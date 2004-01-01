HDMI 適合觀看高畫質電影

HDMI 是一種直接的數位連線，可以傳送數位 HD 視訊和數位多聲道音訊。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影，讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。