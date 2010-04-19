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5.1 聲道家庭劇院

HTS5540/98
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    5.1 聲道家庭劇院

    HTS5540/98

    就要執著好聲音

    透過動態 3D 定點喇叭，強化您的家庭劇院音效體驗！以創新的飛利浦 5000 系列家庭劇院系統，播放您最愛的娛樂內容 查看所有優點

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      技術規格

      • 配件

        相容配件
        • RWSS5510 無線後置音訊
        • STS1300 落地型底座
        附配件
        • 影音訊號線
        • 遙控器電池
        • FM 天線
        • 快速入門指南
        • 遙控器
        • 底座螺絲 x 2
        • 使用者手冊
        • 全球保證手冊

      • 播放音效

        壓縮格式
        • MP3
        • WMA
        MP3 位元傳輸速率
        32 - 320 kbps

      • 卡拉 OK 播放

        進階功能
        • 評分
        • 人聲消除
        標準功能
        • 迴音級數控制
        • 麥克風音量控制
        • 音高控制

      • 靜態相片播放

        壓縮格式
        • JPEG
        • JPEG HD
        畫質增強
        • 旋轉
        • 播放音樂時進行幻燈片展示
        • 變焦

      • 影片播放

        壓縮格式
        • DivX Ultra
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • XviD
        • WMV SD
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL

      • 光學播放媒體

        可播放光碟
        • CD
        • CDDA
        • CD-R/CD-RW
        • DVD
        • DVD +R/+RW
        • DVD -R/-RW
        • SVCD
        • VCD

      • 檔案格式

        聲音
        • mp3
        • wma
        圖片
        • JPEG
        • JPG
        視訊
        • asf
        • avi
        • divx
        • mpeg
        • mpg
        • wmv

      • 連線

        前方/側邊接頭
        • 麥克風輸入
        • MP3 Link
        • USB
        後方連接
        • AUX 輸入 1
        • AUX 輸入 2
        • 色差視訊輸出
        • 複合影像 (CVBS) 輸出
        • 數位同軸輸入
        • 容易安裝的喇叭接頭
        • FM 天線插孔
        • HDMI 輸出
        • 無線後置音訊

      • 便利

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 單鍵播放
        • 單鍵待機
        • 遙控傳遞

      • 尺寸

        主機 (寬 x 高 x 深)
        435 x 58 x 358  mm
        主機重量
        3.56  kg
        中置喇叭 (高 x 寬 x 深)
        280 x 95 x 92  mm
        中置喇叭重量
        1.40  kg
        中置喇叭纜線長度
        2  m
        前置喇叭 (高 x 寬 x 深)
        100 x 280 x 115  mm
        前置喇叭重量
        1.05  kg
        前置喇叭纜線長度
        4  m
        後置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深)
        260 x 1101 x 260  mm
        後置喇叭重量
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        10  m
        重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)
        196 x 395 x 342  mm
        重低音喇叭重量
        5.25  kg
        重低音喇叭纜線長度
        4  m
        包裝 (寬 x 高 x 深)
        400 x 470 x 1180  mm
        產品含包裝重量
        24.50  kg

      • 喇叭

        喇叭類型
        • 1 個中置喇叭
        • 2 個衛星喇叭
        • 2 個 Tallboy 喇叭
        中置喇叭驅動器
        2 座 3 吋全音域低音喇叭
        中置喇叭頻率範圍
        150 - 20k  Hz
        中置喇叭阻抗
        3  歐姆
        每個衛星喇叭的驅動器數
        2 個 3 吋全音域低音喇叭
        衛星喇叭頻率範圍
        150 - 20k  Hz
        衛星喇叭阻抗
        4  歐姆
        每個 Tallboy 喇叭的驅動器數
        2 個 3 吋全音域低音喇叭
        Tallboy 喇叭頻率範圍
        150 - 20k  Hz
        Tallboy 喇叭阻抗
        4  歐姆
        重低音喇叭類型
        被動式
        重低音喇叭驅動器
        1 個 6.5" 低音喇叭
        重低音喇叭阻抗
        3  歐姆
        重低音喇叭頻率範圍
        20 - 150  Hz

      • 畫面/顯示

        畫面增強
        • 高解析度 (720p、1080i、1080p)
        • 循序掃描
        • 影像放大

      • 電源

        耗電量
        150  W
        電源供應器
        • 110-240V
        • 50/60 Hz
        待機消耗功率
        < 0.9 瓦

      • 音效

        等化器設定
        • Action
        • 搖滾
        • 經典型
        • 演唱會
        • 劇情
        • 爵士
        • 運動
        頻率反應
        20-20k  Hz
        訊噪比
        > 65 分貝
        加強音效
        • 對話增強
        • 杜比數位 Prologic II
        • DoubleBass
        • FullSound
        • 夜間模式
        音效系統
        • Dolby 數位 5.1
        • DTS 96/24
        • DTS 數位環繞
        • 立體聲
        總功率 RMS @ 30% THD
        1200  W

      • 調諧器/接收/傳送

        調諧器波段
        FM
        預設頻道數目
        40

      內容物

      箱內其他物品

      • 影音訊號線
      • 遙控器電池
      • FM 天線
      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • 底座螺絲 x 2
      • 使用者手冊
      • 全球保證手冊

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