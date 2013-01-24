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高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。
Fidelio L2 耳機搭配麥克風，結合音效和舒適度的最高標準，帶來真實的聽覺饗宴。經專家設計，能忠實地呈現出原始音色的自然音效。以精湛工藝技術打造，提供長效舒適感。 查看所有優點
很抱歉！此產品已經不再銷售。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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「高解析度音訊」可帶來極致的音效表現，比 16bit/44.1kHz CD 格式更能忠實重現錄音室原版錄音最真實無損的音質，進而使得「高解析度音訊」成為音樂愛好者的最佳美聲良伴。Fidelio 耳機符合「高解析度音訊」品質認證的嚴苛標準。無論是欣賞高解析度的音樂收藏或較傳統的音樂檔案，Fidelio 耳機系列的高頻延伸非常滑順，利於帶來更豐富的細節。
釹合金驅動器能對所有音樂力度做出回應。驅動器的設計在中央納入可加強中頻和低頻的導口，產生能帶來持久且受精準控制的低音和清澈中音域的聲音能量。這款驅動器亦採用輕型音圈，提供靈敏的系統回應，以便跟上音樂的速度，呈現高傳真音效。
優異精粹的鋁合金耳蓋可減少多餘的震動與共鳴。耳蓋上覆有一層工程塑料，讓耳機能夠更加穩定。因此本款耳蓋能儘可能有效地提供精確銳利的音效。
Fidelio L2 所採用的每種材質均經過仔細挑選，確保長時間聆聽的舒適。符合人體工學的高級記憶泡棉耳墊可貼合耳形。泡棉本身不僅能透過形狀的改變完美貼合耳形，還能形成密封狀態，保留最佳低音反應並減少環境噪音。
預傾斜驅動器會符合耳罩的自然角度，將音效直接傳入耳道。這代表當聲音從外耳反射出來時所產生的音色渲染情形會大幅改善，此外還能提供更真實的音場和更佳的舒適性。
半開放式背部設計同時擁有兩項優點：開放式背部設計中所展現出平衡、清晰的音質，以及完全封閉式背部設計中所能呈現的渾厚低音與抗噪能力。此設計包含內建於聲音柵中編織細緻的聲阻結構，能有效隔絕噪音、減少聲音外洩，並且降低環境噪音。
通用遙控器、麥克風、6.3 公釐轉接器和收納袋。
經過周密測試的喇叭，能呈現完美平衡的音效。
除了優異的抗噪效果，還能保有富有空間感的音樂體驗。
鋁合金、真皮、合成皮與布料所打造出的頂級設計。
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