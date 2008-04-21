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強勁的環繞、高解析度影像
此造型優雅的系統為您帶來強大的環繞音效以及高解析度畫面，創造無與倫比的家庭劇院饗宴。享受 1080p HDMI 升頻轉換帶給您的清晰畫質，以及可攜式媒體播放器和 USB 隨身碟播放功能。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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強勁的環繞、高解析度影像
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HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。
通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。
DoubleBASS 能保證您即使使用體積輕巧的重低音喇叭也能享受最深沈的低音。可捕捉低音頻，並將之重現於重低音喇叭的頻率範圍中 - 可傳遞更低沈更細緻的音效，保證能給您完整、不打折扣的聆聽經驗。
內建 DTS 與杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。
支援 DivX，您可安坐家中，舒適地欣賞 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂短片等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可燒錄光碟中。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。
我們常常會錯過對話的關鍵時刻或歌曲中發人深省的歌詞。倒轉 DVD 內容會打斷歡樂氣氛，直接略去內容又覺得無法盡興。因此，Clear Voice 的創新音訊技術能大幅提昇演說及演唱的聲音辨識度。因此，您可以聽清每個字，在觀賞時享受最完整的呈現。
EasyLink 讓您透過一只遙控器便能控制多種設備。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線共用設備之間的功能。只需輕按一下，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。
飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實的恢復 MP3 壓縮音樂的聲音細膩度，大幅的豐富並提昇音質，讓您完全體驗 CD 音效，絕不失真。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合飛利浦最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器 (DSP)，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音、大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識 MP3 壓縮音樂。
您幾乎可以播放任何媒體格式 - 不管是 WMV、DivX、MP3 或 JPEG 皆可。快來體驗方便無比的播放功能，以及可在自己電視或家庭劇院系統分享媒體檔案的樂趣 - 就在您舒適的客廳中。
卡拉 OK 評分功能，讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱，或是與朋友一決高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分數，並依分數高低顯示不同的趣味圖片，歡樂不間斷。
您幾乎可以播放所有種類的光碟 - 不管是 CD、(S)VCD、DVDs、DVD+R、DVD-R, DVD+RW、DVD-RW 或 DVD+R DL 皆可。快來體驗在單一裝置上播放所有種類光碟所帶來的無比彈性和便利。
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