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DVD 家庭劇院系統

HTS3568DW/98
  • 強勁的環繞、高解析度影像 強勁的環繞、高解析度影像 強勁的環繞、高解析度影像
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    HDMI

    DVD 家庭劇院系統

    HTS3568DW/98

    強勁的環繞、高解析度影像

    以此功能強大的系統享受無與倫比的家庭娛樂體驗。無線後置喇叭，告別雜亂纜線的惡夢，為您提供高音質環繞音效。同時享受 HDMI 1080p 倍增技術帶來的清晰畫質，以及方便易用的 iPod 擴充功能。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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      技術規格

      • 畫面/顯示

        數位/類比轉換器
        12 位元，108 MHz
        畫面增強
        • 高解析度 (720p、1080i、1080p)
        • 循序掃描

      • 音效

        輸出功率 (RMS)
        4x125 瓦，2x250 瓦
        總功率 (RMS)
        1000  W
        數位/類比轉換器
        24 位元，192 kHz
        頻率反應
        180-14000  Hz
        訊噪比
        > 65 分貝
        音效系統
        • DTS
        • Dolby 數位
        • 杜比 Prologic II
        • 立體聲
        加強音效
        • Class "D" 數位擴大機
        • 夜間模式
        等化器設定
        • 搖滾
        • 動作
        • 古典
        • 演唱會
        • 劇情
        • Lounge
        • 遊戲
        • 運動

      • 影片播放

        壓縮格式
        • DivX 3.11
        • DivX 4.x
        • DivX 5.x
        • DivX 6.0
        • DivX Ultra
        • MPEG1
        • MPEG2
        • WMV
        播放媒體
        • DVD-Video
        • CD-R/CD-RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • VCD/SVCD
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL

      • 播放音效

        壓縮格式
        • MP3
        • WMA
        播放媒體
        • DVD+R/+RW
        • CD-R/RW
        • DVD-R/-RW
        • USB 隨身碟
        MP3 位元傳輸速率
        32-256 kbps 與 VBR

      • 靜態相片播放

        相片壓縮格式
        JPEG
        播放媒體
        • DVD+R/+RW
        • CD-R/RW
        • DVD-R/-RW
        • USB 隨身碟
        畫質增強
        • 旋轉
        • 變焦
        • 播放音樂時進行幻燈片展示

      • 選台器/接收/傳送

        預設廣播頻道數目
        40
        選台器波段
        FM

      • 連線

        前方/側邊接頭
        • 3.5 公釐麥克風輸入插孔
        • 高速 USB
        • MP3 輸入
        後方連接
        • HDMI 輸出
        • 色差視訊輸出
        • S 端子輸出
        • 複合影像 (CVBS) 輸出
        • AUX 輸入
        • 可配合無線技術的接頭
        • FM 天線
        • 容易安裝的喇叭接頭
        • 數位同軸輸入

      • 電源

        電源供應器
        120/230VAC，50/60Hz
        待機消耗功率
        < 1 W
        耗電量
        180  W

      • 喇叭

        衛星喇叭
        • 4 層立柱
        • 無線後置喇叭
        衛星喇叭驅動器
        3 吋全音域低音喇叭
        衛星喇叭阻抗
        6  歐姆
        衛星喇叭頻率範圍
        150-20000  Hz
        中置喇叭
        • 磁場屏蔽
        • 3 聲道
        中置喇叭驅動器
        • 1 個 2 吋高音喇叭
        • 2 個 2.5 吋低音喇叭
        中心頻率範圍
        150-20000  Hz
        中置喇叭阻抗
        3  歐姆
        重低音喇叭驅動器
        8 吋高效能低音喇叭
        重低音喇叭頻率範圍
        40-150  Hz
        重低音喇叭阻抗
        3  歐姆
        重低音喇叭類型
        被動式

      • 配件

        附配件
        • iPod 擴充底座
        • 無線發送器
        • 無線接收機
        • 遙控器
        • 2 枚四號 (AAA) 電池
        • CVBS 視訊線
        • FM 天線
        • 電源線
        • 快速入門指南
        • 使用者手冊
        • 全球保證手冊

      • 尺寸

        機體寬度
        435  公釐
        機體高度
        58  公釐
        機體深度
        360  公釐
        設備重量
        4.04  kg
        發送器寬度
        48.5  公釐
        發送器高度
        88.3  公釐
        發送器深度
        49  公釐
        接收機寬度
        126  公釐
        接收機高度
        131.5  公釐
        接收機深度
        126  公釐
        環繞喇叭寬度
        262  公釐
        環繞喇叭高度
        1199  公釐
        環繞喇叭深度
        264  公釐
        環繞喇叭重量
        3.53  kg
        中置喇叭寬度
        440  公釐
        中置喇叭高度
        105  公釐
        中置喇叭深度
        75  公釐
        中置喇叭重量
        1.39  kg
        重低音喇叭寬度
        163  公釐
        重低音喇叭高度
        363  公釐
        重低音喇叭深度
        369  公釐
        重低音喇叭重量
        5.08  kg
        包裝寬度
        765  公釐
        包裝高度
        620  公釐
        包裝外箱深度
        410  公釐
        產品含包裝重量
        28  kg

      • 外箱

        EAN
        87 12581 38945 1
        總重
        29.53  kg
        高度
        62  cm
        長度
        76.5  cm
        淨重
        25.73  kg
        包裝數
        1
        皮重
        3.8  kg
        寬度
        41  cm

      • 包裝尺寸

        深度
        41  cm
        EAN
        87 12581 38945 1
        總重
        29.53  kg
        高度
        62  cm
        淨重
        25.73  kg
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱
        皮重
        3.8  kg
        寬度
        76.5  cm

      • 產品規格

        纜線長度
        0  cm
        深度
        0  cm
        高度
        0  cm
        重量
        0  kg
        寬度
        0  cm

      內容物

      箱內其他物品

      • iPod 擴充底座
      • 無線發送器
      • 無線接收機
      • 遙控器
      • 2 枚四號 (AAA) 電池
      • CVBS 視訊線
      • FM 天線
      • 電源線
      • 快速入門指南
      • 使用者手冊
      • 全球保證手冊

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