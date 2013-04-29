DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能

支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過網際網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便利的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。