絲滑冷凍水果果昔，自動清洗
飛利浦 5000 系列果汁機配備 1200 W 馬達，能將冷凍水果和堅果等最堅硬的食材打成最細緻的果昔。一鍵自動清洗功能，讓您從開始到結束都輕鬆無負擔。
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絲滑冷凍水果果昔，自動清洗 ProBlend Plus 科技，強勁 50% * ProBlend Plus 科技 1200 W ProBlend Plus 馬達 無需加水即可打出濃稠冷凍水果果昔 一鍵自動清洗 1200 W ProBlend Plus 馬達可攪拌最堅硬的食材
強化 20% 動力*，即使是冷凍水果、冰塊和堅果等最堅硬的食材，也能製作出絲滑順口的飲品、湯品和醬料。
全新 ProBlend Plus 刀片，打造絲滑質地
加長刀片更長更厚，即使是最堅硬的食材也能輕鬆粉碎和攪拌。
ProBlend Plus 導流肋條玻璃杯，完美循環
玻璃杯內的導流肋條可將食材引導至渦流中，實現最佳循環和理想效果。
無需加水，製作濃稠冷凍水果冰沙
使用冷凍水果製作絲滑的冰沙和冰沙碗，幾乎不需要或完全不需要添加液體。使用攪拌棒將食材向下推動並保持循環，直到達到完美的濃稠度。
2公升大容量，滿足全家人需求
大容量2公升果汁杯，實際工作容量為1.5公升，一次就能為全家人製作健康美味的冰沙。
變速加脈衝功能，讓您完全掌控
透過變速控制功能，可隨心調整轉速快慢。或使用脈衝功能，在需要時提供額外的強勁動力。
一鍵輕鬆清洗
一鍵自動清洗程式，只需加入溫水和一滴洗碗精，即可輕鬆清潔果汁杯。所有可拆卸零件皆可用洗碗機清洗。
隨行杯設計，隨時帶著走
直接在隨行杯中攪拌，然後扣上杯蓋，即可隨時享用新鮮冰沙。
可拆式刀片，清潔更容易
可將刀片組件與果汁杯分離，方便手洗或放入洗碗機清洗。
零件可用洗碗機清洗
飛利浦果汁機的所有可拆式零件皆可用洗碗機清洗。
HomeID應用程式提供所需的靈感
探索美味食譜的世界！透過我們的HomeID應用程式，發現各式飲品、湯品、醬料等食譜，還有使用果汁機的實用技巧與指導。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
一般規格
主要材質
塑膠 次要材質
金屬 預設設定
有 Functions
混合 產品類型：
Blender 認證
不適用 網籃容量
不適用 水箱容量
不適用 份量
6 防滑底部
有 介面
旋鈕 電線長度
0.85 電線收納
有 保溫功能
否 計時器
否 技術
ProBlend Plus 整合式電源開關
有 可調式恆溫器
否 電源燈
否 隔熱握把
否 零件可用洗碗機清洗
有 最低溫度
不適用 最高溫度
不適用 容量刻度標示
有 釋壓閥
否 咖啡壺材質
玻璃 刀片材質
不鏽鋼 每分鐘旋轉次數 (RPM)
21000 不含 BPA
有 瞬熱功能
有 可分離式刀片
有 可打碎冰塊
有 可攪打熱的食材
有 食譜
否 噪音等級 (標準)
Lc = 86 dB(A) 噪音等級 (強力模式)
不適用 噪音等級 (安眠模式)
不適用 網路連線功能
不適用 智慧居家相容性
不適用 Wi-Fi 範圍
不適用 保固
2 加熱時間
不適用 與乾燥食物相容
不適用 自我清潔功能
有 歐盟符合性聲明
有
技術規格
功率
1200W 電壓
230 伏 頻率
50赫茲 包裝數量
1 電池產品
否 節能率
不適用
相容性
隨附配件 1
隨行杯 隨附配件 2
攪拌棒 內含配件 3
保證卡 相關配件 1
DFU
安全功能
安全認證
有 自動斷電功能
有 溫度指示器
否 刀片自動停止
有 兒童安全鎖
否
重量與尺寸
產品長度
18.1 產品寬度
16.8 產品高度
41.3 產品重量
3.84 包裝長度
19.6 包裝寬度
33.6 包裝高度
34.3 包裝重量
5.017
耐用
保護盒
>95% 回收材質 使用手冊
100% 再生紙
產地
產地
中國
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