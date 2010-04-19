DoubleBASS 技術展現更飽滿深沉的低音

DoubleBASS 能保證您即使使用體積輕巧的重低音喇叭也能享受最深沈的低音。可捕捉低音頻，並將之重現於重低音喇叭的頻率範圍中 - 可傳遞更低沈更細緻的音效，保證能給您完整、不打折扣的聆聽經驗。