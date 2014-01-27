5.1 聲道家庭劇院 HTB3560/40
輕巧喇叭提供強勁的環繞音效
在家享受劇院級的震撼感動！讓外露式喇叭驅動器提升您的家庭娛樂體驗，不但能展現強勁的環繞音效，還可透過 3D 藍光光碟播放功能提供 Full HD 1080p 畫質。
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很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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輕巧喇叭提供強勁的環繞音效
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支援 Full HD 3D 藍光，創造真正令人沈浸的 3D 電影體驗
在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。
DivX Plus HD 認證，提供高畫質 DivX 播放效果
藍光播放機及/或 DVD 播放機上的 DivX Plus HD 可提供最新 DivX 技術，讓您透過飛利浦 HDTV 或電腦直接觀賞網際網路上的 HD 視訊和電影。DivX Plus HD 不僅支援播放 DivX Plus 內容 (包含 H.264 HD 視訊與高品質 AAC 音訊的 MKV 檔案容器)，同時也支援舊版 DivX 視訊畫質高達 1080p。DivX Plus HD 專為真正 HD 數位視訊量身打造。
杜比 TrueHD 與 DTS-HD 高傳真環繞音效
杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能呈現藍光光碟中最細緻的音質。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能豐富您高解析度的娛樂體驗。
輕鬆存取您最喜愛的 YouTube 影片和 Picasa 相片
在電視上直接欣賞 YouTube 影片和 Picasa 相片。無需啟動電腦，即可在大螢幕上享受數量龐大的線上影片。只要確保您的藍光播放機或家庭劇院系統已透過 Wi-Fi 無線連線至網際網路，或以有線方式連接到 LAN 接頭，即可放鬆享受 YouTube 和 Picasa 的最佳精采內容。
使用音訊輸入，享受 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂
簡單連接至家庭劇院，音訊輸入功能即可讓您從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機或是筆電，輕輕鬆鬆播放音樂。只要將您的音訊裝置連接至音訊輸入插孔，就能以飛利浦家庭劇院系統的頂級音質享受音樂。
EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
等化器設定 加強音效 音效系統 中置喇叭輸出功率
50 瓦 方塊型喇叭輸出功率
2 x 50
W 衛星喇叭輸出功率
2 x 50 瓦 重低音喇叭輸出功率
50 瓦 總功率 RMS @ 30% THD
300
W
喇叭
喇叭類型 每個方塊型喇叭的驅動器
1 個 2.5" 低音喇叭 方塊型喇叭頻率範圍
150 - 20k
Hz 方塊型喇叭阻抗
4
歐姆 每個衛星喇叭的驅動器數
1 個 2.5" 低音喇叭 衛星喇叭阻抗
4
歐姆 衛星喇叭頻率範圍
150 - 20k
Hz 重低音喇叭類型
被動式 重低音喇叭驅動器
1 個 5.25 吋低音喇叭 重低音喇叭頻率範圍
20 - 150
Hz 重低音喇叭阻抗
4
歐姆
連線
前方連接 後方連接
AUX 輸入
Click-fit 喇叭接頭
複合視訊 (CVBS) 輸出
數位光纖輸入
乙太網路
固定式 FM 天線
HDMI 1.4 輸出 (ARC)
便利
EasyLink (HDMI-CEC)
支援 21:9 格式字幕
音訊回傳頻道
自動音訊輸入對應
單鍵播放
單鍵待機
遙控傳遞
系統待機 HDMI 功能
3D
音訊回傳頻道 (ARC)
內容類型
Deep color 線上服務
調諧器/接收/傳送
調諧器波段
FM 預設頻道數目
40
光學播放媒體
可播放光碟
AVCHD
BD
BD R / BD RE
CD
CDDA
CD-R/CD-RW
DVD
DVD +R/+RW
DVD -R/-RW
SVCD
VCD
檔案格式
音訊 圖片 視訊
avi
divx
mkv
mp4
mpeg
mpg
音訊播放
壓縮格式 MP3 位元傳輸速率
32 - 320kbps
視訊播放
壓縮格式
DivX Plus HD
MPEG1
MPEG2
MPEG4
靜態相片播放
壓縮格式
GIF
JPEG
JPEG HD
循序 JPEG
PNG 畫面增強
畫面/顯示
畫面增強
電源
耗電量
60
W 電源供應器 待機消耗功率
< 0.5 W
尺寸
主機 (寬 x 高 x 深)
360 x 58 x 325
mm 主機重量
2.40
kg 中置喇叭 (寬 x 高 x 深)
84.5 x 89 x 89
mm 中置喇叭重量
0.30
kg 中置喇叭纜線長度
2
m 前置喇叭 (寬 x 高 x 深)
85 x 160 x 95
mm 前置喇叭重量
0.28
kg 前置喇叭纜線長度
3
m 後置喇叭 (寬 x 高 x 深)
84.5 x 159 x 80
mm 後置喇叭重量
0.30
kg 後置喇叭纜線長度
7
m 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)
160 x 267.5 x 265
mm 重低音喇叭纜線長度
2
m 重低音喇叭重量
2.5
kg 包裝 (寬 x 高 x 深)
520 x 310 x 377
mm 產品含包裝重量
8.75
kg
配件
相容配件
STS3001 喇叭架
WUB1110 Wi-Fi USB 轉接頭 附配件
2 枚四號 (AAA) 電池
電源線
快速入門指南
遙控器
安全和法律手冊
註冊商標聲明書
CD-ROM 中的使用者手冊
全球保固手冊
外紙箱
包裝數
1 長度
52
cm 寬度
37.7
cm 高度
31
cm 總重
7.47
kg 淨重
6.37
kg 皮重
1.10
kg EAN
87 12581 67332 1
包裝尺寸
包裝類型
展示用產品 內含產品件數
1 貨架放置類型
展示用產品 高度
31
cm 寬度
52
cm 深度
37.7
cm 總重
7.47
kg 淨重
6.37
kg 皮重
1.1
kg EAN
87 12581 67332 1
產品規格
高度
5.8
cm 寬度
36
cm 深度
32.5
cm 重量
2.45
kg 內容物
箱內其他物品 2 枚四號 (AAA) 電池 電源線 快速入門指南 遙控器 安全和法律手冊 註冊商標聲明書 CD-ROM 中的使用者手冊 全球保固手冊
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