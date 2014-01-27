5.1 聲道家庭劇院 HTS3539/40
強勁的環繞音效
在家享受劇院級的震撼感動！讓外露式喇叭驅動器提升您的家庭娛樂體驗，其可提供 600W 強勁的環繞音效，並經由 HDMI 將 DVD 影像升級至 1080p，呈現近似 HD 的影像。
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若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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杜比數位讓您享受極致的觀影體驗
杜比數位是領導世界的數位多聲道音訊標準，利用人類耳朵處理聲音的方式，讓您體驗具有真實空間感、音質絕佳的環繞音效。
播放 DVD、VCD、CD 與 USB 裝置
幾乎能播放任何碟片或媒體裝置 - 無論是 DVD、VCD、CD 或 USB 裝置。體驗強大播放能力所帶來的無比便利，以及與電視或家庭劇院系統共享媒體檔案的樂趣。
DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
支援 DivX，讓您在客廳裡輕鬆透過網際網路觀賞 DivX 編碼影片和電影及購買的好萊塢影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將電影、宣傳片、音樂錄影帶等龐大的檔案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 燒錄光碟等儲存媒體中，並在 DivX Ultra 認證飛利浦藍光或 DVD 播放機上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，以便利的檔案格式兼容整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表。
HDMI 適合觀看高畫質電影
HDMI 是一種直接的數位連線，可以傳送數位 HD 視訊和數位多聲道音訊。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影，讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。
使用音訊輸入，享受 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂
簡單連接至家庭劇院，音訊輸入功能即可讓您從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機或是筆電，輕輕鬆鬆播放音樂。只要將您的音訊裝置連接至音訊輸入插孔，就能以飛利浦家庭劇院系統的頂級音質享受音樂。
EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
附配件
2 枚四號 (AAA) 電池
FM 天線
電源線
遙控器
安全和法律手冊
註冊商標聲明書
使用手冊
全球保固手冊
音訊播放
壓縮格式 MP3 位元傳輸速率
32 - 320kbps
靜態相片播放
壓縮格式
JPEG 畫面增強
視訊播放
壓縮格式
DivX Ultra
MPEG1
MPEG2
MPEG4
光學播放媒體
可播放光碟
CD
CDDA
CD-R/CD-RW
DVD
DVD +R/+RW
DVD -R/-RW
SVCD
VCD
檔案格式
音訊 圖片
JPEG 視訊
連線
前方連接 後方連接
AUX 輸入 1
Click-fit 喇叭接頭
複合視訊 (CVBS) 輸出
數位光纖輸入
FM 天線插孔
HDMI 1.4 輸出 (ARC)
便利
EasyLink (HDMI-CEC)
音訊回傳頻道
自動音訊輸入對應
單鍵播放
單鍵待機
遙控傳遞
尺寸
主機 (寬 x 高 x 深)
360 x 58 x 325
mm 主機重量
2.4
kg 中置喇叭 (寬 x 高 x 深)
85 x 160 x 95
mm 中置喇叭重量
0.3
kg 中置喇叭纜線長度
2
m 前置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深)
240 x 1007 x 240
mm 前置喇叭重量
1.6
kg 前置喇叭纜線長度
3
m 後置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深)
240 x 1007 x 240
mm 後置喇叭重量
1.6
kg 後置喇叭纜線長度
7
m 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)
160 x 265 x 265
mm 重低音喇叭纜線長度
3
m 重低音喇叭重量
2.6
kg 包裝 (寬 x 高 x 深)
800 x 400 x 377
mm 產品含包裝重量
15
kg
喇叭
喇叭類型 中置喇叭驅動器
1 個 2.5" 低音喇叭 中置喇叭阻抗
4
歐姆 中置喇叭頻率範圍
150 - 20k
Hz 每個 Tallboy 喇叭的驅動器數
1 個 2.5" 低音喇叭 Tallboy 喇叭阻抗
4
歐姆 Tallboy 喇叭頻率範圍
150 - 20k
Hz 重低音喇叭類型
被動式 重低音喇叭驅動器
1 個 5.25 吋低音喇叭 重低音喇叭阻抗
4
歐姆 重低音喇叭頻率範圍
20 - 150
Hz
畫面/顯示
畫面增強
電源
耗電量
75
W 電源供應器 待機消耗功率
< 0.9 瓦
音效
等化器設定 加強音效 音效系統
杜比數位 5.1 中置喇叭輸出功率
100 瓦 Tallboy 喇叭輸出功率
4 x 100 瓦 重低音喇叭輸出功率
100 瓦 總功率 RMS @ 30% THD
600
W
調諧器/接收/傳送
調諧器波段
FM 預設頻道數目
40 內容物
箱內其他物品 2 枚四號 (AAA) 電池 FM 天線 電源線 遙控器 安全和法律手冊 註冊商標聲明書 使用手冊 全球保固手冊
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