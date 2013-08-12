Philips Fidelio Fidelio 耳機附麥克風
高傳真的優質音效，隨時隨地享受好音樂。
Fidelio L2 耳機搭配麥克風，結合音效和舒適度的最高標準，帶來真實的聽覺饗宴。經專家設計，能忠實地呈現出原始音色的自然音效。以精湛工藝技術打造，提供長效舒適感。
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Philips Fidelio Fidelio 耳機附麥克風
高解析度音訊重現最純粹的音樂效果
「高解析度音訊」可帶來極致的音效表現，比 16bit/44.1kHz CD 格式更能忠實重現錄音室原版錄音最真實無損的音質，進而使得「高解析度音訊」成為音樂愛好者的最佳美聲良伴。Fidelio 耳機符合「高解析度音訊」品質認證的嚴苛標準。無論是欣賞高解析度的音樂收藏或較傳統的音樂檔案，Fidelio 耳機系列的高頻延伸非常滑順，利於帶來更豐富的細節。
高清晰度的最佳導口釹磁石喇叭驅動器
釹合金驅動器能對所有音樂力度做出回應。驅動器的設計在中央納入可加強中頻和低頻的導口，產生能帶來持久且受精準控制的低音和清澈中音域的聲音能量。這款驅動器亦採用輕型音圈，提供靈敏的系統回應，以便跟上音樂的速度，呈現高傳真音效。
精密設計的鋁合金耳蓋，精確呈現清晰的聲音
優異精粹的鋁合金耳蓋可減少多餘的震動與共鳴。耳蓋上覆有一層工程塑料，讓耳機能夠更加穩定。因此本款耳蓋能儘可能有效地提供精確銳利的音效。
記憶泡棉耳墊的設計符合人體工學，能夠舒適貼合耳形
Fidelio L2 所採用的每種材質均經過仔細挑選，確保長時間聆聽的舒適度。符合人體工學的高級記憶泡棉耳墊可貼合耳形。泡棉本身不僅能透過形狀的改變完美貼合耳形，還能形成密封狀態，保留最佳低音反應並減少環境噪音。
喇叭順著耳朵的自然角度傾斜，以提供清晰的音質
預傾斜驅動器會符合耳罩的自然角度，將音效直接傳入耳道。這代表當聲音從外耳反射出來時所產生的音色渲染情形會大幅改善，此外還能提供更真實的音場和更佳的舒適性。
半開放式背部音響構造，呈現自然的音效
半開放式背部設計同時擁有兩項優點：開放式背部設計中所展現出平衡、清晰的音質，以及完全封閉式背部設計中所能呈現的渾厚低音與抗噪能力。此設計包含內建於聲音柵中編織細緻的聲阻結構，能有效隔絕噪音、減少聲音外洩，並且降低環境噪音。
通用遙控器、麥克風、6.3 公釐轉接器和收納袋
通用遙控器、麥克風、6.3 公釐轉接器和收納袋。
經過周密測試的喇叭，能呈現完美平衡的音效
經過周密測試的喇叭，能呈現完美平衡的音效。
優異的抗噪效果與充滿空間感的聆聽體驗
除了優異的抗噪效果，還能保有富有空間感的音樂體驗。
包含鋁合金和細緻皮革的頂級材質
鋁合金、真皮、合成皮與布料所打造出的頂級設計。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
音效
音響系統
半開放式 頻率反應
6 - 40,000
Hz 喇叭直徑
40 公釐 阻抗
16 歐姆 敏感度
105
dB 最大輸入功率
200
mW 失真 (THD)
< 0.1% THD
連線
相容於：
iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Nokia、Palm®、SAMSUNG、Sony 另附的專用接頭
舊型號的 Nokia、Sony Ericsson 和 SAMSUNG 需要另附的專用接頭。如需協助，請透過 www.support.philips.com 聯絡客戶服務團隊。
外紙箱
長度
21.9
cm 包裝數
2 長度
8.6
吋 寬度
20.4
cm 總重
1.531
kg 高度
26
cm GTIN
1 87 12581 69071 4 寬度
8.0
吋 高度
10.2
吋 淨重
0.706
kg 總重
3.375
lb 淨重
1.556
lb 皮重
0.825
kg 皮重
1.819
lb
包裝尺寸
高度
24
cm 包裝類型
紙箱 貨架放置類型
兩用 寬度
19.5
cm 深度
10.2
cm 高度
9.4
吋 內含產品件數
1 EAN
87 12581 69071 7 寬度
7.7
吋 總重
0.689
kg 深度
4.0
吋 淨重
0.353
kg 總重
1.519
lb 淨重
0.778
lb 皮重
0.336
kg 皮重
0.741
lb
配件
收納袋
是 音訊線
配備麥克風與接聽通話按鈕 3.5 公釐音訊纜線
是 轉接頭
3.5 - 6.3 公釐
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