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HTS7540/98
在家享受劇院級的震撼感動
本系統採用高品質的鋁合金表面處理，兼具時尚的設計外型，將為您帶來高解析度的畫面與環繞音效。喇叭呈現高傳真的環繞音效，讓您在家中就能享受劇院般的影音體驗。
藍光光碟播放
杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能呈現藍光光碟中最細緻的音質。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能豐富您高解析度的娛樂體驗。
DoubleBASS 能保證您即使使用體積輕巧的重低音喇叭也能享受最深沈的低音。可捕捉低音頻，並將之重現於重低音喇叭的頻率範圍中 - 可傳遞更低沈更細緻的音效，保證能給您完整、不打折扣的聆聽經驗。
藍光光碟的容量可承載高畫質資料，解析度達 1920 x 1080 的圖片能提供完整的高畫質影像。細節完整呈現，畫面栩栩如生，動作更順暢，影像也更清晰。藍光也提供了未經壓縮的環境音效 - 因此您的聲音體驗將真實得令人難以置信。藍光光碟龐大的儲存容量也可以搭載許多互動功能。您可在播放功能及其他如快顯功能表之類的功能間順暢地導覽，將您的家庭娛樂帶到全新的境界。