690.00

    ThermoProtect Ionic 吹風機

    溫控護髮功能，以較低溫度快速吹乾頭髮

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    溫控護髮功能，以較低溫度快速吹乾頭髮

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    ThermoProtect Ionic 吹風機

    溫控護髮功能，以較低溫度快速吹乾頭髮

    在享受快速吹整的同時保護您的秀髮。多段風速與溫度設定可提供您想要的吹整效果。溫控護髮功能利用恆溫快速吹乾您的秀髮，此外還有負離子護髮與超強力風速功能。 查看所有優點

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      Professional 1500W

      Professional 1500W

      1500W 專業級沙龍吹風機可創造強勁風流。風力與速度的搭配效果讓您更快更輕鬆吹整與造型秀髮。

      護髮溫控設定

      護髮溫控設定

      護髮溫控能提供最佳的吹風溫度，防止秀髮過度受熱。風力依然強勁，但卻可讓秀髮備受呵護。

      輕鬆操控六種不同的風速與溫度設定

      輕鬆操控六種不同的風速與溫度設定

      您可以輕鬆調整所需的風速和溫度，打造完美的美髮造型。六種不同設定，可確保精確和量身打造的造型效果。

      4 倍以上的負離子護髮功能，讓秀髮極致閃亮

      4 倍以上的負離子護髮功能，讓秀髮極致閃亮

      負離子護髮功能賦予您的秀髮深層光澤。本吹風機所釋放的負離子較他牌吹風機多出 4 倍。絕佳的負離子量可消除更多靜電、改善髮質狀態並撫平頭髮毛鱗片，打造極致閃亮、不毛躁的秀髮，讓秀髮閃閃動人！

      瞬間冷風鍵，快速定型，呵護秀髮

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      瞬間冷風鍵是美髮造型梳必備的專業級功能，可提供強勁冷風，用於造型之後的修飾和定型。

      扁平的風力集中吹嘴可吹整出完美的髮型

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      扁平的風力集中吹嘴可精準吹整出閃閃動人的完美髮型。

      1.8 公尺電源線

      1.8 公尺電源線

      電源線長達 1.8 公尺，非常方便使用。

      增加髮量，打造彈力豐盈的捲髮造型

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      豐盈造型蓬鬆烘罩的獨特不對稱設計可順應頭型，使用起來更容易、也更為直覺。豐盈造型蓬鬆烘罩也能讓風流均勻分佈於髮絲，更健康地吹乾秀髮、提升髮量豐盈感並減少毛躁。為達最佳效果，請盡量使其靠近頭頂和髮根部位，讓豐盈造型蓬鬆烘罩質地細緻的梳齒創造彈力豐盈的捲髮造型。

      簡易收納掛環，方便收納

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      橡膠掛環位於握把底座，提供額外收納選擇，居家使用或出外造型都非常方便。

      可拆式氣流濾網，清潔快速輕鬆

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      吹風機的可拆式氣流濾網非常容易維護。只要輕輕一按，即可輕鬆拆卸進行清理。定期這樣做可防止累積灰塵和頭髮而影響吹乾效能。

      扁平的風力集中吹嘴可吹整出完美的髮型

      扁平的風力集中吹嘴可吹整出完美的髮型

      扁平的風力集中吹嘴可精準吹整出閃閃動人的完美髮型。

      技術規格

      • 技術規格

        電壓
        110-127  V
        頻率
        50-60  Hz
        瓦數
        1500  W
        功率
        1500  W
        顏色/表面
        亮色和白色
        外殼材質
        ABS
        馬達
        直流電馬達
        電線長度
        1.8 公尺

      • 特色

        折疊式握把
        瞬間冷風鍵
        國際電壓
        旅行收納袋
        陶瓷面板
        負離子護髮功能
        吊環
        豐盈造型蓬鬆烘罩
        不對稱豐盈造型蓬鬆烘罩
        吹嘴/風力集中吹嘴
        14 公釐的扁平風力集中吹嘴
        配件數目
        2

      • 客戶服務

        兩年保固

      • 重量與尺寸

        外箱尺寸
        • 長度 = 63 公分
        • 寬度 = 35 公分
        • 高度 = 25 公分
        外箱重量
        6.2 公斤
        彩盒尺寸
        • 深度 = 11 公分
        • 高度 = 23 公分
        • 寬度 = 31 公分
        彩盒重量
        0.9 公斤
        產品尺寸
        • 寬度 = 22 公分
        • 高度 = 31 公分
        • 長度 = 10 公分
        產品重量 (不含包裝)
        0.6 公斤

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