藍光光碟播放功能可呈現全高清 1080p 銳利影像

藍光光碟的容量可承載高畫質資料，解析度達 1920 x 1080 的圖片能提供完整的高畫質影像。細節完整呈現，畫面栩栩如生，動作更順暢，影像也更清晰。藍光也提供了未經壓縮的環境音效 - 因此您的聲音體驗將真實得令人難以置信。藍光光碟龐大的儲存容量也可以搭載許多互動功能。您可在播放功能及其他如快顯功能表之類的功能間順暢地導覽，將您的家庭娛樂帶到全新的境界。