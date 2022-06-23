Philips Sonicare DiamondClean 鑽石靚白音波震動牙刷
更乾淨、更潔白的牙齒，如同天天微洗牙
飛利浦 Sonicare 電動牙刷兼具高雅設計與「音波流體潔力技術」，每分鐘音波震動31,000次，同時溫和不刺激，達到天天微洗牙效果。
具備5種模式，搭配獨特「鑽石型刷頭」，能有效清除牙漬及牙垢，達到清潔7倍牙菌斑、1週亮白2色階、2週改善牙齦健康的優越潔牙效果！
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建議零售價格: NT$6,290.00
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Philips Sonicare DiamondClean 鑽石靚白音波震動牙刷
更乾淨、更潔白的牙齒，如同天天微洗牙 全球牙醫第一推薦音波電動牙刷品牌* 5 種模式 (清潔、美白、拋光、護齦、敏感) 2 支刷頭 玻璃充電座、旅行盒 玫瑰金限量版 1 週牙齒就能亮白2色階*
裝上 DiamondClean 刷頭，溫和而有效地去除表面齒垢。密集分布的中央除垢刷毛可發揮強效，只要短短 7 天，就能讓牙齒亮白2色階，擁有加倍潔白的燦爛笑容。*
牙菌斑清除效果提高7倍*
濃密的高品質刷毛，搭配音波流體潔力技術，能有效清除牙菌斑，效果較手動牙刷提高7倍*，讓您擁有更健康的笑容。
2 週後即可改善牙齦健康*
DiamondClean 柔軟刷毛提供優異又溫和的清潔效果，防止磨損和牙齦萎縮，讓牙齦在 2 週內變得更健康。*
5 種模式 (清潔、美白、拋光、護齦、敏感)
使用 DiamondClean 5 種模式滿足您所有的刷牙需求：「清潔」模式可維持每天的優異清潔效果，「美白」模式可完美去除齒垢，「拋光」模式能讓笑容亮白燦爛，「護齦」模式可溫和按摩牙齦，「敏感」模式為敏感牙齦提供溫和而有效的清潔效果。
計時器有助於落實刷牙 2 分鐘的建議時間
只要 2 分鐘，就能將牙齒徹底刷乾淨。當您達成清潔口腔中各個區域的最佳時間後，四分象限計時器會提醒您，而智慧型計時器則會在達到總時間後發出訊號。每次刷牙時，它們能共同協助您完成建議的刷牙時間。
方便處理難刷部位的彎角刷頭
DiamondClean 牙刷握柄的獨特形狀，搭配我們的刷頭設計，使得像是臼齒部位等難刷的死角，也能確實清潔乾淨。
音波流體潔力技術，給您強效又溫和的清潔體驗
「音波流體潔力」，每分鐘音波震動多達31,000次，類似牙醫師洗牙的原理，能驅動水流和牙膏成小分子，深入清潔牙齒和牙縫等平常難以刷到的部位，以音波流體潔力+刷毛同步潔牙，帶來遠遠超越一般潔牙方式的居家微洗牙效果！
USB 旅行充電盒與玻璃充電座
您的豪華 USB 旅行盒可當作充電器使用，讓您在途中隨時都能擁有充足電量。將牙刷放入盒內，並連接您的筆記型電腦或插入電源插座。隨附刷頭放置格，更加確保旅行時的衛生。在家中充電時，我們的時尚玻璃充電座不僅可融入您的浴室風格，還能當作刷牙後的沖洗杯，只要將牙刷放入玻璃杯中即可。單次充飽電後，可讓您正常使用兩週。
安全且溫和地呵護口腔健康需求
無論您的特定需求是什麼，使用 DiamondClean 可以確保安全的刷牙體驗。我們的音波震動技術適用於牙齒矯正器、填補、牙套和牙面鑲嵌，甚至可於牙齦疾病的日常治療中使用。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
功率
電壓
110-220 V
技術規格
電池續航力 (從電力充滿到沒電)
達 3 週* 電池
充電式 電池類型
鋰離子
設計與外型
色彩
玫瑰金
客戶服務
保固
2 年有限保固
使用簡單
電量指示燈
發光式圖示顯示電池壽命 刷頭設計
方便的一按即用刷頭 握把
纖巧的人體工學設計 顯示器
背光螢幕
內附配件
握把
1 支 DiamondClean 鑽石靚白系列 刷頭 玻璃充電座
1 旅行收藏盒
USB 旅行充電器
清潔效能
效能
牙菌斑清除效果提高達 7 倍* 對健康有益
短短兩週改善牙齦健康 計時器
四分象限計時器與智慧型計時器 美白效果
牙齒美白效果提高 2 倍* 速度
每分鐘可刷 62000 次
模式
清潔
實現優異的每日清潔效果 牙齦保健
溫和按摩牙齦 美白
清除表面污垢 拋光
打亮牙齒色澤 敏感
溫和清潔牙齒與牙齦
*來自獨立市場研究公司，針對全球市場份額加總達72%的10個國家， 向1800多位牙科專業人士調查之結果。 *出自飛利浦實驗室報告，與手動牙刷相比，實際效果因人而異。
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