Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra - 高效空氣動能牙線機
2 週內牙齦變得更健康，效果保證*
對於沒有定期使用牙線習慣的使用者，AirFloss Pro/Ultra**** 是有效清潔牙縫最輕鬆的方式。AirFloss Pro/Ultra 可搭配漱口水或清水一起使用，對於維護牙齦健康，其效果經臨床證實跟使用牙線一樣有效。**
查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
建議零售價格: NT$3,880.00
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra - 高效空氣動能牙線機
2 週內牙齦變得更健康，效果保證* 專為沒有定期使用牙線習慣的使用者而設計 可清除高達 99.9% 的牙菌斑***
AirFloss Pro/Ultra 可針對使用部位清除高達 99.9% 的牙菌斑。***
空氣與微粒水珠技術
我們經臨床證明的效果由我們的獨家技術達成，這項技術將空氣與漱口水或清水結合，溫和有效地清潔齒間與牙齦邊緣。
輕鬆建立健康好習慣
齒間的清潔對整體口腔健康來說非常重要。AirFloss Pro/Ultra 讓您能輕易地深入齒間清理，協助您培養健康好習慣。
經臨床證實牙齦保健效果跟使用牙線一樣有效**
飛利浦 Sonicare AirFloss Pro/Ultra 經臨床證實其改善牙齦健康效果與牙線相當。** 短短兩週內協助改善牙齦健康。
只要 60 秒：對準，按壓，乾淨無比！
使用 AirFloss Pro/Ultra，一天只花不到 60 秒的時間，就能清潔全口腔。只要選擇您的集中水柱頻率 (一發、兩發或三發)，按住啟動按鈕，即可自動持續噴射，或是輕按後放開啟動按鈕，手動控制水柱噴射。
每天保持口腔清潔自信好口氣
在握把上的水室注入漱口水或清水，然後對準並按壓即可。使用漱口水可獲得最佳的清新體驗與抗菌效果。
有助於預防齒間蛀牙
飛利浦 Sonicare AirFloss Pro/Ultra 噴嘴能溫和地吹除刷牙時遺漏的牙菌斑，有助於預防齒縫蛀牙形成。
高性能噴嘴
全新的 AirFloss Pro/Ultra 高性能噴嘴讓空氣與微粒水珠技術更上一層樓，提供前所未有的效果及效率。
三發集中水柱可自訂設定
AirFloss Pro/Ultra 的強力噴嘴可依您的喜好自訂，在每次按下啟動按鈕時噴出一發、兩發或三發集中水柱。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
功率
電壓
100-240 V
技術規格
電池
充電式 電池類型
鋰離子 充電時間
完全充電需 24 小時
設計與外型
色彩
白色 + 灰色
客戶服務
保固
2 年有限保固
使用簡單
握把
纖巧的人體工學設計 電量指示燈
可顯示電量的握把 LED 電池壽命
1-3 週***** 風力集中吹嘴附件
輕鬆卡上與拆下
內附配件
充電器
1 AirFloss Pro/Ultra 握把
1 AirFloss Pro/Ultra 噴嘴
1
清潔效能
對健康有益 效能
清除高達 99.9% 的牙菌斑** 效果經臨床證實
跟使用牙線一樣有效
改善牙齦健康
減少牙齦出血
減少牙菌斑 可自訂設定
自動噴射或手動噴射
一發/兩發/三發集中水柱*** 為獲得最佳效果
請每 6 個月更換一次噴嘴
* 由輕中度牙齦發炎的病患搭配手動牙刷與抗菌漱口水使用時，可達到此效果。AirFloss 空氣動能牙線機經過設計，可協助無定期使用牙線習慣者培養每日清潔齒縫的健康習慣。如需詳細資訊，請參閱「支援」索引標籤下的「常見問答集」。 * * 針對使用部位；實驗室研究結果可能與實際口腔內使用結果有所差異 * * *AirFloss Ultra 與 Pro 為相同產品，但名稱可能依國家/地區和銷售管道而有所不同。 * * * * 視使用的噴射設定而異
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。