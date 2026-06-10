迷你體積，強大功能
使用飛利浦 Mini 果汁機 3000 系列，您可以輕鬆攪拌冰沙和醬料，這要歸功於其耐用的馬達。各部件易於清潔、可用洗碗機清洗，且體積小巧，方便收納在櫥櫃中。
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ProBlend 科技帶來滑順攪拌效果
ProBlend 科技結合耐用馬達、銳利刀片與螺紋杯身,帶來完美的攪拌效果。享受滑順無顆粒的攪拌成果。
耐用馬達攪拌冰沙等各式飲品
耐用的 ProBlend 馬達能均勻循環所有食材,帶來更佳的攪拌效果。使用耐用馬達攪拌冰沙等各式飲品。
銳利刀片可順暢地粉碎與攪拌
銳利的 ProBlend 刀片能將食材切碎成極細的顆粒,製作滑順的飲品與醬料。
波紋杯身設計，提升循環與攪拌效果
ProBlend 杯身具有螺紋設計,能持續將食材從杯壁導引至攪拌流中,帶來更細緻的攪拌效果。
2 段速度設定，滿足多樣攪拌需求
速度 1 適合攪拌柔軟多汁的水果，速度 2 則能攪拌較硬的水果並加入冰塊。
耐用果汁機，提供穩定可靠的效能
您可以全天候使用這款果汁機，輕鬆製作綿密的冰沙、濃稠醬料、新鮮果汁等各式料理。
精巧設計，節省廚房檯面空間且易於收納
採用精巧設計，這款果汁機不會佔用太多廚房檯面空間。現代化的設計與質感為您的廚房增添清新氛圍。可拆式零件讓收納更加輕鬆。
可直接用水龍頭沖洗或放入洗碗機清洗
所有可拆式零件都能輕鬆沖洗，且可用洗碗機清洗。耐用設計可承受日常清洗，讓您長久使用。
下載 HomeID 應用程式，探索美味食譜
下載 HomeID 應用程式，探索超過 200 種使用果汁機製作飲品、餐點和點心的創意食譜。健康料理應該既簡單又美味。因此 HomeID 應用程式提供多種健康替代方案，讓您享受喜愛的料理。從巧克力甜點到營養豐富的餐點，我們的食譜兼顧健康與美味。
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一般規格
主要材質
塑膠 產品類型：
Blender 份量
3 杯冰沙 防滑底部
有 介面
按鈕 電線長度
>0.85公尺 電線收納
否 技術
ProBlend 科技 零件可用洗碗機清洗
所有可拆卸部件 容量刻度標示
有 咖啡壺材質
塑膠 (SAN) 刀片材質
不鏽鋼 每分鐘旋轉次數 (RPM)
18000（刀片） 不含 BPA
有 可分離式刀片
有 可打碎冰塊
有 可攪打熱的食材
最高 60°C 食譜
否 噪音等級 (標準)
<86分貝 網路連線功能
否 保固
全球 2 年保固 自我清潔功能
否
技術規格
功率
350 瓦 電壓
110 伏特 頻率
50-60 赫茲 包裝數量
1 電池產品
否
安全功能
安全認證
CE
重量與尺寸
產品長度
12.3 公分 產品寬度
11.9 公分 產品高度
35 公分 產品重量
1175 公克 包裝長度
14.8 公分 包裝寬度
26 公分 包裝高度
23.2 公分 包裝重量
1623 公克
耐用
使用手冊
有
產地
產地
中國
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