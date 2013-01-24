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更強的動力帶來更滑順的成品
飛利浦手持式攪拌器結合 650 瓦功率、ProMix 攪拌技術和渦輪加速功能，可處理堅硬食材，製成滑順成品。只要擁有攪拌器，自製湯品、濃湯和奶昔再簡單不過！ 查看所有優點
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更強的動力帶來更滑順的成品
飛利浦手持式攪拌器結合 650 瓦功率、ProMix 攪拌技術和渦輪加速功能，可處理堅硬食材，製成滑順成品。只要擁有攪拌器，自製湯品、濃湯和奶昔再簡單不過！ 查看所有優點
使用 0.5L 公升量杯，您可以測量食譜的食材，也可快速混合清湯、食物泥和奶昔。
使用飛利浦手持式攪拌器的雙鍵鬆開系統，攪拌棒可以輕鬆取出，方便清理。
650 瓦強力馬達，幾乎任何食材都可攪拌。
手持式攪拌器攪拌棒底部採用特殊波浪造型，保證攪拌無濺潑、不弄髒。
與極富盛名的德國斯圖加特大學共同研發而成的飛利浦 ProMix 技術，為獨特先進的技術，採用特殊的三角形造型，讓食物可順暢流動，發揮最佳效能，帶來更快速一致的攪拌效果。
使用飛利浦手持式攪拌器的渦輪加速功能，再堅硬的食材也可輕鬆攪拌。
配件
設計規格
一般規格
技術規格