DVD 家庭劇院系統 HTS3011/98
音效就是與眾不同
在自家客廳就能輕鬆沈浸在電影中。享受高音質多聲道環繞音響、卡拉 OK 評分，和幾乎任何光碟都能直接播放的強大功能。
查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
音效就是與眾不同
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音效就是與眾不同
在自家客廳就能輕鬆沈浸在電影中。享受高音質多聲道環繞音響、卡拉 OK 評分，和幾乎任何光碟都能直接播放的強大功能。
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DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
支援 DivX，您可安坐家中，舒適地欣賞 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂短片等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可燒錄光碟中。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。
杜比數位與 Pro Logic II 環繞音效
內建杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。
12 位元/108MHz 視訊處理技術，呈現清晰、自然的影像
12 位元視訊數位類比轉換器 (DAC) 具備優異技術，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩漸層，呈現更有動感、更自然的影像。在使用大螢幕和投影機時，效果明顯勝於一般常見的 10 位元視訊數位類比轉換器。
卡拉 OK 評分功能，讓您在家享受歡唱樂趣以及刺激的歌唱比賽
卡拉 OK 評分功能，讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱，或是與朋友一決高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分數，並依分數高低顯示不同的趣味圖片，歡樂不間斷。
可播放 DivX、MP3、WMA 與 JPEG 數位相片
您幾乎可以播放任何媒體格式 - 不管是 DivX、MP3、WMA 或 JPEG 皆可。快來體驗方便無比的播放功能，以及可在自己電視或家庭劇院系統分享媒體檔案的樂趣 - 就在您舒適的客廳中。
播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、DVD+R DL
您幾乎可以播放所有種類的光碟 - 不管是 CD、(S)VCD、DVDs、DVD+R、DVD-R, DVD+RW、DVD-RW 或 DVD+R DL 皆可。快來體驗在單一裝置上播放所有種類光碟所帶來的無比彈性和便利。
Easy-fit™ 接頭具備顏色標記，易於安裝
具有顏色標記的接頭，簡單易用。只要把接頭插在主機背後顏色相符的介面上，即可將喇叭和重低音喇叭與主機相連。
先進的 Class D 擴大機，外型輕巧，音效強而有力
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
畫面/顯示
數位/類比轉換器
12 位元，108 MHz 畫面增強
循序掃描
音效
總功率 (RMS)
200
W 輸出功率 (RMS)
4 個 25 瓦 + 2 個 50 瓦 數位/類比轉換器
24 位元，192 kHz 頻率反應
180 - 18000
Hz 訊噪比
>60 分貝 音效系統
Dolby 數位
杜比 Prologic II
立體聲 加強音效 等化器設定
動作
古典
演唱會
劇情
遊戲
Lounge
搖滾
運動
影片播放
播放媒體
CD-R/CD-RW
DVD+R/+RW
DVD-R/-RW
DVD-Video
VCD/SVCD 壓縮格式
MPEG1
MPEG2
DivX 3.11
DivX 4.x
DivX 5.x
DivX 6.0
DivX Ultra
MPEG4 視訊光碟播放系統
播放音效
播放媒體
Audio CD
CD-R/RW
DVD+R/+RW
DVD-R/-RW 壓縮格式 MP3 位元傳輸速率
32-256 kbps 與 VBR
靜態相片播放
播放媒體
DVD+R/+RW
DVD-R/-RW
CD-R/RW 相片壓縮格式
JPEG 畫質增強
調諧器/接收/傳送
調諧器波段
FM 預設廣播頻道數目
40
連線
後方連接
複合影像 (CVBS) 輸出
FM 天線
AUX 輸入
容易安裝的喇叭接頭
色差視訊輸出
AM/MW 天線 前方/側邊接頭
3.5 公釐麥克風輸入插孔
電源
電源供應器 待機消耗功率
< 1 瓦 耗電量
40
W
喇叭
衛星喇叭驅動器
3 吋全音域低音喇叭 衛星喇叭阻抗
4
歐姆 衛星喇叭頻率範圍
150-20000
Hz 中置喇叭
磁場屏蔽 中置喇叭驅動器
3 吋全音域低音喇叭 中置喇叭阻抗
8
歐姆 中心頻率範圍
150-20000
Hz 重低音喇叭驅動器
6.5 吋高效能低音喇叭 重低音喇叭類型
被動式 重低音喇叭阻抗
8
歐姆 重低音喇叭頻率範圍
45 - 150
Hz
週邊配件
附配件
遙控器
2 枚四號 (AAA) 電池
CVBS 視訊線
FM 天線
電源線
使用者手冊
快速入門指南
全球保證手冊
尺寸
設備寬度
360
mm 設備高度
55
mm 設備深度
332
mm 設備重量
2.58
kg 環繞喇叭寬度
100
mm 環繞喇叭高度
95.5
mm 環繞喇叭深度
83.5
mm 環繞喇叭重量
0.47
kg 中置喇叭寬度
100
mm 中置喇叭高度
95.5
mm 中置喇叭深度
83.5
mm 中置喇叭重量
0.52
kg 重低音喇叭寬度
131
mm 重低音喇叭高度
315.5
mm 重低音喇叭深度
386
mm 重低音喇叭重量
3.6
kg 包裝寬度
570
mm 包裝高度
310
mm 包裝深度
392
mm 產品含包裝重量
10.4
kg
外箱
淨重
10.12
kg 高度
30.7
cm 長度
56.2
cm 淨重
8.62
kg 皮重
1.5
kg 寬度
39.4
cm
包裝尺寸
深度
39.4
cm 淨重
10.12
kg 高度
30.7
cm 淨重
8.62
kg 皮重
1.5
kg 寬度
56.2
cm
產品規格
纜線長度
0
cm 深度
0
cm 高度
0
cm 重量
0
kg 寬度
0
cm 內容物
箱內其他物品 遙控器 2 枚四號 (AAA) 電池 CVBS 視訊線 FM 天線 電源線 使用者手冊 快速入門指南 全球保證手冊
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