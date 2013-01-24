主頁
飛利浦 - 按一下這裡瀏覽至首頁

搜尋關鍵字

1

Daily Collection

手持式攪拌器

HR1621/00
尋找產品支援
1 獲獎記錄
  • 更強的動力帶來更滑順的成品 更強的動力帶來更滑順的成品 更強的動力帶來更滑順的成品
    -{discount-value}

    Daily Collection 手持式攪拌器

    HR1621/00
    尋找產品支援

    更強的動力帶來更滑順的成品

    飛利浦手持式攪拌器結合 650 瓦功率、ProMix 攪拌技術和渦輪加速功能，可處理堅硬食材，製成滑順成品。只要擁有攪拌器，自製湯品、濃湯和奶昔再簡單不過！ 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    尋找類似產品

    Daily Collection 手持式攪拌器

    更強的動力帶來更滑順的成品

    飛利浦手持式攪拌器結合 650 瓦功率、ProMix 攪拌技術和渦輪加速功能，可處理堅硬食材，製成滑順成品。只要擁有攪拌器，自製湯品、濃湯和奶昔再簡單不過！ 查看所有優點

    類似產品

    See all hand-blender

      更強的動力帶來更滑順的成品

      650 瓦 ProMix 手持式攪拌器搭載渦輪加速功能

      • 650 瓦，金屬攪拌棒
      • ProMix
      • 0.5 公升量杯
      • 2 段式速度 包括渦輪加速功能
      0.5 公升手持式攪拌器量杯

      0.5 公升手持式攪拌器量杯

      使用 0.5L 公升量杯，您可以測量食譜的食材，也可快速混合清湯、食物泥和奶昔。

      雙鍵鬆開系統，可輕鬆卸除攪拌棒

      雙鍵鬆開系統，可輕鬆卸除攪拌棒

      使用飛利浦手持式攪拌器的雙鍵鬆開系統，攪拌棒可以輕鬆取出，方便清理。

      強力馬達帶來最佳食物調理成果

      強力馬達帶來最佳食物調理成果

      650 瓦強力馬達，幾乎任何食材都可攪拌。

      防濺潑功能的刀片設計採用特殊波浪造型

      防濺潑功能的刀片設計採用特殊波浪造型

      手持式攪拌器攪拌棒底部採用特殊波浪造型，保證攪拌無濺潑、不弄髒。

      理想的食物流動與攪拌效果

      理想的食物流動與攪拌效果

      與極富盛名的德國斯圖加特大學共同研發而成的飛利浦 ProMix 技術，為獨特先進的技術，採用特殊的三角形造型，讓食物可順暢流動，發揮最佳效能，帶來更快速一致的攪拌效果。

      渦輪加速按鈕專門處理最堅硬的食材

      渦輪加速按鈕專門處理最堅硬的食材

      使用飛利浦手持式攪拌器的渦輪加速功能，再堅硬的食材也可輕鬆攪拌。

      技術規格

      • 配件

        量杯
        0.5 公升

      • 設計規格

        顏色
        白色、黑色和紅色
        攪拌棒材質
        金屬
        外殼材質
        PP 和橡膠
        量杯材質
        SAN
        刀片材質
        不鏽鋼

      • 一般規格

        分離式轉軸
        配備雙鍵
        速度設定
        2 段式速度 (含渦輪加速)
        渦輪加速功能

      • 技術規格

        電線長度
        1.25  m
        頻率
        50/60  Hz
        電源
        650  W
        電壓
        220-240  V

      取得產品支援

      前往客戶服務

      建議產品

        最近檢視的產品

          獲獎記錄