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    3000 系列 Mini 飛利浦果汁機

    HR2510/01

    迷你體積，強大功能

    使用飛利浦 Mini 果汁機 3000 系列，您可以輕鬆攪拌冰沙和醬料，這要歸功於其耐用的馬達。各部件易於清潔、可用洗碗機清洗，且體積小巧，方便收納在櫥櫃中。

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    3000 系列 Mini 飛利浦果汁機

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    迷你體積，強大功能

    攪拌絲滑冰沙和美味醬料

    • 耐用馬達
    • 小巧設計，易於收納
    • 可快速清洗
    ProBlend 科技帶來滑順攪拌效果

    ProBlend 科技帶來滑順攪拌效果

    ProBlend 科技結合耐用馬達、銳利刀片與螺紋杯身,帶來完美的攪拌效果。享受滑順無顆粒的攪拌成果。

    耐用馬達攪拌冰沙等各式飲品

    耐用馬達攪拌冰沙等各式飲品

    耐用的 ProBlend 馬達能均勻循環所有食材,帶來更佳的攪拌效果。使用耐用馬達攪拌冰沙等各式飲品。

    銳利刀片可順暢地粉碎與攪拌

    銳利刀片可順暢地粉碎與攪拌

    銳利的 ProBlend 刀片能將食材切碎成極細的顆粒,製作滑順的飲品與醬料。

    波紋杯身設計，提升循環與攪拌效果

    波紋杯身設計，提升循環與攪拌效果

    ProBlend 杯身具有螺紋設計,能持續將食材從杯壁導引至攪拌流中,帶來更細緻的攪拌效果。

    2 段速度設定，滿足多樣攪拌需求

    2 段速度設定，滿足多樣攪拌需求

    速度 1 適合攪拌柔軟多汁的水果，速度 2 則能攪拌較硬的水果並加入冰塊。

    耐用果汁機，提供穩定可靠的效能

    耐用果汁機，提供穩定可靠的效能

    您可以全天候使用這款果汁機，輕鬆製作綿密的冰沙、濃稠醬料、新鮮果汁等各式料理。

    精巧設計，節省廚房檯面空間且易於收納

    精巧設計，節省廚房檯面空間且易於收納

    採用精巧設計，這款果汁機不會佔用太多廚房檯面空間。現代化的設計與質感為您的廚房增添清新氛圍。可拆式零件讓收納更加輕鬆。

    可直接用水龍頭沖洗或放入洗碗機清洗

    可直接用水龍頭沖洗或放入洗碗機清洗

    所有可拆式零件都能輕鬆沖洗，且可用洗碗機清洗。耐用設計可承受日常清洗，讓您長久使用。

    下載 HomeID 應用程式，探索美味食譜

    下載 HomeID 應用程式，探索美味食譜

    下載 HomeID 應用程式，探索超過 200 種使用果汁機製作飲品、餐點和點心的創意食譜。健康料理應該既簡單又美味。因此 HomeID 應用程式提供多種健康替代方案，讓您享受喜愛的料理。從巧克力甜點到營養豐富的餐點，我們的食譜兼顧健康與美味。

    技術規格

    • 一般規格

      主要材質
      塑膠
      產品類型：
      Blender
      份量
      3 杯冰沙
      防滑底部
      介面
      按鈕
      電線長度
      >0.85公尺
      電線收納
      技術
      ProBlend 科技
      零件可用洗碗機清洗
      所有可拆卸部件
      容量刻度標示
      咖啡壺材質
      塑膠 (SAN)
      刀片材質
      不鏽鋼
      每分鐘旋轉次數 (RPM)
      18000（刀片）
      不含 BPA
      可分離式刀片
      可打碎冰塊
      可攪打熱的食材
      最高 60°C
      食譜
      噪音等級 (標準)
      <86分貝
      網路連線功能
      保固
      全球 2 年保固
      自我清潔功能

    • 技術規格

      功率
      350 瓦
      電壓
      110 伏特
      頻率
      50-60 赫茲
      包裝數量
      1
      電池產品

    • 安全功能

      安全認證
      CE

    • 重量與尺寸

      產品長度
      12.3 公分
      產品寬度
      11.9 公分
      產品高度
      35 公分
      產品重量
      1175 公克
      包裝長度
      14.8 公分
      包裝寬度
      26 公分
      包裝高度
      23.2 公分
      包裝重量
      1623 公克

    • 耐用

      使用手冊

    • 產地

      產地
      中國

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