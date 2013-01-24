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Philips Fidelio

耳機附麥克風

L2BO/00
Fidelio
2 獲獎記錄
Fidelio
  • 高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。 高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。 高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。
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    Philips Fidelio 耳機附麥克風

    L2BO/00
    2 獲獎記錄

    高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。

    Fidelio L2 耳機搭配麥克風，結合音效和舒適度的最高標準，帶來真實的聽覺饗宴。經專家設計，能忠實地呈現出原始音色的自然音效。以精湛工藝技術打造，提供長效舒適感。 查看所有優點

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      技術規格

      • 包裝尺寸

        寬度
        19.5  cm
        寬度
        7.7  吋
        高度
        24  cm
        高度
        9.4  吋
        深度
        10.2  cm
        深度
        4.0  吋
        淨重
        0.353  kg
        淨重
        0.778  lb
        總重
        0.689  kg
        總重
        1.519  lb
        皮重
        0.336  kg
        皮重
        0.741  lb
        EAN
        87 12581 69071 7
        內含產品件數
        1
        包裝類型
        紙箱
        貨架放置類型
        兩用

      • 外紙箱

        長度
        21.9  cm
        長度
        8.6  吋
        寬度
        20.4  cm
        寬度
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        高度
        26  cm
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        淨重
        0.706  kg
        淨重
        1.556  lb
        總重
        1.531  kg
        總重
        3.375  lb
        皮重
        0.825  kg
        皮重
        1.819  lb
        GTIN
        1 87 12581 69071 4
        包裝數
        2

      • 音效

        頻率反應
        6 - 40,000  Hz
        阻抗
        16 歐姆
        敏感度
        105  dB
        最大功率輸入
        200  mW
        失真
        < 0.1% THD
        喇叭直徑
        40 公釐
        音響系統
        半開放式

      • 連線

        相容於：
        iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony
        另附的專用接頭
        舊型號的 Nokia、Sony Ericsson 和 SAMSUNG 需要另附的專用接頭。如需協助，請透過 www.support.philips.com 聯絡客戶服務團隊。

      • 配件

        3.5 公釐音訊纜線
        音訊線
        配備麥克風與接聽通話按鈕
        轉接頭
        3.5 - 6.3 公釐
        收納袋

      內容物

      箱內其他物品

      • 軟袋
      • iPhone 線控

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