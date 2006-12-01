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DVD/SACD 家庭劇院系統

HTS9800W/55
1 獲獎記錄
  • 極致的劇院體驗 極致的劇院體驗 極致的劇院體驗
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    DVD/SACD 家庭劇院系統

    HTS9800W/55
    1 獲獎記錄

    極致的劇院體驗

    結合藝術與精準設計的家庭娛樂系統為您帶來無以倫比的影音體驗。流線型的設計配合任何平面電視皆相得益彰，而壁掛式與無線功能設計能輕易地與您的居家擺設融為一體。

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    極致的劇院體驗

    結合藝術與精準設計的家庭娛樂系統為您帶來無以倫比的影音體驗。流線型的設計配合任何平面電視皆相得益彰，而壁掛式與無線功能設計能輕易地與您的居家擺設融為一體。

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    極致的劇院體驗

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      技術規格

      • 畫面/顯示

        長寬比
        • 4:3
        • 16:9
        數位/類比轉換器
        12 位元，108 MHz
        畫面增強
        • 高解析度 (720p、1080i)
        • 影像放大
        • 視訊向上取樣

      • 音效

        數位/類比轉換器
        24 位元，192 kHz
        頻率反應
        30-50000  Hz
        訊噪比
        > 95 分貝
        音效系統
        • 立體聲
        • 杜比數位 EX
        • DTS
        • 杜比 Prologic II
        • Dolby 數位
        加強音效
        • Class "D" 數位擴大機
        • 高音及低音控制
        • 夜間模式
        輸出功率 (RMS)
        3 個 125 瓦 (前置左/右、中間) + 2 個 85 瓦 (後置左/右) + 105 瓦 (後置中間) + 150 瓦 (重低音喇叭)
        總功率 (RMS)
        800  W
        等化器設定
        • 動作
        • 古典
        • 演唱會
        • 數位
        • 劇情
        • 爵士
        • 搖滾
        • 科幻

      • 影片播放

        播放媒體
        • DVD-Video
        • DVD+RW
        • DVD+R
        • DVD-RW (視訊模式)
        • DVD-R
        • VCD/SVCD
        • CD-R/CD-RW
        • Super Audio CD
        壓縮格式
        • MPEG1
        • MPEG2
        • DivX 3.11
        • DivX 4.x
        • DivX 5.x
        • DivX 6.0
        視訊光碟播放系統
        • NTSC
        • PAL

      • 播放音效

        播放媒體
        • CD
        • MP3-CD
        • SACD 多聲道
        • SACD 立體聲
        • CD-R
        • CD-RW
        壓縮格式
        • MP3
        • PCM
        • WMA
        MP3 位元傳輸速率
        32-256 kbps 與 VBR
        光碟播放模式
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        JPEG
        畫質增強
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      • 選台器/接收/傳送

        選台器波段
        • FM 立體聲
        • AM
        預設頻道數目
        20
        自動數位選台
        自動儲存

      • 連線

        其他連接
        • AUX 輸入
        • 類比音訊輸入左/右
        • 色差視訊輸出循序
        • CVBS 輸出
        • 數位同軸輸入
        • 容易安裝的喇叭接頭
        • FM 天線
        • HDMI 輸出
        • S 端子輸出
        • TV (音訊、cinch)

      • 便利

        兒童保護
        父母監控鎖定
        螢幕顯示語言
        • 英文
        • 葡萄牙文 (巴西)
        • 西班牙文
        • 繁體中文
        • 馬來語
        • 加拿大法文
        遙控器
        多功能

      • 電源

        電源供應器
        • 110-240V
        • 50/60 Hz
        待機消耗功率
        < 1 W
        耗電量
        165  W

      • 喇叭

        衛星喇叭
        • 2 聲道
        • 磁場屏蔽面板
        • 4 層立柱
        • 無線後置喇叭
        衛星喇叭頻率範圍
        120-50000  Hz
        衛星喇叭阻抗
        6  歐姆
        衛星喇叭驅動器
        • 4 吋鋁帶高音喇叭
        • 2 座 3 吋全音域低音喇叭
        中置喇叭
        2 聲道
        中置喇叭驅動器
        • 2 座 3 吋全音域低音喇叭
        • 4 吋鋁帶高音喇叭
        中心頻率範圍
        120-50000  Hz
        中置喇叭阻抗
        6  歐姆
        重低音喇叭驅動器
        6.5 吋高效能低音喇叭
        重低音喇叭頻率範圍
        30-120  Hz
        重低音喇叭阻抗
        4  歐姆

      • 配件

        附配件
        • 使用者手冊
        • 快速入門指南
        • 遙控器
        • 1 個中央喇叭
        • 1 個重低音喇叭
        • 2 個前置衛星喇叭
        • 3 個後置衛星喇叭
        • 連接纜線
        • FM 天線
        • 壁掛鏍絲 x2
        • 全球保證手冊

      • 尺寸

        機體寬度
        273  公釐
        機體高度
        284  公釐
        機體深度
        144  公釐
        設備重量
        2.8  kg
        中置喇叭寬度
        497  公釐
        中置喇叭高度
        139  公釐
        中置喇叭深度
        32  公釐
        中置喇叭重量
        1.5  kg
        後置喇叭深度
        32  公釐
        後置喇叭高度
        139  公釐
        後置喇叭重量
        1.5  kg
        後置喇叭寬度
        497  公釐
        環繞喇叭寬度
        106  公釐
        環繞喇叭高度
        497  公釐
        環繞喇叭深度
        32  公釐
        環繞喇叭重量
        1.25  kg
        重低音喇叭寬度
        300  公釐
        重低音喇叭高度
        399  公釐
        重低音喇叭深度
        300  公釐
        重低音喇叭重量
        12  kg
        機座寬度
        240  公釐
        機座高度
        830  公釐
        機座深度
        240  公釐
        機座重量
        4.5  kg
        產品含包裝重量
        47.5  kg

      內容物

      箱內其他物品

      • 使用者手冊
      • 快速入門指南
      • 遙控器
      • 1 個中央喇叭
      • 1 個重低音喇叭
      • 2 個前置衛星喇叭
      • 3 個後置衛星喇叭
      • 連接纜線
      • FM 天線
      • 壁掛鏍絲 x2
      • 全球保證手冊

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