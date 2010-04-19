5.1 聲道家庭劇院 HTS5540/98
就要執著好聲音
透過動態 3D 定點喇叭，強化您的家庭劇院音效體驗！以創新的飛利浦 5000 系列家庭劇院系統，播放您最愛的娛樂內容
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很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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3D 定點喇叭均勻地將聲音散佈到房間的每一個角落
3D 定點喇叭採用弧形驅動器，因此不僅能向前方，還能向兩側傳遞音效，聆聽區域更寬廣，讓您可以彷彿身歷其境般的享受劇院環繞音效的震撼。
DoubleBASS 技術展現更飽滿深沉的低音
DoubleBASS 能保證您即使使用體積輕巧的重低音喇叭也能享受最深沈的低音。可捕捉低音頻，並將之重現於重低音喇叭的頻率範圍中 - 可傳遞更低沈更細緻的音效，保證能給您完整、不打折扣的聆聽經驗。
DTS、Dolby 數位及 Pro Logic II 環繞音效
內建 DTS 與杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。
播放 DVD、VCD、CD 與 USB 裝置
幾乎能播放任何碟片或媒體裝置 - 無論是 DVD、VCD、CD 或 USB 裝置。體驗強大播放能力所帶來的無比便利，以及與電視或家庭劇院系統共享媒體檔案的樂趣。
支援無線後置音訊，告別雜亂線路
無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭，給您完整環繞音效，告別雜亂線路。飛利浦無線後置喇叭可分開販售。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
配件
相容配件
RWSS5510 無線後置音訊
STS1300 落地型底座 附配件
影音訊號線
遙控器電池
FM 天線
快速入門指南
遙控器
底座螺絲 x 2
使用者手冊
全球保證手冊
播放音效
壓縮格式 MP3 位元傳輸速率
32 - 320 kbps
卡拉 OK 播放
進階功能 標準功能
靜態相片播放
壓縮格式 畫質增強
影片播放
壓縮格式
DivX Ultra
MPEG1
MPEG2
MPEG4
XviD
WMV SD 視訊光碟播放系統
光學播放媒體
可播放光碟
CD
CDDA
CD-R/CD-RW
DVD
DVD +R/+RW
DVD -R/-RW
SVCD
VCD
檔案格式
聲音 圖片 視訊
asf
avi
divx
mpeg
mpg
wmv
連線
前方/側邊接頭 後方連接
AUX 輸入 1
AUX 輸入 2
色差視訊輸出
複合影像 (CVBS) 輸出
數位同軸輸入
容易安裝的喇叭接頭
FM 天線插孔
HDMI 輸出
無線後置音訊
便利
EasyLink (HDMI-CEC)
尺寸
主機 (寬 x 高 x 深)
435 x 58 x 358
mm 主機重量
3.56
kg 中置喇叭 (高 x 寬 x 深)
280 x 95 x 92
mm 中置喇叭重量
1.40
kg 中置喇叭纜線長度
2
m 前置喇叭 (高 x 寬 x 深)
100 x 280 x 115
mm 前置喇叭重量
1.05
kg 前置喇叭纜線長度
4
m 後置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深)
260 x 1101 x 260
mm 後置喇叭重量
3.77
kg 後置喇叭纜線長度
10
m 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)
196 x 395 x 342
mm 重低音喇叭重量
5.25
kg 重低音喇叭纜線長度
4
m 包裝 (寬 x 高 x 深)
400 x 470 x 1180
mm 產品含包裝重量
24.50
kg
喇叭
喇叭類型
1 個中置喇叭
2 個衛星喇叭
2 個 Tallboy 喇叭 中置喇叭驅動器
2 座 3 吋全音域低音喇叭 中置喇叭頻率範圍
150 - 20k
Hz 中置喇叭阻抗
3
歐姆 每個衛星喇叭的驅動器數
2 個 3 吋全音域低音喇叭 衛星喇叭頻率範圍
150 - 20k
Hz 衛星喇叭阻抗
4
歐姆 每個 Tallboy 喇叭的驅動器數
2 個 3 吋全音域低音喇叭 Tallboy 喇叭頻率範圍
150 - 20k
Hz Tallboy 喇叭阻抗
4
歐姆 重低音喇叭類型
被動式 重低音喇叭驅動器
1 個 6.5" 低音喇叭 重低音喇叭阻抗
3
歐姆 重低音喇叭頻率範圍
20 - 150
Hz
畫面/顯示
畫面增強
高解析度 (720p、1080i、1080p)
循序掃描
影像放大
電源
耗電量
150
W 電源供應器 待機消耗功率
< 0.9 瓦
音效
等化器設定
Action
搖滾
經典型
演唱會
劇情
爵士
運動 頻率反應
20-20k
Hz 訊噪比
> 65 分貝 加強音效
對話增強
杜比數位 Prologic II
DoubleBass
FullSound
夜間模式 音效系統
Dolby 數位 5.1
DTS 96/24
DTS 數位環繞
立體聲 總功率 RMS @ 30% THD
1200
W
調諧器/接收/傳送
調諧器波段
FM 預設頻道數目
40 內容物
箱內其他物品 影音訊號線 遙控器電池 FM 天線 快速入門指南 遙控器 底座螺絲 x 2 使用者手冊 全球保證手冊
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