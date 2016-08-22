Viva Collection 食物調理機
極致多元的食譜，毫不費力的作法
這款精巧型 3 合 1 飛利浦食物調理機配置 2.1 公升攪拌槽、攪拌器和研磨器。並提供 4 個不鏽鋼盤，讓您輕鬆準備各式美味料理。隨附配件收納裝置。
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極致多元的食譜，毫不費力的作法 製作手工蛋糕、焗烤、沙拉等各式美食 750 瓦 輕巧型 3 合 1 設計 2.1 公升容量 超過 28 種功能的各式配件 750 瓦馬達，提供超強馬力處理
這台飛利浦食物調理機裝有威力十足的馬達，具有 2 段式速度與瞬間鍵設計，能在料理您最愛的食譜時提供所需的動力與操控性能。
PowerChop 技術，提供優異的切碎效能
PowerChop 技術結合了刀片造型、切割角度和內鍋，不論處理軟硬食材皆可提供優異的切碎效能，也很適合用來製作濃湯或混合蛋糕糊！
配件可輕鬆執行超過 28 項功能
配件包括：揉拌工具，用於攪拌和揉打麵糰；不鏽鋼刀，可用來準備肉類和蔬菜；各種刀盤，可處理切絲和研磨；1 公升的強化塑膠攪拌器，可用於攪拌、打碎和攪動各種食材；以及乳化盤，可用於準備食物，如攪打奶油和美乃滋；研磨機，用於磨碎食物，如咖啡豆。以上配件皆可用洗碗機清洗
一次最多可放入 5 份材料
大容量的 2.1 公升料理杯 (1.5 公升可用容量) 可讓您一次攪拌多達 5 人份湯品。
耐用強化果汁壺
1.75 公升的強化果汁壺具有 1 公升的處理容量，一次可製作多達 5 份冰沙。
配合形狀的接合方式與工具，可輕鬆組裝
這台飛利浦食物調理機的設計組裝簡易。每個零件都可輕鬆連結在一起，這全都要歸功於配件的貼合設計。
可以洗碗機清洗的配件
收納盒中的所有飛利浦食物調理機配件皆可用洗碗機清洗。
附實用收納配件
配件收納盒可輕鬆隨手收納所有的飛利浦食物調理機配件。收納盒還可保存所有尖銳的不鏽鋼配件，以避免造成傷害！
2 段速度設定與瞬間加速功能，讓您操控自如
為達最佳效果，使用低速設定 (速度 1) 攪打鮮奶油、蛋、製作糕點和麵團。高速設定 (速度 2) 可用來切洋蔥和肉類、混合清湯和奶昔或切片、刨絲、磨碎或銼磨蔬菜。
顏色標記配件與速度組合
選擇與配件色彩相符的段速顏色可達最佳效果。
切片、刨絲、研磨與切薯條專用不鏽鋼刀盤
全金屬不鏽鋼盤可進行快速調理，讓您能夠輕鬆準備家庭自製餐點
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
內附
S 型刀片
乳化工具
薯條刀盤工具
研磨工具
攪拌壺
揉拌工具
研磨機
翻轉式刀盤
抹刀
技術規格
電線長度
1
m 料理杯容量
2.1
l 功率
750
W 電壓
110-127
V 料理杯處理容量
1.5
l 果汁壺容量
1.75
l 攪拌壺處理容量
1
l 研磨機容量
250
ml RPM 果汁機 (最大)
高達 21000
rpm 料理杯 RPM (最大)
高達 1900
rpm
設計
顏色
貝殼金
重量和尺寸
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)
210x210x368
mm
一般規格
速度設定數
2 段速 + 瞬間加速設計
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