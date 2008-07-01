DVD 家庭劇院系統 HTS3568DW/98
強勁的環繞、高解析度影像
以此功能強大的系統享受無與倫比的家庭娛樂體驗。無線後置喇叭，告別雜亂纜線的惡夢，為您提供高音質環繞音效。同時享受 HDMI 1080p 倍增技術帶來的清晰畫質，以及方便易用的 iPod 擴充功能。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
強勁的環繞、高解析度影像
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強勁的環繞、高解析度影像
以此功能強大的系統享受無與倫比的家庭娛樂體驗。無線後置喇叭，告別雜亂纜線的惡夢，為您提供高音質環繞音效。同時享受 HDMI 1080p 倍增技術帶來的清晰畫質，以及方便易用的 iPod 擴充功能。
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強勁的環繞、高解析度影像
以此功能強大的系統享受無與倫比的家庭娛樂體驗。無線後置喇叭，告別雜亂纜線的惡夢，為您提供高音質環繞音效。同時享受 HDMI 1080p 倍增技術帶來的清晰畫質，以及方便易用的 iPod 擴充功能。
隨附擴充底座，播放 iPod/iPhone 更便利
將您的 iPod 和 iPhone 接上擴充底座，在家庭劇院系統上享受 iPod 和 iPhone 上的音樂。
無線後置喇叭，告別雜亂纜線
無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭，給您完整環繞音效，告別雜亂纜線。
高速 USB 2.0 連線能自 USB 隨身碟播放視訊/音訊。
通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。
HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片
HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。
DoubleBASS 能帶來持久、深沈的低音體驗
DoubleBASS 能保證您即使使用體積輕巧的重低音喇叭也能享受最深沈的低音。可捕捉低音頻，並將之重現於重低音喇叭的頻率範圍中 - 可傳遞更低沈更細緻的音效，保證能給您完整、不打折扣的聆聽經驗。
EasyLink 能以單一遙控器控制所有的 EasyLink 產品
EasyLink 讓您透過一只遙控器便能控制多種設備。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線共用設備之間的功能。只需輕按一下，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。
DTS、Dolby 數位及 Pro Logic II 環繞音效
內建 DTS 與杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。
DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
支援 DivX，您可安坐家中，舒適地欣賞 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂短片等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可燒錄光碟中。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。
卡拉 OK 評分功能，讓您在家享受歡唱樂趣以及刺激的歌唱比賽
卡拉 OK 評分功能，讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱，或是與朋友一決高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分數，並依分數高低顯示不同的趣味圖片，歡樂不間斷。
可播放 WMV、DivX、WMA、MP3 與 JPEG 數位相片
您幾乎可以播放任何媒體格式 - 不管是 WMV、DivX、MP3 或 JPEG 皆可。快來體驗方便無比的播放功能，以及可在自己電視或家庭劇院系統分享媒體檔案的樂趣 - 就在您舒適的客廳中。
播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、DVD+R DL
您幾乎可以播放所有種類的光碟 - 不管是 CD、(S)VCD、DVDs、DVD+R、DVD-R, DVD+RW、DVD-RW 或 DVD+R DL 皆可。快來體驗在單一裝置上播放所有種類光碟所帶來的無比彈性和便利。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
畫面/顯示
數位/類比轉換器
12 位元，108 MHz 畫面增強
高解析度 (720p、1080i、1080p)
循序掃描
音效
輸出功率 (RMS)
4x125 瓦，2x250 瓦 總功率 (RMS)
1000
W 數位/類比轉換器
24 位元，192 kHz 頻率反應
180-14000
Hz 訊噪比
> 65 分貝 音效系統
DTS
Dolby 數位
杜比 Prologic II
立體聲 加強音效 等化器設定
搖滾
動作
古典
演唱會
劇情
Lounge
遊戲
運動
影片播放
壓縮格式
DivX 3.11
DivX 4.x
DivX 5.x
DivX 6.0
DivX Ultra
MPEG1
MPEG2
WMV 播放媒體
DVD-Video
CD-R/CD-RW
DVD+R/+RW
DVD-R/-RW
VCD/SVCD 視訊光碟播放系統
播放音效
壓縮格式 播放媒體
DVD+R/+RW
CD-R/RW
DVD-R/-RW
USB 隨身碟 MP3 位元傳輸速率
32-256 kbps 與 VBR
靜態相片播放
相片壓縮格式
JPEG 播放媒體
DVD+R/+RW
CD-R/RW
DVD-R/-RW
USB 隨身碟 畫質增強
選台器/接收/傳送
預設廣播頻道數目
40 選台器波段
FM
連線
前方/側邊接頭
3.5 公釐麥克風輸入插孔
高速 USB
MP3 輸入 後方連接
HDMI 輸出
色差視訊輸出
S 端子輸出
複合影像 (CVBS) 輸出
AUX 輸入
可配合無線技術的接頭
FM 天線
容易安裝的喇叭接頭
數位同軸輸入
電源
電源供應器
120/230VAC，50/60Hz 待機消耗功率
< 1 W 耗電量
180
W
喇叭
衛星喇叭 衛星喇叭驅動器
3 吋全音域低音喇叭 衛星喇叭阻抗
6
歐姆 衛星喇叭頻率範圍
150-20000
Hz 中置喇叭 中置喇叭驅動器
1 個 2 吋高音喇叭
2 個 2.5 吋低音喇叭 中心頻率範圍
150-20000
Hz 中置喇叭阻抗
3
歐姆 重低音喇叭驅動器
8 吋高效能低音喇叭 重低音喇叭頻率範圍
40-150
Hz 重低音喇叭阻抗
3
歐姆 重低音喇叭類型
被動式
配件
附配件
iPod 擴充底座
無線發送器
無線接收機
遙控器
2 枚四號 (AAA) 電池
CVBS 視訊線
FM 天線
電源線
快速入門指南
使用者手冊
全球保證手冊
尺寸
機體寬度
435
公釐 機體高度
58
公釐 機體深度
360
公釐 設備重量
4.04
kg 發送器寬度
48.5
公釐 發送器高度
88.3
公釐 發送器深度
49
公釐 接收機寬度
126
公釐 接收機高度
131.5
公釐 接收機深度
126
公釐 環繞喇叭寬度
262
公釐 環繞喇叭高度
1199
公釐 環繞喇叭深度
264
公釐 環繞喇叭重量
3.53
kg 中置喇叭寬度
440
公釐 中置喇叭高度
105
公釐 中置喇叭深度
75
公釐 中置喇叭重量
1.39
kg 重低音喇叭寬度
163
公釐 重低音喇叭高度
363
公釐 重低音喇叭深度
369
公釐 重低音喇叭重量
5.08
kg 包裝寬度
765
公釐 包裝高度
620
公釐 包裝外箱深度
410
公釐 產品含包裝重量
28
kg
外箱
EAN
87 12581 38945 1 總重
29.53
kg 高度
62
cm 長度
76.5
cm 淨重
25.73
kg 包裝數
1 皮重
3.8
kg 寬度
41
cm
包裝尺寸
深度
41
cm EAN
87 12581 38945 1 總重
29.53
kg 高度
62
cm 淨重
25.73
kg 內含產品件數
1 包裝類型
紙箱 皮重
3.8
kg 寬度
76.5
cm
產品規格
纜線長度
0
cm 深度
0
cm 高度
0
cm 重量
0
kg 寬度
0
cm 內容物
箱內其他物品 iPod 擴充底座 無線發送器 無線接收機 遙控器 2 枚四號 (AAA) 電池 CVBS 視訊線 FM 天線 電源線 快速入門指南 使用者手冊 全球保證手冊
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