Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 沖牙機
即便是牙齦線下，也能全面照顧到
使用飛利浦 Sonicare 無線 Power Flosser 3000，享受全方位護理。Quad Stream 技術可在 2 週內改善牙齦健康。它能深入齒縫與牙齦線下清潔，去除高達 99% 牙菌斑，同時呵護牙齦*
查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 沖牙機
即便是牙齦線下，也能全面照顧到 清除牙齦線下多達 99% 牙菌斑* Quad Stream 技術 溫和清除牙齦線下多達 99% 的牙菌斑* 牙菌斑清除效果最高可達齒間刷的 2 倍** 2 種模式和 3 種壓力設定 40 天電池壽命**** Quad Stream 技術：溫和高效地清除牙菌斑
Quad Stream 技術搭配獨特 X 型噴嘴，能溫和不費力地涵蓋更大範圍。溫和高效的水流，以精準角度深入刷牙無法觸及的部位，直達牙齦線下 6 公釐容易堆積牙菌斑的牙周囊袋，清除率可高達 99%，輕鬆省力*。
牙菌斑清除效果高達 2 倍**
臨床實證顯示，Quad Stream 技術可顯著改善牙齦健康。Sonicare 無線 Power Flosser 3000 的牙菌斑清除效果，最高可達齒間刷的 2 倍**。2 週內即可改善牙齦健康**。
便於裝水的 250ml 水箱，60 秒內完成潔牙***
便於裝水的可拆式 250ml 水箱，提供完整 60 秒清潔所需的充足水量，於「深層清潔」模式下，甚至可滿足長達 90 秒的所需水量。中間無需暫停加水！下一次使用前，旋轉水箱將其拆下，從上方加水，也可直接使用側邊的加水口注水。使用完畢後，保持加水口開啟，以利風乾。
充電式，可提供 40 天電池續航力****
充飽電一次可讓您在家或旅行中，獲得長達 40 天的無線沖牙時間****。需要充電時，只需使用 USB-A 轉小型插頭的纜線插上電源即可。
適合您的牙套和托槽
Quad Stream 技術提供徹底清潔，照顧您的牙套和托槽。只要將噴頭以輕輕畫小圓圈的方式移動，就能輕鬆清潔難以深入的死角。
2 種清潔模式和 3 種壓力設定
利用 2 種清潔模式和 3 種壓力設定，量身打造您的日常潔牙習慣。「清潔」模式提供穩定持續的水壓，讓清潔效果更佳。在「深層清潔」模式中，Pulse Wave 技術可為您設定逐齒清潔的節奏，輕鬆達到徹底潔牙，不遺漏任何部位。
無線、人體工學且防水
享受無線設計的無拘無束，無論在家或旅行中，都能隨處使用與收納。符合人體工學的外型可舒適地握在手中，給您穩定自信的握持手感。其 IPX7 防水等級，即使是浴室環境也能安心使用。
隨附 2 個沖牙機噴頭，量身打造潔牙效果
選擇適合您需求的噴頭，需要時替換使用。X 型 Quad Stream 噴頭可溫和有效清潔，還能深入牙齦線下的部位。也可以替換成標準噴頭，適合清除齒間的頑固食物殘渣。兩種都能旋轉達 360°，協助深入口腔後方等難以觸及的區域。
四分象限計時器計時 15 秒，引導您清潔每個區域
每隔 15 秒，換區提醒功能會短暫暫停水流，引導您移往口腔的下一個分區，協助您在 60 秒的潔牙過程中維持正確節奏。如此一來，您可平均清潔全部四個分區，無需擔心速度太快、太慢或水量不足。
方便收納的旅行收納袋
隨附輕巧旅行收納袋，可保護沖牙機免於刮傷，並在外出時保持清潔。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
功率
電池續航力 (從電力充滿到沒電)
40 days**** 電池
Rechargeable 電壓/耗電量
Multi-voltage charger
技術規格
耗電量
設計與外型
色彩
Mint 機身
Ergonomic and sleek design
客戶服務
保固
2-year limited warranty 噴嘴/噴頭更換
使用簡單
電池電量指示燈
發光式圖示顯示電池狀態 計時器
QuadPacer pauses every 15 seconds 方便攜帶
Cordless portable design 噴嘴/噴頭安裝
Easy clicks on and off with 360° rotation 噴嘴/噴頭收納
Store the nozzle in the water tank when not in use 防水
IPX7 Waterproof 靜音運作
Great results without disturbing others 自動關機
Automatically shuts off after 2 minutes to prevent it from accidentally running while traveling Water-resistant
IPX7 water-resistant
效能
清潔 QuadStream 技術
Unique cross-shaped tip creates four wide streams that cover more area****** 瞬間加速水流技術
Pulse Wave guided flossing for thorough 360° cleaning 適合有植牙和戴牙套者使用
Yes 水箱
250ml water tank sufficient for up to 90 seconds clean*******
內附配件
配件
1 Travel pouch 沖牙機
1 Cordless Power Flosser 3000 噴嘴/噴頭 充電纜線
1 USB-A to small plug charging cable 轉接器
1 USB-A wall adapter
對健康有益
清除牙菌斑
使用部位的牙菌斑清除效果達 99%* 牙齦健康 清除牙齦線下的牙菌斑
Gently removes up to 99% of plaque up to 6mm below the gumline* 清除施用部位的牙菌斑
Removes up to 99.9% of plaque in treated areas*****
模式與強度
模式
Clean mode for everyday clean
Deep Clean mode with Pulse Wave technology, guides you from tooth to tooth for a thorough clean 壓力設定
3
基於實驗室研究結果，使用 Quad Stream 噴嘴，最深可達 6 公釐牙周囊袋 *2022 年美國對 372 位受試者進行之研究 **於「清潔」模式 ***根據每天進行 1 次沖牙，每次持續 1 分鐘 ****生物體外研究結果，實際結果可能有異 *****相較於經典噴射式噴頭，基於實驗室研究結果，實際效果可能有異 ******於「深層清潔」模式
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。