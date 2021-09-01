3000 系列 攪拌機 ProBlend Crush 技術 600W 2 公升
45 秒就能攪拌出不結塊的滑順成品*
旨在改善您的日常攪拌成效，600W 功率和刀片性能可攪拌所有食材，甚至還能碎冰，讓您毫不費時地輕鬆確保滑順口感。
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3000 系列 攪拌機 ProBlend Crush 技術 600W 2 公升
45 秒就能攪拌出不結塊的滑順成品* 獨特 ProBlend 系統 ProBlend 系統 2 公升最大容量 1.25 公升有效容量 2 段速度設定 + 瞬間加速功能 玻璃瓶 只需 45 秒即可將冰塊打成細冰**
使用 ProBlend 系統和瞬間加速設定，只需 45 秒即可將冰塊打成細冰**，最適合調製您最喜愛的冷飲和冰沙，也非常適合製作特別的甜點。
耐用的不銹鋼刀片
耐用的不銹鋼刀片會保持鋒利，不會生鏽或失去光澤。
有 2 段速度 + 瞬間加速設定可供選擇
調製各式各樣的飲品，也可選擇 2 段速度和瞬間加速設定，為您最愛的餐點快速準備食材。可用於處理香草、香料和蔬菜等食材，也可用於研磨咖啡，甚至可以打碎冰塊，製作美味的冰沙。
大攪拌杯的份量可滿足家庭需求
1.25 公升的有效容量，最多可提供 6 杯飲品 (假設一杯為 200 毫升)。***
下載 NutriU 應用程式以獲得健康美味的家庭最愛食譜
下載和探索 NutriU 應用程式，其中包含 200 多種構想，讓您瞭解如何使用全新攪拌機製作最喜愛的飲品、餐點和點心。健康的烹飪應該輕鬆簡單，而且讓家人意猶未盡。因此，NutriU 應用程式為您喜愛的菜色提供各種健康的烹調方法。從健康的巧克力點心到營養豐富的正餐，我們創造的食譜繽紛多樣，健康又不失美味。
MTP 感應器可防止馬達過熱
特別的馬達防熱 (MTP) 感應器旨在防止馬達過熱，並能在使用過程中避免電流過載。
吸腳確保使用過程中無震動
攪拌機配有吸腳，確保機器穩定和使用時不會震動。
2 年保固
為了讓您安心，攪拌機提供 2 年保固。
獨特的 ProBlend 系統確保滑順口感
獨特的 ProBlend 系統完美結合 3 項技術，自訂設計可確保在短短 45 秒* 即有不結塊的滑順成品。600W 功率馬達驅動攪拌循環，均勻地旋轉食材，而創新的刀片採用特殊形狀設計，可大大提高切割區域。最後的重點是，攪拌杯設有獨特的肋條型紋路，可不斷將食材導回攪拌循環。
符合人體工學且堅固耐用的設計，易於使用
精心設計，既符合人體工學且堅固耐用，同時又現代時尚，尺寸適合所有類型的廚房。攪拌杯形狀讓您輕鬆握持，旋鈕確保輕鬆操作。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
一般規格
主要材質
塑膠 次要材質
金屬 預設設定
否 功能
混合 產品類型：
攪拌器 認證
不適用 網籃容量
不適用 水箱容量
不適用 份量
5 防滑底部
有 介面
旋鈕 電線長度
0.85 電線收納
有 保溫功能
不適用 計時器
不適用 技術
ProBlend 系統 整合式電源開關
有 可調式恆溫器
否 電源燈
否 隔熱握把
否 零件可用洗碗機清洗
有 最低溫度
不適用 最高溫度
不適用 容量刻度標示
有 釋壓閥
不適用 咖啡壺材質
玻璃 刀片材質
不鏽鋼 每分鐘旋轉次數 (RPM)
20000 不含 BPA
有 瞬熱功能
有 可分離式刀片
有 可打碎冰塊
有 可攪打熱的食材
有 食譜
否 噪音等級 (標準)
Lc = 86 dB(A) 噪音等級 (強力模式)
不適用 噪音等級 (安眠模式)
不適用 網路連線功能
不適用 智慧居家相容性
不適用 Wi-Fi 範圍
不適用 保固
2 加熱時間
不適用 與乾燥食物相容
不適用 自我清潔功能
不適用 歐盟符合性聲明
有
技術規格
功率
600W 電壓
230 伏 頻率
50Hz 包裝數量
1 電池產品
否 節能率
不適用
相容性
相關配件 1
保證卡 相關配件 2
DFU 相關配件 3
小冊子
安全功能
安全認證
有 自動斷電功能
否 溫度指示器
否 刀片自動停止
否 兒童安全鎖
否
重量與尺寸
產品長度
19.2 產品寬度
16.8 產品高度
38.4 產品重量
2.96 包裝長度
22 包裝寬度
25.3 包裝高度
34.6 包裝重量
3.688
耐用
保護盒
再生材料含量 > 75%
原產國家/地區
生產地
印尼
* 經使用 MAX 模式針對不同食譜測試 ** 假設一杯為 200 毫升
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