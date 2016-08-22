配件可輕鬆執行超過 28 項功能

配件包括：揉拌工具，用於攪拌和揉打麵糰；不鏽鋼刀，可用來準備肉類和蔬菜；各種刀盤，可處理切絲和研磨；1 公升的強化塑膠攪拌器，可用於攪拌、打碎和攪動各種食材；以及乳化盤，可用於準備食物，如攪打奶油和美乃滋；研磨機，用於磨碎食物，如咖啡豆。以上配件皆可用洗碗機清洗