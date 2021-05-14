便於裝水的 250ml 水箱，60 秒內完成潔牙***

便於裝水的可拆式 250ml 水箱，提供完整 60 秒清潔所需的充足水量，於「深層清潔」模式下，甚至可滿足長達 90 秒的所需水量。中間無需暫停加水！下一次使用前，旋轉水箱將其拆下，從上方加水，也可直接使用側邊的加水口注水。使用完畢後，保持加水口開啟，以利風乾。