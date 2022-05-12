Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 X水流電動沖牙機
創新X水流科技，快速有效清除99%牙菌斑。高達8倍清潔力，深入齒縫潔牙零死角。60秒完成齒縫清潔，潔牙快速又安心。
獨特的 X水流技術，輕鬆深入齒縫清潔，改善牙齦健康。每次都可以更簡單有效地清潔更多部位，助您輕鬆正確地清潔牙縫。
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建議零售價格: NT$3,880.00
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Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 X水流電動沖牙機
創新X水流科技，快速有效清除99%牙菌斑。高達8倍清潔力，深入齒縫潔牙零死角。60秒完成齒縫清潔，潔牙快速又安心。 使用部位的牙菌斑清除效果達 99.9%* X水流技術令清潔牙齦更迅速、有效
獨有「X」形 Quad Stream 噴嘴可分別射出 4 條噴射水流，能更全面覆蓋牙齒及牙齦線之間的各個部位。告別使用牙線的繁複步驟，享受快速深層潔淨效果。
噴射水流技術讓您逐一清潔牙齒
深層清潔模式的溫和噴射水流，讓您持續清潔每隻牙齒，每次使用都能提供徹底潔淨效果。
2 種潔牙模式，3 種強度
根據您的口腔狀況選擇最適合的潔牙模式，清潔模式會持續噴射水流，讓您每日有效清潔牙齒，深層清潔脈衝技術提供更全面的潔齒效能。因應可接受的潔齒力度調整強度。
60 秒即可完成清潔
360 度轉向噴嘴可清潔難以觸及的口腔部位，讓您從任何角度清潔牙齒。只需 60 秒即可完成全方位潔齒程序。
使用USB-C 線快速充電
採用大部分手機與平板常見的USB-C 線充電。充電一次可使用 14 天。
加水方便的 250 毫升集水槽
250 毫升集水槽容量容納的水量足以完成建議的 60 秒清潔。轉一下即可拆卸，或使用側面加水口，方便加水。
不費力的技巧
只要對準、按壓和清潔，就能更高效地潔牙。將噴嘴對準牙縫間與沿著牙齦邊緣，剩下的交給口腔沖洗器！
單流式噴嘴提供重點清潔效能
標準單流式噴嘴能增強水壓以重點清潔所需部位，並有效清除牙縫間的食物殘渣。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
功率
電壓
國際電壓充電器
設計與外型
色彩
白色
客戶服務
保固
2 年有限保固
使用簡單
握把
纖巧的人體工學設計 風力集中吹嘴附件
輕易扣上和取下
效能
清潔
完全清潔口腔只需 60-90 秒
內附配件
無線 Power Flosser
1 F1 標準噴嘴
1 F3 Quad Stream 噴嘴
1 旅行包
1 USB 充電纜線
1 USB 壁式轉接器
1
模式
清潔
實現優異的每日清潔效果 深層清潔+
實現活力深層清潔 強度
3 內容物
箱內其他物品 Sonicare - 無線 Power Flosser 3000 標準吸頭 QuadStream 噴嘴 USB 纜線 旅行收納袋
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