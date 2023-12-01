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  • 絲滑冷凍水果果昔，自動清洗 絲滑冷凍水果果昔，自動清洗 絲滑冷凍水果果昔，自動清洗

    5000 系列 Blender

    HR3041/00

    絲滑冷凍水果果昔，自動清洗

    飛利浦 5000 系列果汁機配備 1200 W 馬達，能將冷凍水果和堅果等最堅硬的食材打成最細緻的果昔。一鍵自動清洗功能，讓您從開始到結束都輕鬆無負擔。

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    5000 系列 Blender

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    絲滑冷凍水果果昔，自動清洗

    ProBlend Plus 科技，強勁 50% *

    • ProBlend Plus 科技
    • 1200 W ProBlend Plus 馬達
    • 無需加水即可打出濃稠冷凍水果果昔
    • 一鍵自動清洗
    1200 W ProBlend Plus 馬達可攪拌最堅硬的食材

    1200 W ProBlend Plus 馬達可攪拌最堅硬的食材

    強化 20% 動力*，即使是冷凍水果、冰塊和堅果等最堅硬的食材，也能製作出絲滑順口的飲品、湯品和醬料。

    全新 ProBlend Plus 刀片，打造絲滑質地

    全新 ProBlend Plus 刀片，打造絲滑質地

    加長刀片更長更厚，即使是最堅硬的食材也能輕鬆粉碎和攪拌。

    ProBlend Plus 導流肋條玻璃杯，完美循環

    ProBlend Plus 導流肋條玻璃杯，完美循環

    玻璃杯內的導流肋條可將食材引導至渦流中，實現最佳循環和理想效果。

    無需加水，製作濃稠冷凍水果冰沙

    無需加水，製作濃稠冷凍水果冰沙

    使用冷凍水果製作絲滑的冰沙和冰沙碗，幾乎不需要或完全不需要添加液體。使用攪拌棒將食材向下推動並保持循環，直到達到完美的濃稠度。

    2公升大容量，滿足全家人需求

    2公升大容量，滿足全家人需求

    大容量2公升果汁杯，實際工作容量為1.5公升，一次就能為全家人製作健康美味的冰沙。

    變速加脈衝功能，讓您完全掌控

    變速加脈衝功能，讓您完全掌控

    透過變速控制功能，可隨心調整轉速快慢。或使用脈衝功能，在需要時提供額外的強勁動力。

    一鍵輕鬆清洗

    一鍵輕鬆清洗

    一鍵自動清洗程式，只需加入溫水和一滴洗碗精，即可輕鬆清潔果汁杯。所有可拆卸零件皆可用洗碗機清洗。

    隨行杯設計，隨時帶著走

    隨行杯設計，隨時帶著走

    直接在隨行杯中攪拌，然後扣上杯蓋，即可隨時享用新鮮冰沙。

    可拆式刀片，清潔更容易

    可拆式刀片，清潔更容易

    可將刀片組件與果汁杯分離，方便手洗或放入洗碗機清洗。

    零件可用洗碗機清洗

    零件可用洗碗機清洗

    飛利浦果汁機的所有可拆式零件皆可用洗碗機清洗。

    HomeID應用程式提供所需的靈感

    HomeID應用程式提供所需的靈感

    探索美味食譜的世界！透過我們的HomeID應用程式，發現各式飲品、湯品、醬料等食譜，還有使用果汁機的實用技巧與指導。

    技術規格

    • 一般規格

      主要材質
      塑膠
      次要材質
      金屬
      預設設定
      Functions
      混合
      產品類型：
      Blender
      認證
      不適用
      網籃容量
      不適用
      水箱容量
      不適用
      份量
      6
      防滑底部
      介面
      旋鈕
      電線長度
      0.85
      電線收納
      保溫功能
      計時器
      技術
      ProBlend Plus
      整合式電源開關
      可調式恆溫器
      電源燈
      隔熱握把
      零件可用洗碗機清洗
      最低溫度
      不適用
      最高溫度
      不適用
      容量刻度標示
      釋壓閥
      咖啡壺材質
      玻璃
      刀片材質
      不鏽鋼
      每分鐘旋轉次數 (RPM)
      21000
      不含 BPA
      瞬熱功能
      可分離式刀片
      可打碎冰塊
      可攪打熱的食材
      食譜
      噪音等級 (標準)
      Lc = 86 dB(A)
      噪音等級 (強力模式)
      不適用
      噪音等級 (安眠模式)
      不適用
      網路連線功能
      不適用
      智慧居家相容性
      不適用
      Wi-Fi 範圍
      不適用
      保固
      2
      加熱時間
      不適用
      與乾燥食物相容
      不適用
      自我清潔功能
      歐盟符合性聲明

    • 技術規格

      功率
      1200W
      電壓
      230 伏
      頻率
      50赫茲
      包裝數量
      1
      電池產品
      節能率
      不適用

    • 相容性

      隨附配件 1
      隨行杯
      隨附配件 2
      攪拌棒
      內含配件 3
      保證卡
      相關配件 1
      DFU

    • 安全功能

      安全認證
      自動斷電功能
      溫度指示器
      刀片自動停止
      兒童安全鎖

    • 重量與尺寸

      產品長度
      18.1
      產品寬度
      16.8
      產品高度
      41.3
      產品重量
      3.84
      包裝長度
      19.6
      包裝寬度
      33.6
      包裝高度
      34.3
      包裝重量
      5.017

    • 耐用

      保護盒
      >95% 回收材質
      使用手冊
      100% 再生紙

    • 產地

      產地
      中國

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