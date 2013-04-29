5.1 聲道家庭劇院 HTD5540/98
渾厚音效呈現震撼劇院環繞音效
在家享受劇院級的震撼感動！此款飛利浦家庭劇院喇叭配備有雙低音管，不但能展現強勁的 1000 瓦環繞音效，還可透過 DVD 光碟播放功能提供 Full HD 1080p 畫質。
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很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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渾厚音效呈現震撼劇院環繞音效
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杜比數位讓您享受極致的觀影體驗
杜比數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。
播放 DVD、VCD、CD 與 USB 裝置
幾乎能播放任何碟片或媒體裝置 - 無論是 DVD、VCD、CD 或 USB 裝置。體驗強大播放能力所帶來的無比便利，以及與電視或家庭劇院系統共享媒體檔案的樂趣。
HDMI 適合觀看高畫質電影
HDMI 是一種直接的數位連線，可以傳送數位 HD 視訊和數位多聲道音訊。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影，讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。
EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。
DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過網際網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便利的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。
使用音訊輸入，享受 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂
簡單連接至家庭劇院，音訊輸入功能即可讓您從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機或是筆電，輕輕鬆鬆播放音樂。只要將您的音訊裝置連接至音訊輸入插孔，就能以飛利浦家庭劇院系統的頂級音質享受音樂。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音效系統
杜比數位 5.1 中置喇叭輸出功率
166 W 衛星喇叭輸出功率
2 x 166W Tallboy 喇叭輸出功率
2 x 166 W 重低音喇叭輸出功率
166W 總功率 RMS @ 30% THD
1000
W 等化器設定 加強音效
夜間模式
喇叭
喇叭類型
1 個中置喇叭
2 個衛星喇叭
2 個 Tallboy 喇叭 中置喇叭驅動器
1 個 3" 全音域低音喇叭 中置喇叭頻率範圍
150-20k
Hz 中置喇叭阻抗
4
歐姆 每個衛星喇叭的驅動器數
1 個 3" 全音域低音喇叭 衛星喇叭阻抗
4
歐姆 衛星喇叭頻率範圍
150-20k
Hz 每個 Tallboy 喇叭的驅動器數
1 個 3" 全音域低音喇叭 Tallboy 喇叭頻率範圍
150-20k
Hz Tallboy 喇叭阻抗
4
歐姆 重低音喇叭類型
被動式 重低音喇叭驅動器
1 x 8" 低音喇叭 重低音喇叭頻率範圍
20-150
Hz 重低音喇叭阻抗
4
歐姆
光學播放媒體
可播放光碟
CD
CDDA
CD-R/CD-RW
DVD
DVD +R/+RW
DVD -R/-RW
SVCD
VCD
視訊播放
壓縮格式
音訊播放
壓縮格式 MP3 位元傳輸速率
32 - 320kbps
靜態相片播放
畫面增強 相片壓縮格式
畫面/顯示
畫面增強
影像升級
檔案格式
視訊 音訊 圖片
便利
EasyLink (HDMI-CEC)
音訊回傳頻道
自動音訊輸入對應
單鍵播放
單鍵待機
遙控傳遞
系統待機 HDMI 功能
音訊回傳頻道 (ARC)
連線
前方連接 後方連接
AUX 輸入 1
複合視訊 (CVBS) 輸出
數位光纖輸入
HDMI 1.4 輸出 (ARC)
容易安裝的迷你喇叭插孔
卡拉 OK 播放
標準功能
調諧器/接收/傳送
調諧器波段
FM 預設頻道數目
40
電源
耗電量
105
W 電源供應器 待機消耗功率
< 0.5W
配件
相容配件
STS3001 喇叭架 附配件
電源線
遙控器
安全和法律手冊
註冊商標聲明書
全球保固手冊
AAA 電池 (x1)
使用手冊
尺寸
中置喇叭 (寬 x 高 x 深)
223 x 100 x 80
mm 中置喇叭重量
0.65
kg 中置喇叭纜線長度
2
m 前置喇叭 (寬 x 高 x 深)
90 x 185 x 82
mm 前置喇叭重量
0.53
kg 前置喇叭纜線長度
3
m 後置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深)
247 x 242 x 1090
mm 後置喇叭重量
2.72
kg 後置喇叭纜線長度
7
m 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)
233 x 365 x 310
mm 重低音喇叭重量
4.3
kg 重低音喇叭纜線長度
3
m
外紙箱
EAN
87 12581 67887 6 總重
16.54
kg 高度
50
cm 長度
66
cm 淨重
14.83
kg 包裝數
1 皮重
1.71
kg 寬度
37.4
cm
包裝尺寸
深度
37.4
cm EAN
87 12581 67887 6 總重
16.54
kg 高度
50
cm 淨重
14.83
kg 內含產品件數
1 包裝類型
紙箱 皮重
1.71
kg 貨架放置類型
平置 寬度
66
cm
產品規格
深度
33.5
cm 高度
5.8
cm 重量
2.35
kg 寬度
36
cm 內容物
箱內其他物品 電源線 遙控器 安全和法律手冊 註冊商標聲明書 全球保固手冊 AAA 電池 (x1) 使用手冊
DivX、DivX Certified 及相關標誌是 DivXNetworks, Inc. 的商標，經其授權使用。 Dolby 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories Inc. 的註冊商標。
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