USB 旅行充電盒與玻璃充電座

您的豪華 USB 旅行盒可當作充電器使用，讓您在途中隨時都能擁有充足電量。將牙刷放入盒內，並連接您的筆記型電腦或插入電源插座。隨附刷頭放置格，更加確保旅行時的衛生。在家中充電時，我們的時尚玻璃充電座不僅可融入您的浴室風格，還能當作刷牙後的沖洗杯，只要將牙刷放入玻璃杯中即可。單次充飽電後，可讓您正常使用兩週。