箱內其他物品
- 使用者手冊
- 快速入門指南
- 遙控器
- 1 個中央喇叭
- 1 個重低音喇叭
- 2 個前置衛星喇叭
- 3 個後置衛星喇叭
- 連接纜線
- FM 天線
- 壁掛鏍絲 x2
- 全球保證手冊
搜尋關鍵字
極致的劇院體驗
結合藝術與精準設計的家庭娛樂系統為您帶來無以倫比的影音體驗。流線型的設計配合任何平面電視皆相得益彰，而壁掛式與無線功能設計能輕易地與您的居家擺設融為一體。
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
極致的劇院體驗
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極致的劇院體驗
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HDMI 是一種直接的數位連線，可以傳送數位 HD 視訊和數位多聲道音訊。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。HDMI 可完整向下相容至 DVI。
無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭，給您完整環繞音效，告別雜亂纜線。
釹金屬絲帶高音單體會呈現無可比擬的自然清晰音質。透過金屬絲帶高音可以以 360 度全方位方式放送高頻音效，產生「開放」的寬廣聲音譜，呈現清脆、清晰的聲音，以及細節豐富的高音。此外，還進一步增強了多聲道系統的環繞效果，而且您會特別注意到，在聆聽 SACD 音響時，音樂會極其清晰。
配備多聲道 SACD。這種新一代音樂格式提供以下功能：超高品質音樂重現、5.1 多聲道環繞音效，以及兼具反向與正向相容性的 CD 播放能力。
杜比數位 EX 解碼是一種新的技術，為撼動人心的杜比數位 5.1 聲道體驗，再加上額外的空間音效細節，並強化聆聽的參與感。額外的環繞聲道給您更有動感、更有包圍感的環繞音效。
利用提高影像解析度技術即可將 DVD 使用的 SD (標準畫質) 影像訊號放大為 HD (高畫質) 影像訊號，呈現更逼真的畫面，顯現更多細節。放大後的 HD 影像訊號可經由 HDMI (高畫質多媒體介面) 傳入 HD 顯示器。
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